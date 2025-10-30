Hace algunos días, una tragedia se registró en las inmediaciones del Aeropuerto El Dorado con el fallecimiento de uno de los trabajadores de la aerolínea Avianca.

El operario Marlon Andrey Cristiano Ortiz, de 22 años, sufrió un accidente mientras atendía un vuelo internacional con destino a Guayaquil, Ecuador. Fue atropellado por una máquina de trabajo en alturas, que tiene un peso de seis toneladas.

Tras el hecho, el Ministerio de Trabajo se pronunció recientemente y aseguró que inició una investigación hace algunos días. La cartera adelantó una diligencia de inspección e investigación en la terminal aérea contra la aerolínea Avianca y su operador logístico SAI.

El equipo de inspectores de la cartera realizó un recorrido en el que determinó el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

Entre las revisiones estuvieron:

Revisión de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, turnos y horarios laborales.

Funciones de los trabajadores implicados, análisis de las condiciones de salud ocupacional, prescripciones médicas, riesgo psicosocial y salud mental.

Verificación de capacitaciones, reentrenamiento y el estado de la maquinaria involucrada.

Análisis de los indicadores de accidentalidad de la empresa en el último año.

En medio de este lamentable hecho, la cartera recordó que “durante 2025, el Ministerio inició 53 expedientes contra empresas del sector aéreo, 32 por incumplimientos de normas laborales y 21 por riesgos laborales. Además, impuso una sanción por $185 millones, 8 casos fueron archivados, mientras que los demás continúan en trámite”, precisó.

Adicional, se han llevado a cabo 18 visitas de inspección en nueve departamentos, con el propósito de fortalecer la vigilancia laboral en todo el territorio nacional.

