El concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como ‘El Gury’, ofreció disculpas públicas al exfuncionario de la Alcaldía y actual secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, Esteban Restrepo, por una publicación que realizó en su cuenta de X meses atrás.

Esta disputa comenzó en abril de 2026, cuando el concejal llamó “rata” a Restrepo y lo señaló por tener vínculos con las “bacrim del pinturismo”, lo que dio paso a la confrontación judicial.

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Fue así como, en mayo, una decisión del Juzgado Cuarenta y Dos Penal Municipal de Medellín instó a ‘El Gury’ a retractarse, pero esa determinación fue impugnada por el cabildante. Luego, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín ratificó esa decisión.

El pleito no terminó ahí. El concejal tuvo que publicar un mensaje de rectificación, pero su contenido no convenció a su contraparte, quien interpuso un incidente de desacato en su contra.

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Meses después del inicio de esa disputa, el concejal publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales en el que ofreció excusas públicas al funcionario, quien perteneció a la Alcaldía de Daniel Quintero.