El departamento del Atlántico vive una de las temporadas más oscuras de los últimos años en materia de orden público y con la fuerte presencia de bandas criminales que le han robado la tranquilidad a la ciudadanía.

Defensoría emite máxima alerta por la escalada de violencia en Barranquilla: 25 asesinatos en el último fin de semana de junio

Lo que ha llamado poderosamente la atención es que en esta zona del Caribe colombiano durante los primeros seis meses de 2026 se registraron 670 casos de homicidio. Mientras que en el Cauca, una de las zonas más violentas de Colombia y donde hay presencia de las disidencias de las Farc, hubo 411 asesinatos, según cifras de Medicina Legal.

Las guerras de bandas criminales en Barranquilla han disparado los homicidios. Foto: Bernardo Peña / El País

En medio de esta crisis de seguridad, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, le dijo al periodista Jorge Cura en Emisora Atlántico que le han dado todas las herramientas necesarias a la Fuerza Pública para combatir a los ilegales.

“Todo lo que tiene que ver con la estampilla de seguridad que ha dado unos recursos con los cuales hemos provisto a las Fuerzas Militares de todas las herramientas de tecnología, de armamento, de comunicaciones, para que ellos puedan hacer toda su tarea. Creo que somos el único departamento que tiene esa estampilla y que, además de eso, tiene ese aporte a la fuerza militar. O sea que, en ese sentido, hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente con nuestras Fuerzas Militares para que ellos puedan cumplir con su tarea y, obviamente, lo seguiremos haciendo”, explicó el mandatario.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto en medio de esta grave situación.

“Se requieren medidas urgentes al respecto por parte de las autoridades locales, especialmente de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y de la Fuerza Pública, pues esta situación habría generado varias situaciones delicadas que requieren atención, como el cierre sostenido del comercio en zonas estratégicas de la ciudad, particularmente en el Centro y en barrios del suroriente y del suroccidente”, señalaron.

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Al tiempo, indicaron que en el último fin de semana del mes de junio se presentaron 25 casos de asesinatos en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

“El grave incremento de la violencia letal se habría producido en el marco de la disputa por el control territorial entre los grupos criminales denominados Pepes, Costeños y estructuras derivadas de estos, entre ellas la denominada Los del Freseo o La Nueva Generación, escindida de Los Costeños y señalada de estar bajo el liderazgo de alias El Menor”, explicaron.