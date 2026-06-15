Así fue el tenso momento que vivió el candidato Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla

A seis días de que los colombianos asistan a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República en la segunda vuelta de las elecciones, el ambiente con los candidatos sigue subiendo la temperatura.
En la tarde de este lunes se presentó un tenso momento en el aeropuerto de Barranquilla con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien adelantó actos de su campaña en esta región del país.
A su llegada a la terminal aérea, el candidato presidencial tuvo que ser rodeado por su equipo de seguridad y sacado con rapidez de la sala de abordaje, mientras decenas de ciudadanos lo increpaban.
En videos que circulan por las redes sociales se observa el momento en el que Iván Cepeda se retira de forma rápida al grito de “guerrillero” que pronuncian varias personas en la sala del aeropuerto Ernesto Cortissoz.
Varios ciudadanos en el aeropuerto de Barranquilla increparon este lunes al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/HxLxdGdcf6— Revista Semana (@RevistaSemana) June 15, 2026
Cepeda dio una declaración este lunes desde Barranquilla, en la que anunció que denunciará al candidato Abelardo de la Espriella por presunta participación “en el saqueo del sistema de salud” en la región Caribe del país.
El candidato del Pacto Histórico acusó a De la Espriella de estar vinculado a Salud Vida EPS. Afirmó que la firma de abogados del actual candidato representó a empresas de personas señaladas por parapolítica que estuvieron salpicadas por supuestas irregularidades en el sistema de salud.
Esta no es la primera vez que le sucede esto al senador y aspirante presidencial del Pacto Histórico, pues el pasado 12 de junio, en Bucaramanga, vivió la misma experiencia en la terminal aérea.
El candidato presidencial Iván Cepeda recibió abucheos de algunas personas en el aeropuerto de Bucaramanga. Cepeda participó de la marcha en defensa del Páramo de Santurbán. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/aAnZT5kfqa— Revista Semana (@RevistaSemana) June 12, 2026
Ese día, Cepeda llegó a Bucaramanga para mostrar su apoyo a la marcha en defensa del agua y del Páramo de Santurbán.