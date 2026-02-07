Centro Democrático lanza duras críticas contra Daniel Quintero por volver a la carrera presidencial

El 5 de febrero se conoció que Daniel Quintero volvería a hacer parte de la consulta del Frente por la Vida. Contra todo pronóstico, siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), contra un voto negativo, decidieron habilitarlo para participar en este proceso.

El argumento principal para tomar esa decisión sería que Quintero renunció antes de que se llevara a cabo la consulta.“Resulta determinante que el ciudadano Daniel Quintero Calle manifestó de manera expresa, oportuna y escrita su falta de consentimiento y aceptación respecto de cualquier inscripción o postulación que no se realizara en su condición de integrante del Movimiento Político Pacto Histórico, negando haber autorizado su participación como precandidato avalado por los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano”, establece el documento del CNE.

Quintero ya hace parte de esa consulta y, con el sorteo de la tarjeta electoral que hizo la Registraduría, quedó claro que el precandidato estará compitiendo el 8 de marzo, donde los colombianos podrán votar por alguna de las consultas y elegir el nuevo Congreso de la República.

Sin embargo, desde el Centro Democrático se conocieron fuertes críticas contra Quintero por estar nuevamente en la contienda.

El vocero del Centro Democrático en Antioquia, Sebastián López, aseguró que la aspiración de Quintero podría caerse más adelante por sus problemas judiciales.

“Desde Medellín y el Centro Democrático lo decimos claro: que el CNE lo habilite no lo limpia. Quintero podrá ser candidato, pero la corrupción no se borra. La confianza no vuelve. Y la justicia viene”, dijo López.

El representante a la Cámara Juan Espinal puso en duda que la participación de Quintero sea válida.

“Creo que hay una duda jurídica, y es que él finalmente apareció en el tarjetón de la consulta de octubre de la extrema izquierda. Entonces a Iván Cepeda le niegan, pero a Daniel Quintero le reviven y lo habilitan para participar en la consulta del 8 de marzo. Son las decisiones, se respetan, pero lo que sí yo creo es que Daniel Quintero no debería estar en una consulta, sino en la cárcel por tanta presunta corrupción en Medellín”, dijo el congresista.

