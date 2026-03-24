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Alerta en la campaña de Luis Gilberto Murillo: en medio de un recorrido en Buenaventura habrían encontrado un arma

Desde la campaña evalúan el hecho de reforzar la seguridad del candidato.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 11:05 a. m.
Luis Gilberto Murillo se encontraba en Buenaventura cuando ocurrieron estos hechos.
Luis Gilberto Murillo se encontraba en Buenaventura cuando ocurrieron estos hechos. Foto: Cancilleria

Un hecho de posible violencia política habría encendido las alarmas en la campaña del excanciller Luis Gilberto Murillo. SEMANA conoció por fuentes enteradas de la situación que, en medio de un recorrido político en Buenaventura, Valle del Cauca, se habría encontrado un arma.

El hecho ocurrió en la Comuna 4 de ese municipio. El artefacto se habría hallado a escasos metros de donde se encontraba el candidato gracias a un operativo relámpago que realizó la Armada Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UBIC).

Se trató de una pistola Tanfoglio de 9 mm que estaba junto a un proveedor y munición completa, lo que encendió las alarmas de las autoridades y del esquema de seguridad del candidato. El dispositivo se habría encontrado en la calle San Francisco, zona donde se sabe que tienen influencia Los Espartanos.

Ante el riesgo, desde la campaña de Murillo han analizado reforzar la seguridad del candidato, especialmente tras los hechos recientes de ataques a candidatos y políticos de distintos sectores y del magnicidio de Miguel Uribe Turbay a manos de la Segunda Marquetalia.

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