Judiciales

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, pide proteger la Constitución. “No es momento para ponerla en duda y mucho menos para sustituirla”

El mandatario distrital aseguró que los pronunciamientos que se han emitido recientemente han demostrado la importancia de la Carta Política.

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Redacción Semana
6 de julio de 2026 a las 11:29 a. m.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a proteger a la Constitución Política.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a proteger a la Constitución Política. Foto: Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo este lunes 6 de julio un nuevo llamado con el fin de proteger la Constitución Política de todas las propuestas dirigidas a modificarla de fondo.

En medio de la celebración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, el mandatario aseveró que los ataques que se han registrado recientemente contra la Carta Política y los mensajes dirigidos a ponerla en tela de juicio lo único que han hecho es fortalecerla.

“Frente a los embates, dudas y cuestionamientos que se han querido instalar sobre nuestra Carta Magna, especialmente en tiempos recientes. Esos ataques y amenazas han tenido, eso sí, un lado bueno, debo decirlo. Han resultado en un creciente interés en la opinión pública, por ejemplo, en los jóvenes, por nuestra Constitución”, manifestó el alcalde mayor de Bogotá.

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, advirtió que la Constitución se podría convertir en un “papel inútil”, si no se respeta la independencia judicial. Su pronunciamiento se dio en medio de la conmemoración de los 35 años de la Carta Política.
El fuerte mensaje de la presidenta de la Corte Constitucional: “Si los jueces perdemos la autonomía (...), la Constitución se convierte en un pergamino inútil”

El hecho de que hace poco se mencionara con gran insistencia la posibilidad de convocar a una reforma de la Constitución Política llevó a que se convocaran grandes debates académicos que trascendieron a charlas en la sociedad.

Esto, según el mandatario, generó que se vislumbrara la importancia de la Constitución que vio la luz hace 35 años tras una Constituyente.

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“Por mucho tiempo quizás dejamos de hablar de ella, no solo como norma de normas, sino como un testimonio de lo que somos como sociedad”, manifestó Galán.

Por esto, durante su intervención en el evento celebrado en la mañana de este lunes, advirtió que en este tipo de situaciones se hace necesario analizar con cabeza fría y con argumentos cada una de las propuestas dirigidas a modificar la Carta Política.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció los avances del proyecto del metro de la ciudad.
El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el metro de Bogotá alcanzó el 80% de avance

“Lo que prometimos ser y lo que aún tenemos que trabajar para cumplir. Como he dicho en repetidas ocasiones, este no es momento para poner en duda nuestra Constitución y mucho menos para sustituirla”, indicó.

“Lo que necesitamos como país es defenderla, es desarrollarla y profundizarla. Quienes hemos recibido particularmente un mandato popular, independientemente del número de votos que hayamos obtenido, tenemos que recordar siempre que nuestra responsabilidad es protegerla y defender nuestras instituciones”, añadió.

Este mensaje se sumó a lo dicho a primera hora por la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses.