Procurador Eljach le responde cuestionamientos a Petro sobre el sistema electoral: “No hubo fraude”

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, le salió al paso a los cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro y parte de sus funcionarios de Gobierno han hecho en contra del sistema electoral colombiano, en medio de las elecciones que se desarrollan para el Congreso y la Presidencia de la República.

Desde la Gaming & Technology Expo Colombia, evento que se desarrolla en Cartagena, Bolívar, el procurador Eljach advirtió que “le podemos decir a los colombianos, porque esto ya lo han reconocido ampliamente, incluso los que se oponían a la paz electoral (...) y ahí está el resultado, no hubo, figuradamente, un solo grito en Colombia que perturbara la tranquilidad de los colombianos a la hora de ir a las urnas”.

Este pronunciamiento del procurador general se dio días después de que el presidente Gustavo Petro le enviara un derecho de petición a la fiscal general Luz Adriana Camargo, sobre un supuesto sabotaje al software para las elecciones de 2014, y consultando si esa situación podría afectar las próximas jornadas electorales.

Sin embargo, el procurador Eljach insistió en que “esa es una verdad inocultable, y lo que revela es que cuando hay motivos, consignas, propósitos que nos unen a todos, Colombia se pone de pie y lo saca adelante. ¡No hubo fraude, que tanto se cacarea!, y que es la diferencia entre el preconteo y el escrutinio, no pasa del 0.2%, según autoridades nacionales e internacionales, muy a pesar del uso de instrumentos públicos para desprestigiar las elecciones y los candidatos".

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Respondiendo a las serias dudas que ha dejado el actual Gobierno sobre el sistema electoral colombiano por la investigación que se adelantó en 2018, relacionada con las elecciones al Senado de 2014, donde Petro ha cuestionado a la firma Thomas Greg & Sons y hasta ha advertido falta de transparencia en los comicios que se avecinan en mayo de 2026.

De hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio de la Comisión Nacional para los Procesos Electorales, pidió fortalecer la transparencia del sistema electoral y avanzar en una auditoría técnica que permita verificar el funcionamiento del software que tanto ha cuestionado el jefe de Estado.

La Procuraduría ha reiterado en varias oportunidades que hasta el momento no se ha encontrado evidencia alguna de un fraude o de una alteración al proceso electoral en Colombia, pero el actual Gobierno ha puesto un manto de duda sobre ese sistema que ha encendido las alarmas de organismos nacionales e internacionales.