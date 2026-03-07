La petición que les hizo a los empleadores el Ministerio de Trabajo, por jornada electoral

Expresamente prohibido. Ese fue el énfasis que hizo el Ministerio del Trabajo, al expedir una circular dirigida a loe empleadores de todo el país, de cara a las elecciones de este 8 de marzo, cuando los ciudadanos se aprestan para ir a las urnas, a votar para elegir a un nuevo Congreso de la República y participar en la consulta.

El Ministerio de Trabajo pidió a los empleadores de todo el país recordar que está totalmente prohibido presionar, condicionar o influir en la decisión electoral de las y los trabajadores.

Así lo manifestó en la Circular 0029, emitida por la cartera laboral, en la que reitera que no se puede olvidar en ningún momento que el voto es un derecho fundamental, libre, secreto y personal.

En consecuencia, por ningún motivo, la relación laboral se puede utilizar para direccionar la decisión de los trabajadores.

Votación Foto: BERNARDO PEÑA EL PAÍS

La petición del Ministerio se basa en quejas que hacen los ciudadanos, en el sentido en el cual, aprovechando la condición de empleadores y al mismo tiempo, estar ligados a la política, hay situaciones en las que los trabajadores se sienten presionados a votar por tal o cual candidato, so pena de perder el puesto.

Incluso, algunos ciudadanos han mencionado en el pasado que son obligados a conseguir votos por un candidato en particular y el no lograrlo podría llevarlos a no tener de nuevo la oportunidad de renovación de contratos laborales, principalmente, de prestación de servicio.

Sin turnos que impidan votar

En consecuencia, el Ministerio advierte que tampoco es adecuado programar turnos o actividades que impidan votar, ejercer presiones u ofrecer beneficios a cambio del voto puede constituir una falta grave y dar lugar a investigaciones y sanciones.

Trabajadores pueden denunciar

Tras un llamado insistente a “respetar la libertad electoral en los lugares de trabajo”, el Ministerio también hizo un llamado a denunciar cualquier acto de constreñimiento o presión que vulnere los derechos de la población trabajadora.

Por el lado de los trabajadores, también deben tener la claridad de que están en condiciones de no ceder ante ningún tipo de presiones o constreñimientos.

Trabajadores tienen libertad de votar de manera libre, sin presiones de empleadores. Foto: GETTY IMAGES

¿Dónde denunciar?

Los ciudadanos que consideren que les están siendo vulnerados su derecho a decidir de manera libre pueden denunciar, dijo el Ministerio. Para ello, está habilitada la opción de la página web de la entidad, pero también pueden acudir a las sedes físicas del Ministerio.

Recuerde: www.mintrabajo.gov.co o mediante el correo electrónico de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL).