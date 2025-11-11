Suscribirse

Economía

Gabriel Oliva es nombrado presidente del Grupo Avianca: esta es su trayectoria profesional

La marca anunció cambios en una de sus posiciones más importantes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

11 de noviembre de 2025, 11:45 p. m.
Gabriel Oliva será presidente del Grupo Avianca
Gabriel Oliva será presidente del Grupo Avianca, anunció la compañía aérea este 11 de noviembre mediante un comunicado de prensa. | Foto: Avianca

Por medio de un comunicado de prensa, Avianca anunció este martes 11 de noviembre que, en el marco del plan de sucesión en la aerolínea, Frederico Pedreira dejará su cargo como Chief Executive Officer (CEO) el 28 de febrero de 2026, tras cinco años en la compañía.

Contexto: Avión de Avianca aterrizó en Cali tras el impacto de un ave en una turbina sin generar complicaciones

Junto a esta medida, la empresa destacó que la Junta Directiva de Avianca aprobó la creación del cargo de Presidente, que será asumido de manera inmediata por Gabriel Oliva, en paralelo con su rol como Chief Operating Officer (COO).

Boeing 737 vs Airbus a320 cuál es el avión más vendido de la historia.
La empresa cuenta con más de 15.000 miembros en su equipo. | Foto: Getty Images

Avianca señaló que, en los últimos años, bajo el liderazgo de Frederico Pedreira, la empresa continuó expandiendo su red a más de 160 rutas y 80 destinos, “transportando más de 38 millones de pasajeros en 2024 y consolidándose como una aerolínea más fuerte, eficiente y asequible para los viajeros de América Latina”.

“Liderar Avianca ha sido un honor extraordinario y todo un viaje. Estoy inmensamente orgulloso de lo que nuestro equipo ha logrado juntos y de la compañía en la que nos hemos convertido. Estoy profundamente agradecido por la dedicación, por creer en nuestro propósito y por hacer de lo ordinario algo extraordinario. Estoy seguro de que, bajo el liderazgo de Gabriel y con el increíble equipo que tenemos, Avianca seguirá creciendo y alcanzando nuevas alturas”, afirmó Pedreira.

Foro ‘Bogotá y El Dorado: ¿listos para ser el hub de las Américas?’ Miércoles 21 de mayo de 2025 Frederico Pedreira CEO de Avianca Paula Bernal Presidenta de IATA Colombia Francisco Ospina Exdirector de la Aeronáutica Civil y expresidente de la ANI CONVERSATORIO | El Dorado y Bogotá: ¿cómo convertirlo en el hub de las Américas?
Frederico Pedreira, CEO de Avianca hasta el 26 de febrero de 2026. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA
Contexto: Avianca, ahora más eficiente y sostenible

Avianca cuenta con presencia a nivel mundial. En Colombia, llega a diversas regiones.

Adrian Neuhauser, CEO del Grupo Abra, del que hace parte Avianca, señaló:

Seguimos fortaleciendo el equipo de liderazgo de Avianca, al tiempo que ejecutamos el plan de sucesión diseñado para nuestro talento. Quiero agradecer a Fred por su liderazgo y la transformación que ha impulsado, y dar la bienvenida a Gabriel como Presidente para continuar con este impulso. Estamos seguros de que, en equipo, seguiremos fortaleciendo nuestros indicadores de desempeño, así como el producto y servicio ofrecidos a nuestros clientes, garantizando que sigan eligiéndonos para sus viajes. Avianca entra en esta nueva fase desde una posición de solidez y estabilidad”.

Adrián Newhauser, presidente
Adrián Neuhauser, CEO del Grupo Abra, del que hace parte Avianca, señaló: Seguimos fortaleciendo el equipo de liderazgo de Avianca, al tiempo que ejecutamos el plan de sucesión diseñado para nuestro talento". Foto: Esteban Vega La-Rotta / Revista Semana | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

¿Cuál es la experiencia del nuevo presidente de Avianca?

En el comunicado de prensa se destaca la amplia experiencia de Gabriel Oliva en liderazgo, 14 años de ellos en la industria de la aviación.

Se unió a Avianca en 2021 como CEO de Avianca Cargo, desde donde reposicionó la unidad de negocio como líder regional, hasta agosto de 2023; posteriormente se convirtió en Chief Operating Officer de la aerolínea.

Contexto: El cielo también es de ellas: Avianca impulsa a nuevas mujeres piloto en Colombia

Experiencia profesional

Gabriel Oliva trabajó más de una década en LATAM Airlines, donde ocupó posiciones clave como Senior Vice President y Managing Director para Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico; Senior Vice President y Managing Director de Transformación Global, Alianzas y Marketing; asimismo, Vicepresidente de Revenue Management para Norteamérica y Asia.

Junto a esto, se destaca dentro de su perfil profesional que Oliva dio inicio a su carrera en Petrobras y Siemens, y posteriormente se desempeñó como consultor senior en The Boston Consulting Group en Nueva York.

En 2025, Avianca invirtió más de 800 millones de dólares para fortalecer su red, modernizar la flota y mejorar el servicio y la experiencia de sus clientes.
En los últimos años, los ejecutivos a cargo de la marca han buscado ofrecer nuevos servicios a los usuarios del país. | Foto: Cortesía Avianca
Contexto: Pasajeros vivieron 24 horas de retraso en vuelo de Avianca México-Bogotá: “Nos hicieron bajar del avión cinco veces”

“Estoy muy agradecido, emocionado y motivado por este nombramiento. Junto a los más de 15.000 miembros del equipo Avianca, continuaremos fortaleciendo esta compañía, de la mano del Grupo Abra, potenciando nuestro liderazgo en la región y logrando que los pasajeros nos sigan eligiendo. Un especial agradecimiento a Fred por toda su entrega y liderazgo a lo largo de estos años”, afirmó Gabriel Oliva, presidente de Grupo Avianca.

Formación académica

El presidente de Avianca es ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, donde se graduó con honores académicos en 2001, y cuenta con un MBA de la Harvard Business School, obtenido en 2009.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Terminó reunión de Cambio Radical: esta fue la decisión sobre el futuro político de Germán Vargas Lleras

2. Habla por primera vez el padre de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes asesinado a golpes: “Cuidó a un ángel y se lo arrebatan”

3. Trump lanza advertencia sobre una posible guerra en medio de tensiones con Venezuela: “será violento”

4. Se reporta al menos un muerto y un herido en Bogotá, en hechos que investigan las autoridades

5. Panamá decomisa alarmante cifra de cocaína proveniente de Colombia: el cargamento tenía como destino EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Presidente de AviancaNombramientosCEO

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.