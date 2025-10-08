Suscribirse

Medellín

Concejal el Gury Rodríguez, que apareció con un bate en protesta pro-Palestina en Medellín, dio su versión de los hechos

“No fue una confrontación política, fue un acto de protección”, afirmó el funcionario.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 11:27 p. m.
El concejal Andrés Rodríguez dice que su salida con un bate para confrontar a violentos en Medellín no fue "una confrontación política, fue un acto de protección".
El concejal Andrés Rodríguez dice que su salida con un bate para confrontar a violentos en Medellín no fue "una confrontación política, fue un acto de protección".

Una protesta que se realizó el martes 7 de octubre, en Medellín, en apoyo al pueblo palestino, terminó de cualquier manera, menos como sus convocantes la imaginaban: pacífica.

Hubo paredes grafiteadas, ataques de algunos encapuchados a la Fuerza Pública, a los gestores de convivencia de la Alcaldía de Medellín y también ataques de estos a personas que se identifican como defensores de derechos humanos.

Sin embargo, dos de los cruces más álgidos sucedieron cuando un grupo de encapuchados pintó la fachada de un McDonald’s, ubicado en El Poblado, en el cual había personas con niños comiendo y disfrutando de los juegos del lugar, y el concejal de Medellín Andrés ‘el Gury’ Rodríguez apareció en la movilización armado con un bate increpando a algunas personas.

Este miércoles, en sus redes sociales, Rodríguez aseguró: “En ese momento actué como ciudadano, defendiendo a quienes estaban en peligro y evitando una tragedia”.

Además: “No fue una confrontación política, fue un acto de protección. Medellín no puede quedar en manos de los violentos. Aquí hay ciudadanos dispuestos a dar la cara y a defender su ciudad con valor y amor por ella”.

En violencia terminó la protesta pro-Palestina en Medellín, cuestionan a concejal Andrés 'el Gury' Rodríguez por aparecer con un bate.
En violencia terminó la protesta pro-Palestina en Medellín, cuestionan a concejal Andrés 'el Gury' Rodríguez por aparecer con un bate.

También señaló a otro concejal, a José Luis Marín, conocido como Aquinoticias, de participar en lo que llamó el “secuestro de unos niños en el McDonald’s”.

Por eso, pidió incluso intervención de la Procuraduría General, al considerar que fue Marín quien “lideró” la manifestación y esos hechos de violencia.

SEMANA habló con el concejal Marín, quien explicó que los hechos sucedieron en medio de la movilización citada en Medellín y en otras ciudades de Colombia, como Bogotá y Bucaramanga.

Contexto: Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reacciona tras los disturbios y vandalismo en la supuesta marcha pacífica: “Petro no conoce”

“Hubo varios hechos que rompieron el normal trazado de la movilización: uno, había miembros del equipo de Seguridad y Control, adscrito a la Secretaría de Seguridad, que estaba hostigando manifestantes”, dijo.

Sobre la grave situación presentada en el McDonald’s, aseguró que no estuvo de acuerdo, pero también manifestó que va a denunciar a Rodríguez por calumnia e injuria, pues este lo señaló de “secuestrar a los niños”, algo en lo que él dice no haber participado.

“Lo que pasó en el McDonald’s es un hecho que rechazo. En ese momento estaba con personal de Personería y de Derechos Humanos”, indicó.

También manifestó que posteriormente hubo una agresión a golpes a un defensor de derechos humanos por parte de uno de los gestores de convivencia. “Ese muchacho estuvo a punto de perder un ojo, y era simplemente un defensor de derechos humanos”.

Por último, expresó: “Nosotros los servidores públicos no somos manifestantes comunes y corrientes, yo tengo unas responsabilidades públicas, no puedo ir a una marcha uribista con un bate a instigar a los manifestantes”.

Por esto, aseguró, acudirá a la Procuraduría para pedir que sea sancionado.

Noticias Destacadas

El concejal Andrés Rodríguez dice que su salida con un bate para confrontar a violentos en Medellín no fue "una confrontación política, fue un acto de protección".

Concejal el Gury Rodríguez, que apareció con un bate en protesta pro-Palestina en Medellín, dio su versión de los hechos

Redacción Semana
Misael Cadavid, director de Bomberos de Itagüí, capturado por presunta corrupción

Fiscalía pide cárcel para Misael Cadavid y dos personas más por hechos de corrupción en la administración de Daniel Quintero

Condenan a 40 años de cárcel a una mujer LGBTI identificada como Natalia por el asesinato del menor Alexis Gómez en la comuna 13 de Medellín.

Condenan a 40 años de cárcel a Natalia por el secuestro y asesinato del menor Alexis Gómez en la comuna 13 de Medellín

Redacción Semana

