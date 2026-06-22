Iván Duque y un grupo de expresidentes felicitaron a Abelardo De La Espriella por su triunfo en las urnas

El expresidente Iván Duque a través del Grupo Liberal y Democracia, que concentra a varios exmandatarios internacionales, felicitaron al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

A través de un comunicado de prensa los expresidentes y miembros del Grupo “saludaron con satisfacción la elección de De La Espriella y de José Manuel Restrepo como vicepresidente.

“Este resultado representa una nueva oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas, recuperar la confianza ciudadana, promover el crecimiento económico, garantizar la seguridad y reafirmar el compromiso de Colombia con la defensa de la libertad, el Estado de derecho y los valores democráticos que inspiran a nuestro grupo”, se lee en el comunicado.

Precisaron que la elección de este nuevo gobierno se suma a una tendencia regional que refleja el anhelo de los ciudadanos por liderazgos comprometidos con la democracia, las libertades individuales, la estabilidad institucional y el desarrollo sostenible de las naciones.

“Felicitamos igualmente a las autoridades electorales colombianas, y de manera especial a la Registraduría por la organización ejemplar del proceso electoral, así como por la rapidez, transparencia y precisión en la consolidación y transmisión de los resultados”, dice el oficio.

Y continuó: “Confiamos en que esta nueva etapa permitirá enfrentar con determinación los grandes desafíos que hoy tiene Colombia en materia de seguridad, sostenibilidad fiscal, fortalecimiento del sistema de salud, seguridad energética, generación de empleo y recuperación del liderazgo internacional del país”.

Los expresidentes precisaron que, desde el Grupo Libertad y Democratica, se reitera el respaldo a los esfuerzos encaminados a preservar las instituciones, proteger las libertades ciudadanas y consolidar una democracia fuerte, pluralista y respetuosa del Estado.

Además de Iván Duque, el comunicado de prensa lo firmaron Jaimil Mahuad, expresidente de Ecuador; Mario Abdo Benítez, expresidente de Paraguay; Mariano Rajoy, exmandatario de España; Felipe Calderón, expresidente de México; Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, entre otros.

Duque en un primer mensaje en la red social X felicitó a De La Espriella horas después de su triunfo en las urnas.

“Colombia ha elegido a un nuevo Presidente. Felicito a Abelardo de la Espriella, nuevo gobernante de Colombia, y a José Manuel Restrepo, nuevo Vicepresidente de nuestra patria, por su victoria, y les deseamos éxito en su gestión. También felicito a la Registraduría por unas elecciones libres y transparentes”, escribió el exmandatario.