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“Colombia ha elegido a un nuevo Presidente. Felicito a Abelardo De La Espriella”: Iván Duque

El expresidente felicitó al nuevo mandatario, quien tiene 12.914.381 votos, el 49,66 %.

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Redacción Confidenciales
21 de junio de 2026 a las 5:47 p. m.
Iván Duque le envió un mensaje a Abelardo De La Espriella.
Iván Duque le envió un mensaje a Abelardo De La Espriella. Foto: NICOLÁS GALEANO-semana

El expresidente Iván Duque envió un emotivo mensaje de felicitación a Abelardo De La Espriella:

“Colombia ha elegido a un nuevo Presidente. Felicito a Abelardo De La Espriella, nuevo gobernante de Colombia, y a José Manuel Restrepo, nuevo vicepresidente de nuestra patria, por su victoria, y les deseamos éxito en su gestión”.

Abelardo De La Espriella. Presidente
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El exmandatario también felicito a la “Registraduría por unas elecciones libres y transparentes”. La entidad entregó los resultados de esta jornada del 21 de junio en tiempo récord.