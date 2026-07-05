El presidente electo, Abelardo De La Espriella, le hablará a los colombianos este domingo a las 8:00 de la noche

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, se dirigirá a los colombianos este domingo, 5 de julio, a partir de las 8:00 de la noche, en una nueva transmisión que se podrá seguir en todas sus redes sociales.

El equipo de empalme de Abelardo De La Espriella: estos son los líderes y coordinadores que harán ese proceso

Esta será la segunda transmisión que realizará Abelardo De La Espriella tras ganar las elecciones presidenciales el domingo 21 de junio y ser declarado por el Consejo Nacional Electoral como mandatario de los colombianos.

El pasado lunes, 29 de junio, De La Espriella se dirigió al país para contarle las decisiones que se venían tomando con su equipo de empalme para el proceso que arrancó con fuerza en la última semana.

En esa oportunidad anunció el inicio del empalme territorial y aseguró que para ello llegará a los 32 departamentos del país de forma personal, con el fin de coordinar dicho proceso de manera directa.

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Ese mismo día le contó al país sobre la comunicación telefónica que sostuvo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y el apoyo de los 60 millones de dólares en cooperación, recursos que no son reembolsables para el proceso de transición de gobierno.

“Esta será la primera de las que espero sean muchas veces que vamos a conectarnos directamente ahora como presidente en el naciente gobierno del Tigre y lo vamos a hacer a través de mis canales digitales”, anunció el pasado lunes el mandatario electo.

De La Espriella dijo que no va renunciar a tener una interacción directa con los colombianos y que utilizará sus canales para darle a conocer a la ciudadanía lo que se viene haciendo en el proceso de empalme.