“La probabilidad de triunfo de Abelardo de la Espriella es del 90 por ciento o más”: Andrés Felipe Arias explica con cifras las razones

Tras su regres o al país, Andrés Felipe Arias ha mantenido un bajo perfil y ha estado lejos de reflectores y entrevistas a medios. Sin embargo, en las últimas semanas se ha vuelto viral en redes sociales por los análisis matemáticos que ha hecho sobre los resultados electorales.

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El exministro de Agricultura, quien fue condenado en el caso de Agro Ingreso Seguro y se encuentra ya en libertad, es experto en hacer esas cuentas. Y decidió explicar lo que piensa, por primera vez, a la periodista María Isabel Rueda en el diario El Tiempo.

“La probabilidad de triunfo de Abelardo de la Espriella es del 90 por ciento o más": Andrés Felipe Arias Foto: SEMANA

Las conclusiones del exministro, Phd en Economía de la Universidad de California (UCLA), son claras. Según sus calculos, “la probabilidad de triunfo de Abelardo de la Espriella es del 90 por ciento o más”.

Arias construyó una herramienta en la que cruzó los resultados de la primera vuelta con la data disponible del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y de Planeación Nacional.

Y descubrió cosas interesantes. Lo primero es que existe una fractura muy marcada en Colombia que hace que ya en practicamente todo el país, el resultado de las elecciones no cambie de la primera a la segunda vuelta.

“Ya la fractura del país electoralmente es tan grande, tan grande, que solo quedan cuarenta municipios en donde la probabilidad de que uno u otro gane está por debajo del 75 por ciento. Es decir, en el resto, está definida por encima del 75 por ciento”, explica.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) Foto: AFP

Y en ese sentido, Arias asegura que existen, como se suelen llamar en los Estados Unidos, unos departamentos y regiones “bisagra” que son clave para determinar la segunda vuelta.

“Los municipios que yo llamo ‘bisagra’, que pueden ir para uno u otro lado, de ahí su nombre, son aquellos donde la diferencia entre Cepeda y Abelardo es inferior a la suma de los votos de los demás, de Paloma, Fajardo, Claudia y del resto de los pequeños".

Según Arias, los cinco primeros lugares “bisagra” por órden de votación son Bogotá, Barranquilla, Ibagué, Pereira y Manizales. Y hay otros dos clave: Valledupar y Neiva.

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Y luego, Arias hace una precisión y es que así como existen lugares bisagra, también existen otros que están en disputa. En ese contexto, por ejemplo, la votación en el exterior se vuelve clave.

“Los consulados de España, entendidos como una unidad territorial, hacen parte tanto de los municipios bisagra como de los cuarenta municipios en disputa, y hacia allá iba. Porque están los bisagra, que son los que pueden cambiar para un lado u otro, y están los en disputa, que es donde la probabilidad todavía no está jugada; o sea, donde la probabilidad de que uno u otro gane está por debajo del 75 por ciento”, dice.

Abelardo de la Espriella Iván Cepeda Foto: SEMANA

Y luego explica: “Bogotá, Barranquilla, Valledupar, los consulados de España, Tunja, Tuluá, Mosquera, Funza, Puerto Gaitán, Fundación; los consulados de Australia; Saravena, Arauca, Sibaté, La Tebaida, Sopó y así hasta llegar a 40. ¿Qué es lo interesante? Cuando cruzo los 40 “en disputa” con los 216 “bisagra”, encuentro ocho municipios que, después de este análisis econométrico que implica 120 simulaciones en un ejercicio que llamamos Monte Carlo, son los que definen la elección".

"La estridencia del Presidente en los últimos días, semanas, no le ayuda en nada a Iván Cepeda. Pero para mí es petrismo puro y duro”, concluyó Arias. Foto: Presidencia

El exministro le detalla a María Isabel Rueda en El Tiempo que es a esos lugares donde las campañas deberían enfocar sus esfuerzos, porque es allí en donde es posible que el que ganó en primera vuelta no lo haga en segunda.

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Pero dice que la campaña del tigre realmente podría solo esperar. “Si yo fuera la campaña de Abelardo, dejaría que la campaña de Cepeda continuara cometiendo errores no forzados, como lo dice uno en el tenis”.

“Creo que a Abelardo le conviene que sigan cometiendo errores no forzados. La estridencia del Presidente en los últimos días, semanas, no le ayuda en nada a Iván Cepeda. Pero para mí es petrismo puro y duro”, concluyó.