El pódcast de Iván Duque, Tres Respuestas, llega al fin de su primera temporada

El podcast del expresidente Iván Duque, Tres respuestas, llegó al final de su primera temporada. El exmandatario describe esta apuesta como un espacio de opinión que busca llevar los temas más importan en Colombia y el mundo.

El pódcast del expresidente Iván Duque ya se posiciona entre los 10 más escuchados de Colombia

En ese espacio, el exmandatario ha hablado con líderes y pensadores de América Latina y el mundo sobre economía, política, medio ambiente y tecnología.

Por allí han pasado fíguras de talla mundial como María Corina Machado, Peter Seligmann, Shanker Singham, Jamil Mahuad y el Presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali.

También habla con múltiples líderes emprendedores, creadores de muchos de los negocios que mandan la parada en el país, con deportistas, cientificos y con protagonistas de grandes transformaciones sociales.