Por medio de un comunicado de prensa, Avianca anunció este martes 11 de noviembre que, en el marco del plan de sucesión en la aerolínea, Frederico Pedreira dejará su cargo como Chief Executive Officer (CEO) el 28 de febrero de 2026, tras cinco años en la compañía.

Junto a esta medida, la empresa destacó que la Junta Directiva de Avianca aprobó la creación del cargo de Presidente, que será asumido de manera inmediata por Gabriel Oliva, en paralelo con su rol como Chief Operating Officer (COO).

La empresa cuenta con más de 15.000 miembros en su equipo. | Foto: Getty Images

Avianca señaló que, en los últimos años, bajo el liderazgo de Frederico Pedreira, la empresa continuó expandiendo su red a más de 160 rutas y 80 destinos, “transportando más de 38 millones de pasajeros en 2024 y consolidándose como una aerolínea más fuerte, eficiente y asequible para los viajeros de América Latina”.

“Liderar Avianca ha sido un honor extraordinario y todo un viaje. Estoy inmensamente orgulloso de lo que nuestro equipo ha logrado juntos y de la compañía en la que nos hemos convertido. Estoy profundamente agradecido por la dedicación, por creer en nuestro propósito y por hacer de lo ordinario algo extraordinario. Estoy seguro de que, bajo el liderazgo de Gabriel y con el increíble equipo que tenemos, Avianca seguirá creciendo y alcanzando nuevas alturas”, afirmó Pedreira.

Frederico Pedreira, CEO de Avianca hasta el 26 de febrero de 2026. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Avianca cuenta con presencia a nivel mundial. En Colombia, llega a diversas regiones.

Adrian Neuhauser, CEO del Grupo Abra, del que hace parte Avianca, señaló:

“Seguimos fortaleciendo el equipo de liderazgo de Avianca, al tiempo que ejecutamos el plan de sucesión diseñado para nuestro talento. Quiero agradecer a Fred por su liderazgo y la transformación que ha impulsado, y dar la bienvenida a Gabriel como Presidente para continuar con este impulso. Estamos seguros de que, en equipo, seguiremos fortaleciendo nuestros indicadores de desempeño, así como el producto y servicio ofrecidos a nuestros clientes, garantizando que sigan eligiéndonos para sus viajes. Avianca entra en esta nueva fase desde una posición de solidez y estabilidad”.

Adrián Neuhauser, CEO del Grupo Abra, del que hace parte Avianca, señaló: Seguimos fortaleciendo el equipo de liderazgo de Avianca, al tiempo que ejecutamos el plan de sucesión diseñado para nuestro talento". Foto: Esteban Vega La-Rotta / Revista Semana | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

¿Cuál es la experiencia del nuevo presidente de Avianca?

En el comunicado de prensa se destaca la amplia experiencia de Gabriel Oliva en liderazgo, 14 años de ellos en la industria de la aviación.

Se unió a Avianca en 2021 como CEO de Avianca Cargo, desde donde reposicionó la unidad de negocio como líder regional, hasta agosto de 2023; posteriormente se convirtió en Chief Operating Officer de la aerolínea.

Experiencia profesional

Gabriel Oliva trabajó más de una década en LATAM Airlines, donde ocupó posiciones clave como Senior Vice President y Managing Director para Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico; Senior Vice President y Managing Director de Transformación Global, Alianzas y Marketing; asimismo, Vicepresidente de Revenue Management para Norteamérica y Asia.

Junto a esto, se destaca dentro de su perfil profesional que Oliva dio inicio a su carrera en Petrobras y Siemens, y posteriormente se desempeñó como consultor senior en The Boston Consulting Group en Nueva York.

En los últimos años, los ejecutivos a cargo de la marca han buscado ofrecer nuevos servicios a los usuarios del país. | Foto: Cortesía Avianca

“Estoy muy agradecido, emocionado y motivado por este nombramiento. Junto a los más de 15.000 miembros del equipo Avianca, continuaremos fortaleciendo esta compañía, de la mano del Grupo Abra, potenciando nuestro liderazgo en la región y logrando que los pasajeros nos sigan eligiendo. Un especial agradecimiento a Fred por toda su entrega y liderazgo a lo largo de estos años”, afirmó Gabriel Oliva, presidente de Grupo Avianca.

