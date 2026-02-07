Política

Centro Democrático lanza duras críticas contra Daniel Quintero por volver a la carrera presidencial

El precandidato hace parte de la consulta del Frente por la Vida que elegirá un aspirante único el 8 de marzo.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 2:16 p. m.
Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El 5 de febrero se conoció que Daniel Quintero volvería a hacer parte de la consulta del Frente por la Vida. Contra todo pronóstico, siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), contra un voto negativo, decidieron habilitarlo para participar en este proceso.

El argumento principal para tomar esa decisión sería que Quintero renunció antes de que se llevara a cabo la consulta.“Resulta determinante que el ciudadano Daniel Quintero Calle manifestó de manera expresa, oportuna y escrita su falta de consentimiento y aceptación respecto de cualquier inscripción o postulación que no se realizara en su condición de integrante del Movimiento Político Pacto Histórico, negando haber autorizado su participación como precandidato avalado por los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano”, establece el documento del CNE.

Daniel Quintero podrá participar en la consulta del Frente por la Vida: el CNE le da una segunda oportunidad

Quintero ya hace parte de esa consulta y, con el sorteo de la tarjeta electoral que hizo la Registraduría, quedó claro que el precandidato estará compitiendo el 8 de marzo, donde los colombianos podrán votar por alguna de las consultas y elegir el nuevo Congreso de la República.

Sin embargo, desde el Centro Democrático se conocieron fuertes críticas contra Quintero por estar nuevamente en la contienda.

Vicky Dávila responde al ELN por seguimientos y le exige a Petro garantías: “¿Va a permitir que asesinen a otro candidato?"

Aunque Paloma Valencia gane eventualmente la Gran Consulta por Colombia, su intención de voto solo subiría a 7,6% en primera vuelta, según AtlasIntel

La intención de voto al Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Daniel Quintero contó en vivo quién es el candidato de Petro para las elecciones: “Lo digo con total claridad”

Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

Exclusivo: una asociación afro que en el pasado tuvo nexos con las hermanas Guerrero ha manejado más de 40.000 millones de pesos durante el Gobierno Petro

Daniel Quintero sí irá a la consulta y propone fórmula ante “los dos carrilles” que se armaron en la izquierda

Partido del Trabajo se queda sin personería jurídica: ¿la decisión afecta la candidatura de Daniel Quintero?

“Habilitan a Daniel Quintero y no a Iván Cepeda”: Califican al CNE de “sicario político” y señalan a Roy Barreras

El vocero del Centro Democrático en Antioquia, Sebastián López, aseguró que la aspiración de Quintero podría caerse más adelante por sus problemas judiciales.

Se reveló el tarjetón electoral de las consultas presidenciales para el próximo 8 de marzo: esta es la imagen

“Desde Medellín y el Centro Democrático lo decimos claro: que el CNE lo habilite no lo limpia. Quintero podrá ser candidato, pero la corrupción no se borra. La confianza no vuelve. Y la justicia viene”, dijo López.

El representante a la Cámara Juan Espinal puso en duda que la participación de Quintero sea válida.

“Creo que hay una duda jurídica, y es que él finalmente apareció en el tarjetón de la consulta de octubre de la extrema izquierda. Entonces a Iván Cepeda le niegan, pero a Daniel Quintero le reviven y lo habilitan para participar en la consulta del 8 de marzo. Son las decisiones, se respetan, pero lo que sí yo creo es que Daniel Quintero no debería estar en una consulta, sino en la cárcel por tanta presunta corrupción en Medellín”, dijo el congresista.

La Registraduría Nacional reveló el tarjetón que muestra cómo quedaron distribuidas las tres consultas para la Presidencia.

Tarjetón consultas presidenciales del 8 de marzo
Tarjetón consultas presidenciales del 8 de marzo

El organismo electoral dio a conocer este documento, que será entregado a los ciudadanos cuando se acerquen a las urnas para ejercer su derecho al voto el próximo 8 de marzo, durante los comicios donde se elegirá al nuevo Congreso de la República.

Noticias Destacadas