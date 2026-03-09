POLÍTICA

“Espero que Roy Barreras cumpla su promesa”: Daniel Quintero le dijo a SEMANA que, tras los resultados de este domingo, es viable “buscar ya” a Iván Cepeda

Daniel Quintero contó que hoy se habló con el presidente Gustavo. Y dijo que la decisión del futuro del Pacto por la Vida está en manos de Roy Barreras, el ganador de la consulta.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 11:38 a. m.
De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Roy Barreras e Iván Cepeda, todos aspirantes a la Casa de Nariño
De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Roy Barreras e Iván Cepeda, todos aspirantes a la Casa de Nariño Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Qué pasó con su derrota? ¿Esperaba estos números?

Daniel Quintero (D.Q.): La verdad, uno siempre quiere más, pero estoy muy contento porque mucha gente nos apoyó: más de 220.000 personas que lo hicieron sin maquinarias, sin compra de votos, sin partidos, sin jefes políticos y en unas condiciones muy complejas porque me habilitaron muy tarde. Tuve muy poquito tiempo para hacer campaña. El resultado dice que estamos vivos, que existimos y que hay que representar a los ciudadanos que nos acompañaron.

SEMANA: ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Respaldar a Iván Cepeda?

D.Q.: El paso a seguir lo dicta la ley y dice que yo debo apoyar a Roy Barreras. Cumpliré la ley. Eso implica que él tiene mi respaldo. Ahora, ¿respaldo para qué? Espero que Roy cumpla su promesa, que también era la mía: esta no era una consulta para dividir, sino para que la derecha no quedara sola en el tarjetón y luego llevar eso a una unidad total. Yo planteé una fórmula de unidad que implicaba una encuesta para abril. Sin embargo, Roy planteó una diferente y era que si él sacaba más de un millón y medio de votos, Cepeda se unía. O si sacaba menos, al revés. Estoy esperando las decisiones que se tomen al respecto. Espero hablar con él en las próximas horas; es clave que eso se dé antes del viernes, cuando se inscriben las candidaturas presidenciales.

Roy Barreras le ganó a Daniel Quintero la consulta del Frente por la Vida.
Roy Barreras le ganó a Daniel Quintero la consulta del Frente por la Vida. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cree que Roy Barreras, pese a su resultado, busque llegar a la primera vuelta presidencial?

D.Q.: Habría que preguntárselo a Roy. Lo que creo es que él, como yo, quiere que Abelardo de la Espriella no gane estas elecciones, que él sabe como yo, que sería un desastre para el país. En esta etapa —insisto— es muy importante que Roy asuma un liderazgo del ganador de la consulta y que muy pronto le diga al país cuáles son los pasos a seguir.

Consulta frente por la vida
Roy Barreras quiere ser el nuevo inquilino del Palacio de Nariño. Quintero sería su vicepresidente. Foto: SEMANA

SEMANA: Si la decisión dependiera de usted, ¿qué camino tomaría?

D.Q.: En las condiciones actuales, hay que reconocer que la votación no permite una cosa diferente que buscar ya una reunión con Iván Cepeda y encontrar un camino de acuerdo programático que permita una unidad. Pero debe ser el propio Roy quien le diga al país cuál es el camino que tomará de cara a estas elecciones.

SEMANA: El problema es que los resultados de la consulta son vinculantes. Y si no los cumplen, la sanción es millonaria.

D.Q.: Roy dijo en su momento que él sabía cómo hacerlo; en ese orden de ideas, es importante que nos muestre cuál es el camino. Si alguien sabe de leyes y reglas electorales, es él. Creo que, si hay voluntad política, se puede lograr. Yo le pediría a Roy que avancemos en un proceso para sumar con humildad.

SEMANA: Si, hipotéticamente, Roy Barreras decidiera ir a la primera vuelta porque bajarse de la consulta es costoso, ¿qué camino tomaría usted?

D.Q.: Seguiré insistiendo en la unidad, en que debe haber un candidato único a la primera vuelta. Soy de convicciones firmes y no me rindo fácil; seguiré luchando en ese proceso de unidad.

Daniel Quintero, Roy Barreras
Daniel Quintero fue alcalde de Medellín. Roy ha tenido varios cargos en diferentes administraciones. Foto: Semana

SEMANA: Sacó más de 300.000 votos cuando fue alcalde de Medellín en 2019 y ayer 227.000. ¿Qué análisis hace de esos números?

D.Q.: Que el presidente Gustavo Petro es un gigante. Él dijo: “No toquen la consulta”, y las personas no lo hicieron. Esas 227.000 personas son muy independientes, muy nuestras, que creen como nosotros que el país necesita un reseteo profundo. Estoy orgulloso de mi votación; se logró en solo 15 días, sin maquinarias, sin partido, sin jefes políticos. Muchos decían que era imposible ganarle a Roy Barreras y estuvimos a 30.00 votos.

SEMANA: ¿Les salió costoso desobedecer a Petro?

D.Q.: Seguramente, los resultados son claros, pero el presidente Gustavo Petro sabe, yo hablé esta mañana con él, que mi propósito siempre ha sido el de la unidad; mi propuesta era ganar y llevar esto a la unidad. El presidente me dijo que hay que avanzar en esa unidad.

Noticias Destacadas