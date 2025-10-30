Suscribirse

Empresas

¿Qué pasó con el trabajador de Avianca que murió en el Aeropuerto El Dorado? Mintrabajo anunció 4 medidas

El joven de apenas 22 años falleció cuando realizaba sus funciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 2:39 p. m.
Avianca
Esto dijo la cartera tras los hechos. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Hace algunos días, una tragedia se registró en las inmediaciones del Aeropuerto El Dorado con el fallecimiento de uno de los trabajadores de la aerolínea Avianca.

El operario Marlon Andrey Cristiano Ortiz, de 22 años, sufrió un accidente mientras atendía un vuelo internacional con destino a Guayaquil, Ecuador. Fue atropellado por una máquina de trabajo en alturas, que tiene un peso de seis toneladas.

Marlon Andrey Cristiano Ortiz, joven que murió en Aeropuerto El Dorado.
Marlon Andrey Cristiano Ortiz, joven que murió en Aeropuerto El Dorado. | Foto: El Tiempo

Tras el hecho, el Ministerio de Trabajo se pronunció recientemente y aseguró que inició una investigación hace algunos días. La cartera adelantó una diligencia de inspección e investigación en la terminal aérea contra la aerolínea Avianca y su operador logístico SAI.

El equipo de inspectores de la cartera realizó un recorrido en el que determinó el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

Contexto: MinTrabajo anuncia inspección a los aeropuertos del país, tras denuncias de los controladores aéreos

Entre las revisiones estuvieron:

  • Revisión de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, turnos y horarios laborales.
  • Funciones de los trabajadores implicados, análisis de las condiciones de salud ocupacional, prescripciones médicas, riesgo psicosocial y salud mental.
  • Verificación de capacitaciones, reentrenamiento y el estado de la maquinaria involucrada.
  • Análisis de los indicadores de accidentalidad de la empresa en el último año.
En 2025, Avianca invirtió más de 800 millones de dólares para fortalecer su red, modernizar la flota y mejorar el servicio y la experiencia de sus clientes.
El trabajador pertenecía a la aerolínea. | Foto: Cortesía Avianca

En medio de este lamentable hecho, la cartera recordó que “durante 2025, el Ministerio inició 53 expedientes contra empresas del sector aéreo, 32 por incumplimientos de normas laborales y 21 por riesgos laborales. Además, impuso una sanción por $185 millones, 8 casos fueron archivados, mientras que los demás continúan en trámite”, precisó.

Contexto: Club El Nogal reitera su disposición para atender requerimientos de MinTrabajo tras las inspecciones realizadas al recinto

Adicional, se han llevado a cabo 18 visitas de inspección en nueve departamentos, con el propósito de fortalecer la vigilancia laboral en todo el territorio nacional.

Panorámica de Monserrate y Bogotá.
Esto fue lo que sucedió en la terminal aérea. | Foto: Invest in Bogotá.

Finalmente, la cartera constató que desde hace 10 años no ocurría un fallecimiento en el lugar de trabajo, pues la aerolínea confirmó que dentro de los protocolos prima la seguridad de los operarios y en las vías de la plataforma la prioridad la tienen los peatones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

2. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

3. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

4. No todo es alegría para Richard Ríos: le sacan esto tras su primera asistencia en Benfica

5. Petro aseguró que se editarán un millón de libros sobre su vida en idioma persa, pero Grok, IA de X, dio una inesperada respuesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de TrabajoAeropuerto El Dorado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.