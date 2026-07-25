Barranquilla, Cali y Medellín, las sedes alternas de Abelardo De La Espriella, tienen expectativa ante un impacto económico positivo

El anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella de convertir a Cali, Medellín y Barranquilla en sedes alternas del Gobierno nacional comenzó a generar expectativas en distintos sectores económicos y empresariales del país. La propuesta, que busca descentralizar el funcionamiento del Ejecutivo y acercar la administración nacional a las regiones, es vista por gremios y líderes empresariales como una oportunidad para dinamizar las economías locales, atraer nuevas inversiones y acelerar proyectos estratégicos.

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Aunque todavía no se ha definido el alcance administrativo de la medida ni si las nuevas sedes contarán con cuotas burocráticas o dependencias permanentes del Gobierno nacional, el anuncio dejó abierta la posibilidad de que parte de la estructura estatal se traslade a estas ciudades.

La iniciativa también ha despertado expectativas en Cali, donde diferentes sectores consideran que la presencia periódica del Gobierno podría traducirse en una mayor capacidad para gestionar proyectos de infraestructura, desarrollo social y seguridad, además de incentivar la llegada de inversión pública y privada.

En Barranquilla, la noticia ha sido recibida con especial optimismo. Los gremios del Atlántico consideran que la llegada de una sede presidencial podría marcar un antes y un después para la economía regional, fortaleciendo sectores como el turismo, la hotelería, el comercio, el transporte y los servicios.

Abelardo De La Espriella, presidente electo, ha dicho que gobernará desde las regiones. Foto: Juan Carlos Sierra- SEMANA.

Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, aseguró que la descentralización representa una señal positiva tanto para Barranquilla como para todas las regiones del país.

“No solamente es una buena señal para Barranquilla o para la región Caribe, sino también para las diferentes regiones del país. El presidente electo lo mencionó durante la campaña y ha insistido en que la descentralización es una de sus banderas, y esto es una señal muy importante de ese propósito”, explicó.

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El dirigente gremial sostuvo que una presencia permanente del alto Gobierno en la capital del Atlántico facilitaría una relación más cercana entre las regiones y la administración nacional, además de convertir a la ciudad en un punto de encuentro para inversionistas, empresarios y organismos públicos.

Abelardo de la Espriella desde Barranquilla. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

“Sin duda alguna, el impacto en el dinamismo económico se verá reflejado. Cuando una ciudad se convierte en centro de decisiones y de negocios, se fortalecen actividades como la hotelería, el transporte, el comercio, la gastronomía y muchos otros sectores productivos, que seguramente tendrán un mayor dinamismo y generarán un impacto favorable para la ciudad”, afirmó.

En Medellín y Antioquia el panorama también es favorable. Juliana Velásquez, directora ejecutiva de Proantioquia, aseguró que la instalación de una sede del Gobierno nacional en la región representa una oportunidad que va mucho más allá del impacto que pueda generar la presencia física del despacho presidencial.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, participó de la conmemoración del 20 de julio en Medellín junto con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde Federico Gutiérrez. Foto: Gobernación de Antioquia

“Que Medellín y Antioquia sean sede de parte del nuevo Gobierno nacional no es un gesto protocolario: es una oportunidad económica de primer orden que debemos leer con ambición y con rigor. No hablo del gasto que genere un despacho presidencial, sino de algo más estructural: la cercanía al lugar donde se deciden los recursos y las prioridades del país”, afirmó.

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Velásquez recordó que Antioquia representa cerca del 15 por ciento del producto interno bruto nacional, con una economía que alcanzó los 277,1 billones de pesos en 2025. Además, destacó que el turismo movilizó alrededor de 9 billones de pesos en Medellín y que la industria del entretenimiento aporta el 4,5 por ciento del PIB local.

“Para una región acostumbrada a competir desde lejos con el centralismo bogotano, sentarse en la misma mesa donde se define lo financiable es, en sí mismo, una ventaja económica”, expresó.

Desde su perspectiva, el efecto real de la descentralización se medirá en la capacidad de acelerar proyectos estratégicos para el departamento.