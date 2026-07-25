Carlos Caicedo ha dicho que las denuncias en su contra por acoso sexual a funcionarias eran “montajes y persecución”. Sin embargo, la denuncia revelada por SEMANA, con los detalles de un presunto abuso sexual a una niña, tiene contra las cuerdas a Caicedo, uno de los hombres más poderosos del Magdalena.

Exclusivo: Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, fue denunciado por abuso sexual contra una menor de edad. La Fiscalía tiene las pruebas

La denuncia, que incluye chats, audios y hasta informes forenses, está en poder de la Fiscalía en Bogotá, con los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Tras la publicación, en Santa Marta se ventilaron otros casos de más niñas que habrían sido víctimas de Caicedo.

Las jóvenes aseguran que, de niñas, fueron sometidas a vejámenes y se ocultaron por miedo al poder que tenía Caicedo, exalcalde y exgobernador del Magdalena.

“Tú y yo, sexo con penetración y con ella juegos sexuales o lo que quiera”, dicen los mensajes que, supuestamente, enviaba Caicedo en imágenes de una sola visualización a la mamá de una niña víctima de abuso sexual. Los mensajes fueron entregados a la Fiscalía para sumar al proceso que cursa en contra del excandidato presidencial.

La revelación de SEMANA motivó a otras víctimas a presentarse a la Fiscalía, a hablar con el abogado de la familia que radicó la denuncia contra Carlos Caicedo por acceso carnal violento contra una niña que, en 2023, tenía solo 8 años de edad y que, de acuerdo con los elementos de prueba, fue víctima de abuso sexual.

La Fiscalía investiga una denuncia contra el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo por presunto acceso carnal con menor de 14 años. Foto: Semana

“Posteriormente, mi hija nos contó (a mí y a mi hermana menor) que Caicedo la manipulaba sexualmente, y que los regalos que él enviaba para la niña eran, a su entender, la forma de comprar su silencio. Mi hija también refirió que Caicedo la había bañado”, señalan las declaraciones.

Julián Quintana, el exdirector del CTI y que ahora representa a la familia presunta víctima de estos hechos, aseguró que al menos dos personas se acercaron y le contaron de supuestos eventos de abuso sexual con Caicedo como protagonista, es decir, como victimario. Los detalles fueron expuestos a los fiscales que asumieron el proceso.

“Se la hubiera metido”: las pruebas contra Carlos Caicedo por un presunto abuso sexual de menores

Las otras presuntas víctimas de Caicedo están en Santa Marta. SEMANA conoció los detalles de sus declaraciones, la forma en que habrían terminado en la misma tragedia de la niña que, junto a su mamá, tuvo que soportar, de acuerdo con la denuncia, el abuso y guardar silencio por miedo, debido a las amenazas a que fueron sometidas, según ellas, por Caicedo.

“Caicedo me enviaba mensajes en los que me exigía que llevara a mi hija menor a donde él se encontrara, con el propósito de acceder sexualmente a la niña y también a mí. En repetidas ocasiones (calculo que entre cuatro y cinco veces) Caicedo me envió dinero con ese propósito”, señala la denuncia que hoy está en poder de la Fiscalía.

Entre las víctimas que se suman al expediente hay jóvenes, muy cercanas a Caicedo, que de niñas, según su testimonio, fueron abusadas por el exalcalde y que guardaron silencio hasta ahora, cuando se conocen los detalles del caso que advierte escenas aterradoras con una niña como protagonista y a Caicedo como el responsable de lo que aseguran fue un abuso sexual.

Carlos Caicedo no respondió a las solicitudes de SEMANA para conocer su versión. Foto: Cortesía campaña Carlos Caicedo / juma.fotografo

“Al percibir la situación extraña, no permanecí en la habitación ni siquiera un minuto, pues la situación me generó desconfianza inmediata. Al salir, observé que mi hija tenía la pijama mal puesta y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible”, advierte la denuncia que generó que otras presuntas víctimas levantaran la mano y contaran sus casos.

En las dos nuevas denuncias que llegaron al despacho de Julián Quintana, los testimonios anticiparon que serían más las víctimas de los presuntos abusos sexuales.

Personas “cercanas” a Carlos Caicedo buscaron a las víctimas para “hablar” del caso

Niñas de escasos recursos, de barrios vulnerables en Santa Marta, que habrían terminado enredadas en ofrecimientos sexuales a cambio de dinero y luego, bajo amenaza, guardaron silencio por años. Ahora, con la denuncia en contra de Caicedo, esas víctimas piden espacio en la Fiscalía.

“A raíz de esta denuncia, otras víctimas se han comunicado con nuestra veeduría, y también nos han contado hechos escalofriantes, absurdamente graves. Los vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía. Esas víctimas quieren también entrevistarse con nosotros, quieren tener garantías judiciales, porque el inconveniente que se tiene hoy es que Caicedo es el amo y dueño del Magdalena”, señaló Quintana.

Carlos Caicedo fue denunciado por presunto abuso sexual de menores Foto: Aterrador: Carlos Caicedo fue denunciado por presunto abuso sexual de menores

Las pruebas que fueron recaudadas por las víctimas incluyen chats con las imágenes fantasma enviadas, supuestamente por Caicedo, que ya están en el expediente que, según fuentes, avanza con prioridad en la Fiscalía y tendría soporte forense con algunas evidencias remitidas por Medicina Legal.

“Caicedo me envió un mensaje específico en el que escribió que ‘si yo hubiera sabido que tu hija no contaba nada, se la hubiera metido’, con referencias a que la niña ‘se restregaba sobre él’”, revelan los detalles de la denuncia contra Caicedo.

Entre los soportes probatorios también están audios que enredan a más personas, como la exalcaldesa Virna Johnson, que, de acuerdo con la denuncia, buscó a las víctimas para servir de puente en una conversación de Caicedo con la mamá de la niña, pero que, a criterio de la defensa, no era más que otra muestra del alcance y poder que ostenta el exgobernador en Magdalena.

“Mi hija también habría referido a mi hermana que Caicedo habría realizado los mismos actos a otras niñas (alrededor de 12 o 13 años), a quienes presuntamente les pagaba viajes y les daba regalos”, detalla la denuncia.

SEMANA buscó a Carlos Caicedo para conocer su versión, pero no hubo respuesta; quien se pronunció fue la exalcaldesa Virna Johnson. A través de un comunicado aseguró que se trata de una “campaña de linchamiento” y advirtió que radicó una denuncia por el delito de calumnia en contra de quienes considera son los responsables de atentar contra su nombre y honra.

Las pruebas son sólidas y comprometedoras. Por eso, no se descarta que en los próximos días la Fiscalía tome algunas determinaciones sobre la situación judicial del exalcalde Caicedo. No solo escucharlo en interrogatorio, sino convocarlo a audiencias como imputación de cargos. Las víctimas están dispuestas a contar su tragedia frente a un juez.