En Barranquilla, Abelardo De La Espriella se reunió con una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos: “Se trataron temas estratégicos”

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, sostuvo el viernes, 3 de julio, una reunión que calificó como “de alto nivel” con un grupo de funcionarios de Estados Unidos.

El encuentro, según información divulgada por su equipo de prensa, se dio en Barranquilla y contó con la participación de funcionarios del Departamento de Estado, representantes del Pentágono y la Embajada de ese país en Bogotá.

“El presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo el pasado viernes en Barranquilla una reunión de alto nivel con una delegación oficial proveniente de Washington, integrada por altos funcionarios del Departamento de Estado, representantes del Pentágono y de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia”, anunció por medio de un comunicado su equipo.

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“Durante el encuentro se abordaron temas estratégicos de cooperación bilateral, seguridad nacional, lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, comercio y fortalecimiento de la relación entre Colombia y Estados Unidos”, añadió.

Además, indicó que “el nuevo Gobierno de la Patria Milagro trabajará para reconstruir una alianza seria, firme y confiable con Estados Unidos, basada en la seguridad, la cooperación, la defensa de la libertad y el respeto institucional”.

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Finalmente, puntualizó que “Colombia volverá a tener aliados fuertes y una política exterior al servicio de la seguridad, la inversión, el orden y la protección de los ciudadanos”.

De la Espriella asumirá el poder el viernes 7 de agosto para suceder en el poder a Gustavo Petro.

En medio del proceso de empalme, delegados para esa tarea han tenido desencuentros respecto de información que el nuevo gobierno reclama.

También se han conocido anuncios del nuevo mandatario, como el de realizar una gran operación para tratar de frenar flagelos como la extorsión, el homicidio y el hurto en ciudades como Barranquilla, Medellín y Bogotá, entre otras.

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“El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia. No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra patria”, escribió en X de la Espriella.

El mensaje logró la respuesta del alcalde de esa ciudad Alejandro Char, quien se mostró de acuerdo con la decisión.

“Presidente, recibimos esta noticia con mucho beneplácito y esperanza. Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad y justicia, y el liderazgo del Presidente de la República es fundamental para respaldar a quienes, desde las regiones, enfrentamos este desafío todos los días”, contestó el barranquillero.