Prepare la sombrilla: este será el clima en las principales ciudades de Colombia este 22 de julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas, en el que prevé lluvias de variada intensidad en varias zonas del país, especialmente durante la tarde y la noche.
Así será el clima en las principales ciudades
- Bogotá: la capital iniciará la mañana con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. En la tarde aumentará la probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras en las localidades de Usaquén, Suba, Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Usme, mientras que en el resto de la ciudad se mantendrán condiciones secas. La temperatura máxima será de 19 °C. Durante la noche podrían registrarse lloviznas en Usaquén, Suba, Engativá y Usme.
- Barranquilla: se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado. Son posibles lluvias ligeras en la noche. (T. máx.: 32 °C).
- Cartagena: se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado. Son posibles lluvias ligeras a moderadas en la noche. (T. máx.: 32 °C).
- Bucaramanga: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Son posibles lluvias moderadas durante la noche. (T. máx.: 29 °C).
- Medellín: se estima cielo entre parcial a mayormente nublado. Son posibles lluvias ligeras a moderadas en horas de la noche. (T. máx.: 31 °C).
- Tunja: se prevé cielo entre ligero a parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descartan posibles lloviznas en la noche. (T. máx.: 19 °C).
- Cali: se espera cielo entre parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco; sin embargo, son posibles lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 32 °C).
- Popayán: Se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado. Son posibles lluvias ocasionales en la noche. (T. máx.: 26 °C).
Por otro lado, en la región Caribe y Pacífica, la mañana estará marcada por condiciones de tiempo seco, mientras que durante la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lluvias ligeras y moderadas en sectores de Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
En la región Andina, el panorama cambiará después de una mañana estable. Durante la tarde y la noche se prevén lluvias moderadas y localmente fuertes en Antioquia, Caldas, Santander y Norte de Santander. También podrían presentarse precipitaciones ligeras en el occidente de Boyacá, Risaralda, Quindío, el occidente de Cundinamarca y el norte del Tolima, mientras que Huila y el sur del Tolima mantendrán condiciones mayormente secas.
La Orinoquía tendrá cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con lluvias moderadas y localmente fuertes en el oriente y el occidente de Vichada y el norte de Arauca. Además, se esperan precipitaciones ligeras y moderadas en Casanare y Meta.
En la Amazonía, el pronóstico indica lluvias ligeras a moderadas durante la tarde en sectores de Vaupés, el oriente de Guaviare, el norte de Amazonas y el oriente de Putumayo y Caquetá, mientras que el centro y el occidente de la región conservarán condiciones de tiempo más seco.
El Ideam también advirtió que durante la jornada podrían registrarse temperaturas máximas cercanas o incluso superiores a los valores habituales para julio en sectores de la región Caribe y en zonas del centro y el sur de la región Andina, especialmente en el norte de La Guajira, la parte alta de Boyacá, el Magdalena Medio, Tolima, Huila y Nariño.