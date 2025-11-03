Pasajeros vivieron 24 horas de retraso en vuelo de Avianca México-Bogotá: “Nos hicieron bajar del avión cinco veces”

Un grupo de más de 180 pasajeros del vuelo AV187 de Avianca que debía salir de la Ciudad de México con destino a Bogotá denunció retrasos y reprogramaciones sucesivas que, según ellos, acumularon más de 24 horas y al menos cinco cambios.

La situación, que se conoció a través de video y mensajes en redes sociales, dejó a familias y viajeros internacionales sin información clara y con conexiones perdidas.

El vuelo estaba programado originalmente para despegar la madrugada del domingo 2 de noviembre, exactamente a las 12:40 a.m.

Pasajeros afirmaron en redes que la salida fue modificada varias veces: primero para las 2:00 a. m., luego cancelada y reprogramada para la 1:30 p. m., y más tarde trasladada nuevamente.

En trinos de X, la pasajera Carolina Bustamante documentó el proceso y criticó la falta de comunicación de la aerolínea:

“Increíble que Avianca retrase 2 veces un vuelo México-Colombia: debía salir 12:40 am, ahora traslada el vuelo a 1:30 pm (12 horas de espera) dejando a la gente sin conexiones”, escribió en uno de sus mensajes.

Horas después añadió: “Qué tal, después de 16 horas de estar en el aeropuerto esperando por un vuelo que ha sido modificado 5 veces”.

Son las 8:42 pm hora Colombia y nuevamente nos informan después d un segundo intento x llegar a mi país q nos tenemos q bajar del avión d @avianca porque una luz no funciona .Ya cumplimos casi 24 horas en este periplo ¿qué hacemos ? Que impotencia y que solos estamos 😔😔😔 — Carolina Bustamante (@caroedu82) November 3, 2025

Según los relatos de los afectados, en algún momento los hicieron abordar una aeronave, pero el piloto informó por altavoz que la tripulación no podía continuar porque “ya cumplió las horas de vuelo asignadas por día”.

En otra publicación, Bustamante dijo: “Son las 8:42 pm, hora Colombia, y nuevamente nos informan… que nos tenemos que bajar del avión”, y expresó el cansancio y la impotencia de los pasajeros tras casi un día sin soluciones.

Según lo que se ha sabido hasta el momento, la aeronave finalmente aterrizó en Bogotá alrededor de las 6:00 a.m. de este lunes, 3 de noviembre.

Qué tal después de 16 horas de estar en el aeropuerto esperando por un vuelo que ha sido modificado 5 veces… los invito a escuchar lo que nos acaba de decir @avianca parecemos secuestrados. @Supertransporte @MinTransporteCo pic.twitter.com/C9vTFjpkkW — Carolina Bustamante (@caroedu82) November 2, 2025

SEMANA habló con Avianca, que lamentó los inconvenientes generados por la demora del vuelo, informó que dio las asistencias y compensaciones respectivas a los pasajeros, y que “el vuelo tuvo que ser reprogramado debido a un mantenimiento no programado, sumado a un cambio de tripulación necesario para continuar con el viaje”.

Desde ayer la compañía @aviancateguia @avianca pospone un vuelo de salida de la ciudad de México. Ya es la tercera vez, más de 15 horas en el aeropuerto, con único servicio de voucher de comida. Se pierden conexiones, no se puede salir del aeropuerto, no dan información, es Godot — Cecilia Abdo Ferez (@CeciliaAbdoFe) November 2, 2025

Los afectados denuncian no solo los retrasos, sino la gestión del servicio al pasajero. Relatan que a quienes esperaban en el aeropuerto se les ofrecieron vouchers de comida, pero no alojamiento que, según normas de atención al usuario en casos de cancelación o desvío prolongado, puede corresponder cuando las compañías no pueden garantizar el regreso el mismo día.