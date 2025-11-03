Suscribirse

Bogotá

Pasajeros vivieron 24 horas de retraso en vuelo de Avianca México-Bogotá: “Nos hicieron bajar del avión cinco veces”

El vuelo estaba programado originalmente para despegar la madrugada del domingo 2 de noviembre.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

3 de noviembre de 2025, 4:22 p. m.
Cientos de pasajeros pasaron 24 horas esperando para poder volar.
Cientos de pasajeros pasaron 24 horas esperando para poder volar. | Foto: Redes sociales: ultimahoracol/Getty images/Montaje:Semana

Un grupo de más de 180 pasajeros del vuelo AV187 de Avianca que debía salir de la Ciudad de México con destino a Bogotá denunció retrasos y reprogramaciones sucesivas que, según ellos, acumularon más de 24 horas y al menos cinco cambios.

La situación, que se conoció a través de video y mensajes en redes sociales, dejó a familias y viajeros internacionales sin información clara y con conexiones perdidas.

Contexto: Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

El vuelo estaba programado originalmente para despegar la madrugada del domingo 2 de noviembre, exactamente a las 12:40 a.m.

Pasajeros afirmaron en redes que la salida fue modificada varias veces: primero para las 2:00 a. m., luego cancelada y reprogramada para la 1:30 p. m., y más tarde trasladada nuevamente.

En trinos de X, la pasajera Carolina Bustamante documentó el proceso y criticó la falta de comunicación de la aerolínea:

“Increíble que Avianca retrase 2 veces un vuelo México-Colombia: debía salir 12:40 am, ahora traslada el vuelo a 1:30 pm (12 horas de espera) dejando a la gente sin conexiones”, escribió en uno de sus mensajes.

Horas después añadió: “Qué tal, después de 16 horas de estar en el aeropuerto esperando por un vuelo que ha sido modificado 5 veces”.

Según los relatos de los afectados, en algún momento los hicieron abordar una aeronave, pero el piloto informó por altavoz que la tripulación no podía continuar porque “ya cumplió las horas de vuelo asignadas por día”.

En otra publicación, Bustamante dijo: “Son las 8:42 pm, hora Colombia, y nuevamente nos informan… que nos tenemos que bajar del avión”, y expresó el cansancio y la impotencia de los pasajeros tras casi un día sin soluciones.

Contexto: ¿Qué pasó con el trabajador que murió en el Aeropuerto El Dorado? MinTrabajo anunció 4 medidas

Según lo que se ha sabido hasta el momento, la aeronave finalmente aterrizó en Bogotá alrededor de las 6:00 a.m. de este lunes, 3 de noviembre.

SEMANA habló con Avianca, que lamentó los inconvenientes generados por la demora del vuelo, informó que dio las asistencias y compensaciones respectivas a los pasajeros, y que “el vuelo tuvo que ser reprogramado debido a un mantenimiento no programado, sumado a un cambio de tripulación necesario para continuar con el viaje”.

Los afectados denuncian no solo los retrasos, sino la gestión del servicio al pasajero. Relatan que a quienes esperaban en el aeropuerto se les ofrecieron vouchers de comida, pero no alojamiento que, según normas de atención al usuario en casos de cancelación o desvío prolongado, puede corresponder cuando las compañías no pueden garantizar el regreso el mismo día.

Contexto: Explosión en supermercado dejó 23 personas muertas y una decena de heridos en México, ¿qué pasó?

Entre los pasajeros había adultos mayores, menores de edad y viajeros con conexiones internacionales que, por los aplazamientos, perdieron enlaces hacia otros destinos.

