Abelardo de la Espriella denuncia que hay un plan para atentar contra su vida: “Esos bandidos son capaces de todo”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, llevó a cabo una transmisión en vivo en la noche de este lunes festivo para advertir que se está orquestando un plan para atentar contra su vida.
“Tengo informes de inteligencia que no dejan lugar a dudas. Se mantiene el plan para atentar contra mi vida. Ayer izamos la bandera para recordar que hace un año atentaron contra Miguel Uribe. Posteriormente murió, nunca lo vamos a olvidar”, dijo.
Y aseguró que “Cepeda y sus aliados, los bandidos que precisamente mataron a Miguel Uribe, los mismos que amenazaron a los electores en sus zonas de control ilegal hasta conseguir el 100% de los votos en sus mesas. Esos bandidos son capaces de todo”.
De la Espriella aseguró que obtuvo información “de que Cepeda estaría fraguando hacerse un autoatentado en medio de su desespero por la inminente derrota”.
“Di instrucciones de no caer en la tentación de usar esa información porque estoy convencido de que con la vida y la seguridad de nadie se juega. Yo no juego con eso”, dijo, pese a que Cepeda aseguró que existe un plan de “autoatentado” por parte de la campaña de De la Espriella.
El candidato presidencial, que ganó la primera vuelta presidencial, también sostuvo que de parte de la campaña de Cepeda se está preparando una “sublevación” con la primera línea.
Por otro lado, también alertó sobre el control de los grupos armados sobre las zonas de conflicto, pero hizo énfasis en que en la región Caribe van a “corromper” al votante.
“Existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos. Aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor, para no traicionar la patria. Si aún no están convencidos de hacer lo correcto, les recuerdo que el gobierno de los Estados Unidos está vigilando”, agregó el candidato independiente en su transmisión.