Así fue el tenso momento que vivió el candidato Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla

A seis días de que los colombianos asistan a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República en la segunda vuelta de las elecciones, el ambiente con los candidatos sigue subiendo la temperatura.

Iván Cepeda vivió un tenso momento en Bucaramanga: recibió abucheos de algunas personas en el aeropuerto

En la tarde de este lunes se presentó un tenso momento en el aeropuerto de Barranquilla con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien adelantó actos de su campaña en esta región del país.

A su llegada a la terminal aérea, el candidato presidencial tuvo que ser rodeado por su equipo de seguridad y sacado con rapidez de la sala de abordaje, mientras decenas de ciudadanos lo increpaban.

En videos que circulan por las redes sociales se observa el momento en el que Iván Cepeda se retira de forma rápida al grito de “guerrillero” que pronuncian varias personas en la sala del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Cepeda dio una declaración este lunes desde Barranquilla, en la que anunció que denunciará al candidato Abelardo de la Espriella por presunta participación “en el saqueo del sistema de salud” en la región Caribe del país.

El candidato del Pacto Histórico acusó a De la Espriella de estar vinculado a Salud Vida EPS. Afirmó que la firma de abogados del actual candidato representó a empresas de personas señaladas por parapolítica que estuvieron salpicadas por supuestas irregularidades en el sistema de salud.

Esta no es la primera vez que le sucede esto al senador y aspirante presidencial del Pacto Histórico, pues el pasado 12 de junio, en Bucaramanga, vivió la misma experiencia en la terminal aérea.

Ese día, Cepeda llegó a Bucaramanga para mostrar su apoyo a la marcha en defensa del agua y del Páramo de Santurbán.