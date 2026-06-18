Tribunal confirma que concejal “Gury” deberá retractarse de acusaciones contra Esteban Restrepo

La controversia que durante meses enfrentó al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “Gury”, con el secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, Esteban Restrepo Taborda, acaba de recibir un capítulo definitivo en los estrados judiciales.

Concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, ‘El Gury’, tendrá que retractarse contra exsecretario Esteban Restrepo

El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín confirmó en segunda instancia el fallo que protegió los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la dignidad humana de Restrepo, dejando en firme la orden para que el cabildante elimine las publicaciones cuestionadas y realice una rectificación pública acompañada de disculpas.

La decisión tiene un peso especial porque no admite nuevos recursos y representa un duro revés para la defensa del concejal, que había intentado tumbar la sentencia emitida el pasado 8 de mayo.

Concejal el Gury Rodríguez, que apareció con un bate en protesta pro-Palestina en Medellín, dio su versión de los hechos

En sus propias palabras, "No coman cuento", Restrepo insta a la ciudadanía a no dejarse influenciar por los rumores y a respaldar su propuesta con la fuerza de la gente. Foto: Cortesía

Sin embargo, el despacho rechazó todos los argumentos presentados en la impugnación y respaldó íntegramente las conclusiones del fallo inicial.

Uno de los aspectos más llamativos de la decisión es el análisis sobre el alcance de las declaraciones realizadas desde redes sociales. El juzgado destacó que los mensajes no fueron difundidos desde una cuenta anónima, sino desde el perfil oficial y verificado de un servidor público investido de autoridad, circunstancia que amplifica el impacto y la credibilidad de sus afirmaciones ante la opinión pública.

Andrés Felipe Rodríguez, concejal de Medellín, detalló lo ocurrido. Foto: Tomado de redes de Andrés Felipe Rodríguez

En consecuencia, Rodríguez deberá publicar una rectificación en el mismo medio donde difundió los mensajes y reconocer expresamente que no existe decisión judicial que vincule a Restrepo con organización criminal alguna.

El expediente será enviado ahora a la Corte Constitucional para una eventual revisión aunque la orden de retractación ya quedó en firme.