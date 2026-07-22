Personas “cercanas” a Carlos Caicedo buscaron a las víctimas para “hablar” del caso

Carlos Caicedo, exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial, quedó involucrado en una denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de apenas ocho años de edad, hija de una mujer que asistió a una reunión con el entonces gobernador en un apartamento de Santa Marta.

“Se la hubiera metido”: las pruebas contra Carlos Caicedo por un presunto abuso sexual de menores

En la denuncia se advierte de un capítulo donde personas cercanas a Carlos Caicedo buscaron a la mamá de la niña, víctima del presunto abuso, con la intención de lograr una comunicación entre el exgobernador y la denunciante, un evento que ocurrió con nombre propio.

“En horas de la mañana del mismo día, la señora Virna Jhonson se comunicó para indagar por el paradero de mi hermana menor, manifestando que se dirigía al lugar donde esta se encontraba con el fin de que el señor Caicedo sostuviera conversación con ella”, señala la denuncia en poder de la Fiscalía.

La persona que, según la denuncia, buscó a la madre de la niña fue Virna Jhonson, exalcaldesa de Santa Marta y muy cercana a Carlos Caicedo, de acuerdo con la declaración y con un audio que quedó como prueba de la reunión en la que le pidió hablar con el exgobernador.

“El día 22 de junio de 2023, a través de conversaciones vía WhatsApp, sostuve comunicación con el señor Caicedo. Durante dichas conversaciones se me exigía adularlo y responder conforme a sus instrucciones. En tales conversaciones, el referido manifestó expresiones como “en qué te apoyo” y afirmó poseer evidencias fotográficas en una bodega”, explicó la denuncia.

La reunión con personas cercanas a Caicedo y la comunicación con la víctima fueron interpretadas como actos de intimidación. Por esa razón, solicitaron a la Fiscalía no pasar por alto estos hechos, investigarlos y establecer las responsabilidades correspondientes, según explicó el exdirector del CTI Julián Quintana, abogado de las víctimas en este caso.

“Cualquier persona que denuncie, pues, sin duda alguna, tiene un miedo grandísimo de que esta persona le pueda hacer algo, atente contra su vida; es un pueblo muy pequeño, les quite las oportunidades laborales. Por eso es que no se animan a denunciar”, insistió el abogado.

Carlos Caicedo, investigado en la Fiscalía. Foto: Daniel Reina Semana

En el curso de la investigación, el abogado aseguró que aparecieron nuevas presuntas víctimas de abuso sexual, como habría ocurrido con la niña. El caso quedó consignado en la denuncia que ahora está en poder de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.