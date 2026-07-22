En Medellín fue capturado un panameño acusado de liderar red de narcotráfico en el puerto más importante de América Latina

El narcotráfico se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades del puerto de Balboa, que, ubicado en Panamá, es el más importante de América Latina porque desde allí se moviliza el comercio que llega a esta parte del mundo.

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Desde sus muelles, en el Pacífico, se contaminan contenedores que son enviados con cargas de cocaína a diversas latitudes.

Por eso, la Policía Internacional, a través de Interpol, ha comenzado a identificar y capturar a algunos de los responsables de contaminar las cargas con cocaína.

De hecho, hace dos semanas, la Policía panameña reveló el resultado de la Operación Alianza, mediante la cual logró la captura de 25 personas señaladas de formar parte de una red que contaminaba contenedores para enviar la droga a Asia y Oceanía.

El turno ahora fue para la Dijín, en Colombia, que logró una importante captura.

En Medellín fue capturado panameño acusado de liderar red de narcotráfico en el puerto más importa de América Latina. Foto: Dijín

Según informaron las autoridades, detuvieron en Medellín a Ismael Abdiel González Pomares, un ciudadano panameño señalado de liderar una de esas redes de narcos que envían la droga a diferentes países.

“De acuerdo con los reportes investigativos y de inteligencia compartidos entre las dos naciones, el retenido es señalado como uno de los principales líderes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de estupefacientes”, informó la fuente.

Esa red, según la Dijín, “había logrado consolidar un alto grado de organización, una vasta capacidad logística y la presunta infiltración en instalaciones portuarias estratégicas; estas características la convirtieron en un actor clave y dinamizador dentro de las grandes rutas del narcotráfico transnacional en la región”.

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González Pomares fue detenido en Medellín, por lo que los investigadores tratan de establecer si tiene relación con alguna organización de narcotráfico local como el Clan del Golfo o la Oficina, entre otras.

El señalado narco era buscado mediante una notificación roja de Interpol a solicitud de las autoridades judiciales de la República de Panamá por los delitos contra la seguridad colectiva, reunión y conspiración y tráfico de drogas.

Tras su detención, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para dar inicio a los trámites diplomáticos y legales solicitados por la República de Panamá.