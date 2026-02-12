Confidenciales

Nueva sanción contra Daniel Quintero: tendrá que pagar una multa y retractarse de unas acusaciones contra concejal de Medellín

Un juez ordenó a Quintero una rectificación por lo dicho sobre el expresidente del concejo de Medellín, Sebastián López, pero no cumplió.

Redacción Confidenciales
12 de febrero de 2026, 1:29 p. m.
Sebastián López, expresidente del Concejo de Medellín; y Daniel Quintero, precandidato presidencial. Foto: Suministrado a SEMANA/Semana.

Daniel Quintero sigue con sus enredos jurídicos y en esta ocasión un juez de Medellín impuso una sanción económica en su contra por incumplir un fallo de tutela que le ordena retractarse sobre las acusaciones que lanzó contra el concejal del Centro Democrático, Sebastián López.

“Imponer sanción al señor Daniel Quintero Calle, consistente en una multa equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes por desacato a la orden de tutela impartida por este Despacho mediante sentencia proferida el 18 de diciembre de 2025 y corregida el 19 del mismo mes y año”, dice el auto sancionatorio del juzgado tercero municipal de Medellín.

Por esa razón, el concejal López publicó un video donde le dice a Quintero que aún debe cumplir con la retractación.

“El imputado por corrupción Daniel Quintero tiene un plazo máximo de 24 horas para retractarse públicamente, o de lo contrario, interpondré nuevamente un incidente de desacato, que podría derivar en medidas más severas, incluyendo una orden de arresto”, dijo López.

El integrante del Centro Democrático aseguró que el 18 de diciembre una tutela a su favor ordenó a Quintero retractarse por sus declaraciones en donde lo acusó de “controlar la Procuraduría” y de usarla para perseguirlo políticamente. Según explicó, la orden judicial fue confirmada en segunda instancia y debía cumplirse en los primeros días de febrero.

Sin embargo, López aseguró que Daniel Quintero no acató el mandato judicial, motivo por el cual fue sancionado mediante incidente de desacato, imponiéndosele una multa y manteniéndose la obligación de retractarse ante el país, en respeto al buen nombre del dirigente.

Nueva sanción contra Daniel Quintero: tendrá que pagar una multa y retractarse de unas acusaciones contra concejal de Medellín

