Alcalde Galán confirmó envío que suplirá primera necesidad en Arauca: ayudará a miles de personas

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la administración distrital realizó la entrega de un equipo de abastecimiento para apoyar la contingencia en el municipio de Tame, Arauca. La acción busca responder a la emergencia provocada por una avalancha que afectó la prestación del servicio de agua potable en esa zona del país.

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Con respecto al despliegue técnico y la articulación entre las entidades, el mandatario local informó que la ciudad de “Bogotá envió a Tame una planta de tratamiento de agua potable portátil. Esta planta estará un mes en el municipio mientras se adelantan las obras necesarias para la recuperación del sistema de acueducto y va a ayudar a abastecer de agua potable a cerca de 5.000 personas”.

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La crisis sobrevino luego de que una creciente del río Tame destruyera el sistema de captación del acueducto municipal.

La afectación dejó sin suministro directo a más de 42.000 habitantes, abarcando la pérdida de cerca de 300 metros de tubería de aducción y daños sobre la estructura de la bocatoma.

Evaluación de los daños y costo de reconstrucción

Los análisis preliminares de la infraestructura señalan que las labores de reparación requerirán un presupuesto estimado de hasta 8.000 millones de pesos.

La empresa Caribabare E.S.P. lidera las evaluaciones técnicas en el sitio para coordinar las obras de reconstrucción, las cuales se extenderán durante varias semanas en el área afectada.

Nuestra ayuda también incluye el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo. Asumimos el traslado de la planta, su operación durante un mes, el acompañamiento permanente de dos operarios especializados y todos los costos de transporte, logística y operación para apoyar al… pic.twitter.com/ifmbO7wrI8 — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) July 21, 2026

Ante el impacto en la comunidad, las autoridades locales y distritales pusieron en marcha un plan de mitigación focalizado en el suministro vital. El sistema portátil enviado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ya fue instalado para procesar el recurso y atender a la población de forma diaria mientras concluyen las intervenciones.

Acciones de distribución para los sectores afectados

Como complemento al funcionamiento de la planta portátil, las autoridades regionales coordinan la entrega del líquido a través de vehículos cisterna. Los carrotanques realizan recorridos por los distintos barrios del casco urbano para cubrir las zonas que aún no cuentan con acceso a la red principal de distribución.

Desde Bogotá enviamos una planta de tratamiento de agua potable para ayudar a los habitantes de Tame, Arauca.



Cerca de 40 mil personas están sin servicio de agua potable luego de que una avalancha destruyera parte del sistema de acueducto. Por eso, durante un mes y mientras se… pic.twitter.com/fhELnJbZv2 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 21, 2026

El operativo conjunto entre la Alcaldía de Bogotá, la EAAB y las administraciones locales de Arauca se mantendrá activo de forma temporal. Las entidades mantendrán el monitoreo sobre el caudal del río y el avance de las obras, con el objetivo de restablecer el servicio bajo los parámetros técnicos requeridos.