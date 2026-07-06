El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo este lunes 6 de julio un nuevo llamado con el fin de proteger la Constitución Política de todas las propuestas dirigidas a modificarla de fondo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció frente a los cuestionamientos que han venido creciendo contra la Constitución de 1991: “Necesitamos defenderla”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8we15Vh8H9 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 6, 2026

En medio de la celebración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, el mandatario aseveró que los ataques que se han registrado recientemente contra la Carta Política y los mensajes dirigidos a ponerla en tela de juicio lo único que han hecho es fortalecerla.

“Frente a los embates, dudas y cuestionamientos que se han querido instalar sobre nuestra Carta Magna, especialmente en tiempos recientes. Esos ataques y amenazas han tenido, eso sí, un lado bueno, debo decirlo. Han resultado en un creciente interés en la opinión pública, por ejemplo, en los jóvenes, por nuestra Constitución”, manifestó el alcalde mayor de Bogotá.

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El hecho de que hace poco se mencionara con gran insistencia la posibilidad de convocar a una reforma de la Constitución Política llevó a que se convocaran grandes debates académicos que trascendieron a charlas en la sociedad.

Esto, según el mandatario, generó que se vislumbrara la importancia de la Constitución que vio la luz hace 35 años tras una Constituyente.

“Por mucho tiempo quizás dejamos de hablar de ella, no solo como norma de normas, sino como un testimonio de lo que somos como sociedad”, manifestó Galán.

Por esto, durante su intervención en el evento celebrado en la mañana de este lunes, advirtió que en este tipo de situaciones se hace necesario analizar con cabeza fría y con argumentos cada una de las propuestas dirigidas a modificar la Carta Política.

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“Lo que prometimos ser y lo que aún tenemos que trabajar para cumplir. Como he dicho en repetidas ocasiones, este no es momento para poner en duda nuestra Constitución y mucho menos para sustituirla”, indicó.

“Lo que necesitamos como país es defenderla, es desarrollarla y profundizarla. Quienes hemos recibido particularmente un mandato popular, independientemente del número de votos que hayamos obtenido, tenemos que recordar siempre que nuestra responsabilidad es protegerla y defender nuestras instituciones”, añadió.

Este mensaje se sumó a lo dicho a primera hora por la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses.