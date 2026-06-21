POLÍTICA

🔴 EN VIVO | Resultados de las elecciones en Colombia HOY: comienza el preconteo de votos, así van los boletines con el 14,40 % escrutado

Le contamos cómo avanzan las elecciones presidenciales en Colombia este domingo 21 de junio.

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Redacción Semana
21 de junio de 2026 a las 4:09 p. m.

Este domingo los colombianos salieron a elegir su próximo presidente para el periodo 2026-2030. Los candidatos que se enfrentan en la segunda vuelta son Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, quienes depositaron su voto en horas de la mañana.

Elecciones presidenciales 2026, votaciones en Corferias.
Segunda vuelta de las elecciones en Colombia | Horarios y todo lo que debe saber para votar este domingo, 21 de junio

Siga en directo el minuto a minuto de la jornada:

En Vivo

4:33 p. m.

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Con el 14,40 % escrutado, así va el conteo:

  • Iván Cepeda: 1.280.934 con el 47,84 %
  • Abelardo De La Espriella: 1.355.062 con el 50,61 %
4:28 p. m.

5,70 % escrutado

Con el 5,70 % escrutado, así va el conteo:

  • Iván Cepeda: 382.066 con el 47,79 %
  • Abelardo De La Espriella: 405.378 con el 50,70 %
4:23 p. m.

Nuevo boletín

La entidad reporta el segundo boletín con el 1,82 % de las mesas escrutadas.

  • Iván Cepeda: 75.916 con el 48,85 %.
  • Abelardo De La Espriella: 77.163 con el 49,65 %.
4:17 p. m.

Segundo Boletín

La entidad reporta el segundo boletín con el 0.53 % de las mesas escrutadas.

  • Iván Cepeda: 15.984 con el 49,43 %.
  • Abelardo De La Espriella: 15.898 con el 49,16 %.
4:12 p. m.

Primer boletín

El primer boletín de la Registraduría señala que hay 1.556 votos para Iván Cepeda con el 56,76 % y 1.146 para Abelardo de La Espriella con el 41,80 %.

4:00 p. m.

Cierran las urnas en todo el país

A esta hora cierran oficialmente las urnas en Colombia. Los ciudadanos que aún se encuentren en la fila para votar y ya hayan entregado su cédula, podrán acceder a la urna.

3:50 p. m.

MOE reporta 87 denuncias por posibles irregularidades

La MOE indicó que durante la jornada electoral de este 21 de junio, han recibido 87 denuncias de irregularidades en 19 departamentos y 39 municipios del país.

3:35 p. m.

Isabel Zuleta denuncia supuesta compra de votos en Medellín

La congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta denunció la supuesta compra de votos en la Comuna 15 de Medellín. El presidente Gustavo Petro aseguró que el reporte sería llevado a la Fiscalía.

3:20 p. m.

Aida Quilcué votó en Bogotá

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, llegó a votar a su puesto de votación ubicado en el Colegio San Bartolomé, en el centro de Bogotá.

Aida Quilcué votó en Bogotá
La formula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda depositó su voto acompañada de líderes del Pacto Histórico como María José Pizarro. Foto: Redes Aida Quilcué
3:12 p.m.

CNE anunció la captura de un hombre por suplantación de identidad

Un sujeto fue capturado en el puesto de votación de Unillanos, en Villavicencio, por supuesta suplantación de identidad de un testigo electoral. El hombre presentó una acreditación que correspondía a otra persona.

2:55 p.m.

La Armada realiza patrullajes marítimos en San Andrés

Unidades del Cuerpo de Guardacostas de San Andrés Islas se encuentran en estos momentos realizando patrullajes de control marítimo e inspección en la zona insular en medio de la jornada de elecciones.

La Armada realiza patrullajes marítimos en San Andrés
En medio de las elecciones, uniformados de la Unidad del Cuerpo de Guardacostas realizan monitoreos en las aguas cercanas a San Andrés Islas. Foto: Armada
2:40 p.m.

Colombianos pueden pedir el cambio de la tarjeta electoral

La entidad señaló que las tarjetas electorales que tengan alguna marca serán reemplazadas para garantizar la seguridad de los comicios.

2:25 p.m.

Van 34 capturados en todo el país

La Fiscalía entregó un reporte de las personas que han sido capturadas en medio de la jornada electoral. De esos, 31 fueron detenidos por crímenes como homicidio, secuestro y violencia sexual.

Otros tres ciudadanos fueron capturados por delitos electorales y 114 millones de pesos fueron incautados en Cantagallo, Bolívar.

2:15 p.m.

Observador de la OEA habla de las elecciones

El observador de la OEA, Leonel Fernández, habló sobre los reportes de un supuesto fraude.

“Tenemos 22 expertos que nos asisten en la garantía del sistema electoral acá en Colombia (…) Lo que hemos observado hasta ahora es una participación libre del pueblo colombiano”.

2:00 p. m.

Corferias, el punto con mayor presencia de votantes

A esta hora se reporta una gran cantidad de personas en Corferias, el punto de mayor recurrencia este día de comicios. Para evitar demoras, recuerde llevar su documento en físico, no fotocopia ni foto, además de revisar su mesa de votación con anticipación.

1:40 p. m.

La institución entregó el primer informe de irregularidades

La Procuraduría General de la Nación recibió 521 informes sobre posibles irregularidades electorales provenientes de ciudadanos y funcionarios. Para vigilar la jornada, la entidad desplegó 3.479 servidores en todo el país. Además, el Ministerio Público reportó la inasistencia de 14.000 jurados de votación en 401 municipios colombianos.

1:20 p. m.

Ya llegó el material de reemplazo al municipio de San Jacinto

Tras confirmarse el incendio de una lancha que transportaba el material electoral para el municipio de Caimital, San Jacinto del Cauca, la Registraduría activó el plan de contingencia, transportando todo lo necesario para el desarrollo de las elecciones en dicho lugar vía aérea.

1:00 p. m.

El exmandatario invitó a los colombianos a dirigirse a las urnas

El expresidente Iván Duque pronunció unas palabras tras ejercer su derecho al voto en la capital del país, señalando que hoy Colombia, más allá de lidiar una contienda entre izquierda y derecha, está en una batalla electoral sobre los que “quieren la continuidad de la impunidad, los que quieren seguir viendo la destrucción de la salud y lo contrario”.

12:30 p.m.

El registrador confirmó un inconveniente en San Jacinto, Bolívar

Hernán Penagos dio a conocer que se perdió el material electoral que iba para San Jacinto, Bolívar; se quemó mientras era trasladado en una lancha, debido a inconvenientes con dicho vehículo. Por tal razón fue necesario “trasladar por helicóptero un nuevo material para el municipio”.

12:15 p. m.

Carlos Fernando Galán invitó a votar a los bogotanos

El mandatario local envió un parte de tranquilidad para todos los ciudadanos que no han votado, expresando que la jornada se ha desarrollado bajo la bandera de la paz y la tranquilidad en la capital del país. Señalando además que TransMilenio operará con normalidad para que los ciudadanos puedan trasladarse. A tiempo a sus puntos de votación.

12:00 p. m.

Ciudadanos pasan a pie la frontera para poder votar

Cientos de colombianos han cruzado la frontera evitando los obstáculos que supone el terreno para ejercer su derecho al voto este 21 de junio.

11:40 a. m.

El candidato Iván Cepeda ejerce su derecho al voto

El aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, llegó a su punto de votación, el Colegio San Lucas en la localidad de Kennedy en Bogotá, donde fue recibido entre elogios, abrazos y apretones de mano.

Tras ejercer su derecho al voto, el candidato pronunció unas palabras a la prensa, señalando que su campaña ha sido “ejemplar, transparente y limpia”, además de hacer un llamado a la paz electoral.

11:20 a. m.

Sergio Fajardo envió un mensaje de paz para los colombianos

Sergio Fajardo ejerció su derecho al voto en Medellín, donde compartió unas palabras para todos los ciudadanos. Su mensaje inició resaltando que no se puede caer en el juego de las agresiones, puesto que “respetar es muy difícil y es lo que tiene que hacer Colombia”.

11:00 a. m.

De La Espriella dio las gracias a sus seguidores

El aspirante a la Presidencia por el movimiento Defensores de la Patria compartió un mensaje a todos sus seguidores señalando que su campaña ha sido un viaje de meses escuchando las historias de los colombianos que se le han acercado, donde el estandarte más fuerte al que se ha aferrado es su familia.

10:50 a. m.

Expertos analizan en SEMANA el andar político de la segunda vuelta

El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, y la periodista Salud Hernández-Mora estuvieron en SEMANA, analizando las campañas de los candidatos a la presidencia Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Castro.

Losada inicialmente señaló que la gran mayoría de votantes nuevos seleccionará al candidato del Pacto Histórico, afirmando que se debía a un índice de confianza sobre ganar en primera vuelta.

Hernández comentó que la mayoría de los votos de Paloma Valencia votarán para Abelardo De La Espriella, una decisión que podría equiparar lo que obtendría Cepeda de los nuevos votantes.

10:40 a. m.

El excandidato mostró su voto

Roy Barreras fue a votar en horas de la mañana acompañado de su equipo, que lo grabó colocando la ‘X’ en el tarjetón de votación. Después de eso, mostró su elección a las cámaras y afirmó: “Mi voto es por la vida”.

10:30 a. m.

El excandidato envió un mensaje de esperanza para sus seguidores

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, compartió un mensaje para todos los ciudadanos, incentivándolos a ejercer su derecho al voto, resaltando el hecho de que aún se está “a tiempo de salvar el país“. Concluyendo su mensaje con la frase ”firmes por la patria”, indicando que votará por el candidato Abelardo De La Espriella.

10:15 a. m.

Tres lugares de Bogotá están congestionados

Corferias y los centros comerciales Unicentro y Galerías son algunos de los puntos de votación que presentan una mayor afluencia de gente a esta hora, por lo cual es importante tener en cuenta los siguientes ítems:

  • Presentar su cédula original en físico o digital, no foto del documento o fotocopia.
  • Consultar previamente su mesa de votación para evitar congestión.
  • No llevar prendas relacionadas con propaganda política.
10:00 a. m.

La vicepresidenta invitó a los colombianos a acudir a las urnas

La vicepresidenta Francia Márquez compartió unas palabras para todos los colombianos, incentivando a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto bajo las banderas de la “libertad y esperanza”. Además, señalando que “cada voto cuenta y cada voz es importante para construir la Colombia que soñamos”.

Vicepresidenta Francia Márquez invitó a los colombianos a ejercer su derecho al voto
9:45 a. m.

El mandatario local se refirió a la paz electoral en esta jornada

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, pronunció unas palabras tras votar, en donde se refirió a la reciente baja de alias Marlon, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

Ante la muerte del guerrillero, el mandatario local afirmó que Cali y Colombia vivirán una jornada de paz electoral, en donde “invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho y aceptar los resultados en paz”.

9:30 a. m.

Andrés Pastrana se pronuncia tras votar

El expresidente Andrés Pastrana envió un mensaje a todos los colombianos, afirmando que “no importa que el presidente Gustavo Petro no reconozca los comicios, algo que es muy seguro que pase”, puesto que el mandatario no tiene la autoridad para modificar la decisión de los ciudadanos.

9:15 a. m.

Las fuerzas armadas están presentes

El Ejército Nacional reiteró la vigilancia en la frontera, articulando esfuerzos con las diferentes instituciones del Estado para el normal desarrollo de los cierres fronterizos.

9:05 a. m.

El exmandatario Álvaro Uribe mostró su voto

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ejerció su derecho al voto enviando un mensaje de reflexión ante estos comicios, a los que catalogó como “muy importantes”, mencionando los extremos políticos y destacando por quién votó.

8:55 a. m.

Abelardo De La Espriella votó en Barranquilla

El aspirante a la Presidencia por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, participó en los comicios electorales en el colegio La Enseñanza de la capital del Atlántico.

8:40 a. m.

Vota José Manuel Restrepo

La fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella llegó a su puesto de votación, donde aseguró que recibirá los resultados electorales junto al ‘Tigre’, en Barranquilla.

8:30 a. m.

Gran afluencia de personas

Corferias y Unicentro son dos de los puntos que presentan mayor congestión de personas a esta hora; se recomienda asistir con tiempo debido a la gran cantidad de personas en estos y otros puntos de votación en Bototá.

8:20 a. m.

Gustavo Petro ejerce su derecho al voto

El presidente de la República mostró su voto y pronunció unas palabras incentivando a los ciudadanos a votar, argumentando que las fuerzas armadas han hecho un gran trabajo en cuanto a la seguridad electoral para este domingo 21 de junio.

8:10 a. m.

Votantes en el exterior

Madrid, en España, y Miami, en EE. UU., son dos de las ciudades en las que más se han presentado colombianos para ejercer su derecho al voto.

7:52 a. m.

Se pronuncia el presidente

Gustavo Petro emitió un mensaje a todos los colombianos instantes antes de la apertura oficial de los comicios. El mandatario les pidió a los ciudadanos que “salgan a votar como sea”, al asegurar que existen todas las garantías para ejercer este derecho. Asimismo, los instó a superar las dificultades territoriales que puedan representar un obstáculo para hacerlo.

“A los jueces obedeceré, como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez”, afirmó.

7:40 a. m.

Palabras del procurador

Gregorio Eljach envió un mensaje para incentivar la paz electoral.

7:30 a. m.

Suenan los himnos en la Plaza de Bolívar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se encuentran en la Plaza de Bolívar entonando el himno nacional y el de la capital de la República.

7:25 a. m.

Ejército Nacional dispuso uniformados

Soldados dispuestos para una jornada de paz electoral en todo el país.

7:15 a. m.

Mensaje de la Procuraduría

La institución invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto promoviendo la paz.

7:05 a. m.

Testigos electorales y observadores nacionales e internacionales acreditados

La tabla oficial de las personas acreditadas para vigilar los comicios de manera oficial.

6:55 a. m.

Distribución del material electoral

El despliegue logístico inició a las 3:00 a. m. para asegurar el sufragio de más de 6 millones de personas en 1.083 recintos habilitados. El operativo movilizó 17.162 paquetes de votación hacia 4.297 representantes institucionales. La distribución completó su recorrido con éxito gracias al trabajo de 1.375 operarios, el uso de 407 vehículos de carga y escolta militar continua.

6:45 a. m.

Protección y custodia del material electoral

Con el fin de salvaguardar los comicios, la Policía Nacional desplegó desde el amanecer un fuerte dispositivo de vigilancia aérea y terrestre en Bogotá para movilizar los elementos de votación.

6:30 a. m.

Medidas de la Policía de Tránsito

Para agilizar el tránsito en las elecciones de este domingo, la policía desplegará un operativo nacional con más de 5.000 agentes. La capital tendrá desvíos y restricciones cerca de los centros de votación principales. Se aconseja revisar los caminos autorizados y salir con tiempo para prevenir retrasos.

6:20 a. m.

Uniformados listos para la jornada electoral

La Policía Nacional de Colombia habilitó a alrededor de 120.000 uniformados “para proteger el pilar de la democracia”. Su compromiso, disciplina y vocación permiten que millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto con tranquilidad y seguridad.

6:15 a. m.

Se encienden las alarmas ante posible ola de violencia tras los resultados de la segunda vuelta

Luego de las declaraciones de varios líderes del petrismo, el país se prepara para posibles protestas que se podrían tornar violentas.

Expertos alertan posible violencia luego de que se conozcan los resultados de la segunda vuelta.
Expertos encienden las alarmas ante posible ola de violencia tras los resultados de la segunda vuelta: “Hay riesgo real”
6:00 a. m.

¿Cuáles son las propuestas de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda en materia de salud?

SEMANA presenta las principales propuestas de los dos candidatos a la Presidencia de Colombia relacionadas con el sistema de salud.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
Salud en Colombia: ¿Cuáles son las propuestas de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda?
5:55 a.m.

Rodrigo Lara habló de la elección entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El exsenador explica el fenómeno del Tigre y asegura que los grupos delincuenciales apoyan a Iván Cepeda.

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Rodrigo Lara
“Esta es una elección entre dos modelos de país”, Rodrigo Lara habla de la elección entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
5:45 a. m.

¿Cuáles son las propuestas en educación de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella?

Los candidatos presidenciales tienen diferentes propuestas para la educación en Colombia, planteamientos que quedaron consolidados en sus planes de gobierno y que se aplicarían en el sistema durante el próximo cuatrienio.

La ruta educativa en Bogotá empieza temprano, pues las matrículas para niñas y niños entre 0 y 5 años permanecen abiertas todo el año.
¿Cuáles son las propuestas en educación de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella?
5:30 a. m.

¿Qué proponen los candidatos en materia de impuestos y reforma tributaria?

Las propuestas tributarias se han convertido en uno de los temas centrales del debate político de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Estas son las principales propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales de la segunda vuelta.
Impuestos y reforma tributaria: qué propone cada candidato presidencial para Colombia
5:15 a. m.

¿Cómo votar este domingo?

Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y el único documento válido para sufragar es la cédula, ya sea la amarilla con hologramas o la digital.

Elecciones presidenciales 2026, votaciones en Corferias.
Segunda vuelta de las elecciones en Colombia | Horarios y todo lo que debe saber para votar este domingo, 21 de junio
5:00 a. m.

Sanciones por violar la ley seca en las elecciones

La ley seca es una medida que garantiza la seguridad ciudadana durante eventos de alta sensibilidad como las elecciones presidenciales. Esta quedó establecida en el Decreto 0612 de 2026, expedido el pasado 16 de junio por el Ministerio del Interior.

La ley seca en Cali y en Colombia regirá desde las 6 de la tarde del sábado 30 de mayo. Foto creada con Gemini AI
Sanciones por violar la ley seca en las elecciones de segunda vuelta este fin de semana
4:45 a. m.

¿A qué hora inició la Ley Seca en Colombia?

Con el fin de garantizar que la jornada transcurra en total tranquilidad y orden, las autoridades implementaron la ley seca, una medida que limita la comercialización y el consumo de alcohol en diversos puntos del país. Así funciona:

El expendio de bebidas alcohólicas quedará restringido por varios días debido a las elecciones.
¿Habrá ley seca en Colombia por las elecciones presidenciales 2026?

Sábado 20 de junio

9:45 p. m.

Registraduría presenta detalles técnicos del proceso a observadores internacionales

Diversas misiones de observación electoral, entre ellas UNIORE, IDEA Internacional, Transparencia Electoral, AMEA e IFES, continuaban su preparación para acompañar la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Durante una sesión de trabajo, la Registraduría Nacional presentó los aspectos técnicos del proceso, mientras los observadores destacaron las garantías y la apertura del país para el seguimiento nacional e internacional de la jornada.

8:15 p. m.

OEA sigue de cerca los preparativos para la jornada electoral del domingo

Desde distintas regiones del país, los observadores verificaron aspectos logísticos como la distribución del material electoral y la adecuación de los puestos de votación que recibirán a más de 40 millones de ciudadanos habilitados para sufragar este domingo.

7:00 p. m.

Tolima alista más de 3.500 mesas de votación para la jornada electoral

En el Tolima se confirmó la preparación de la jornada electoral de este domingo, con 514 puestos de votación y 3.526 mesas habilitadas para más de 1,1 millones de ciudadanos. Las autoridades hicieron un llamado a participar con respeto, confianza en las instituciones y compromiso con la democracia.

5:45 p. m.

NDI Colombia pide confianza en las instituciones electorales

El director del NDI Colombia, Francisco Herrero, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones, confiar en las instituciones y respetar los resultados que reflejen la voluntad de los colombianos en la jornada de segunda vuelta presidencial.

5:00 p. m.

IFES destaca garantías y confianza en el proceso electoral colombiano

El director de IFES Americas, Máximo Zaldívar, resaltó la transparencia y las garantías del proceso electoral en Colombia, así como la confianza que lo rodea.

En su pronunciamiento, destacó la importancia de que los ciudadanos participen con la seguridad de que su voto será respetado durante la jornada de segunda vuelta presidencial.

3:45 p. m.

Autoridades presentan balance logístico ante eurodiputados en el país

El registrador nacional, Hernán Penagos, sostuvo un encuentro con una delegación de eurodiputados que acompaña la segunda vuelta presidencial en Colombia, en el marco de la misión de observación internacional.

Durante la reunión se presentaron las garantías del sistema electoral y la capacidad logística para la jornada del domingo, que incluye más de 122.000 mesas de votación y cerca de 1,4 millones de colombianos habilitados en el exterior.

2:45 p. m.

Autoridades verifican el sistema de escrutinio en varias capitales del país

La Procuraduría General de la Nación realizó la verificación del código hash del software de escrutinio en comisiones escrutadoras de varias capitales del país, incluyendo Bogotá, Medellín y otras ciudades principales.

La revisión confirmó que se trata del mismo código fuente previamente auditado y custodiado para la segunda vuelta presidencial mañana 21 de junio.

01:30 p. m.

Gobierno publicó decreto para garantizar el funcionamiento del transporte público

Por medio de un decreto se dictaron las disposiciones para el funcionamiento del transporte público durante la jornada electoral del próximo 21 de junio.

Según el decreto, “los sistemas masivos de transporte y las empresas de transporte público de pasajeros y mixto que tengan rutas y frecuencias u horarios autorizados en las áreas urbanas, veredales e intermunicipales están obligadas a prestar el servicio público de transporte con el 100 % de su capacidad transportadora”.

12:55 p. m.

Distribución de los candidatos en el tarjetón electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil compartió el tarjetón que encontrarán los colombianos el próximo 21 de junio para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

En el primer lugar, a la izquierda, quedó Iván Cepeda junto a su fórmula Aida Quilcué, seguido por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en el centro, y a la derecha el voto en blanco.

12:25 p. m.

Ciudadanos habilitados para votar

La Registraduría confirma que 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar, de los cuales 40.007.312 lo harán en territorio nacional y 1.414.661 lo harán en los puntos habilitados en el exterior.

Estados Unidos emite comunicado con advertencias para la segunda vuelta.
Estados Unidos emite comunicado con advertencias para la segunda vuelta. Foto: Getty Images
11:50 a. m.

Procurador Gregorio Eljach se pronunció sobre la jornada electoral

Por medio de un video, el funcionario entregó detalles sobre la jornada electoral que se desarrollará en el país.

“Están dadas las condiciones para que los colombianos hagamos la elección presidencial en completa paz”, señaló el procurador general, Gregorio Eljach.

11:30 a. m.

MinDefensa señala medidas para la jornada electoral

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que la jornada electoral representa un momento determinante para ratificar la importancia de la Fuerza Pública dentro del sistema democrático colombiano.

“Ante cualquier riesgo de constreñimiento, corrupción al sufragante o afectación a la libertad del voto, los comandantes militares y de Policía, en todos los niveles, tienen la misión de prevenirlo y neutralizarlo oportunamente”, indicó.

11:00 a. m.

Cierres viales en Bogotá

En el sector cercano a la Plaza de Bolívar y a la Alcaldía Mayor de Bogotá se permitirá el cierre de la carrera 8.ª entre las calles 12B y 10 a partir de la 1:00 p. m. del sábado 20 de junio.

Asimismo, la carrera 9.ª entre las calles 12B y 10 permanecerá cerrada desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. del 21 de junio. Sin embargo, el ingreso al puesto de votación estará garantizado por la carrera 9.ª a la altura de la calle 12B.

10:30 a. m.

Control de las autoridades

Las autoridades informaron que el pie de fuerza para la jornada electoral contará con más de 121.000 efectivos de la Policía Nacional en todos los territorios del país.

9:55 a. m.

Cierre de fronteras

Por medio del decreto 0631, el Gobierno nacional modificó el horario de cierre temporal de las fronteras terrestres y fluviales por la segunda vuelta presidencial.

El cierre temporal empezó a regir desde las 6:00 de la mañana de este sábado y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio.

9:30 a. m.

Normativas de seguridad

Los votantes podrán acceder a los lugares de votación en compañía de menores de edad y mascotas; sin embargo, las autoridades recomiendan mantener las normas de seguridad para evitar contratiempos.

9:00 a. m.

Denuncia de irregularidades

Por medio de la línea de emergencia 123 y los canales de control de la Registraduría, los ciudadanos podrán denunciar cualquier anomalía que se presente a lo largo de la jornada.

Elecciones presidenciales 2026, votaciones en Corferias.
Elecciones presidenciales serán vigiladas por las autoridades del país. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA
8:30 a. m.

Ley seca para la jornada electoral

La ley seca regirá en Colombia desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio de 2026, según las disposiciones establecidas por el Gobierno nacional para la segunda vuelta presidencial.

Las autoridades podrán imponer multas, decomisar licor y cerrar establecimientos que incumplan la ley seca durante las elecciones presidenciales de 2026.
Las autoridades podrán imponer multas, decomisar licor y cerrar establecimientos que incumplan la ley seca durante las elecciones presidenciales de 2026. Foto: Getty Images
8:00 a. m.

Beneficios de su certificado electoral

Con el certificado electoral, que se entrega al momento de ejercer el derecho al voto, podrá acceder a diversos beneficios, entre los cuales se encuentra medio día libre, que deberá ser consensuado con su empleador, y descuentos en diversos trámites.

Votación, voto, mesas, certificado electoral
Las personas deben guardar el certificado electoral para acceder a diversos beneficios. Foto: Liliana Rincón
7:30 a. m.

¿Cómo ejercer su derecho al voto?

Al momento de llegar a su puesto de votación, deberá ubicar la mesa en la cual deberá ejercer su derecho al voto. Al llegar al mismo, le solicitarán su documento de identidad y le será entregado el tarjetón para cumplir con la jornada electoral.

7:00 a. m.

Prohibiciones para los ciudadanos en la segunda vuelta electoral

Las personas que asistan a los puestos de votación tienen prohibido realizar campaña por alguno de los dos candidatos en los puestos de votación. Además, no deberán utilizar sus dispositivos móviles al momento de ejercer su derecho al voto.

Elecciones urnas votaciones
Elecciones durante segunda vuelta. Foto: Adobe Stock
6:30 a. m.

Horarios de votación para la segunda vuelta electoral

8:00 a. m.

Desde las hasta las 4:00 p. m., los ciudadanos que están habilitados para votar podrán acercarse a los puestos de votación para ejercer su derecho al voto.

6:00 a. m.

¿A qué hora se conocerá el nombre del presidente electo este 21 de junio?

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, habló con el Debate de SEMANA y respondió frente a la inquietud que tienen muchos colombianos. El funcionario dio una hora exacta para tener más del 70 % del preconteo de los votos.

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5:45 a. m.

Propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

SEMANA presenta las principales propuestas de los dos candidatos que competirán por la Casa de Nariño en materia de seguridad, salud y corrupción. Los dos tienen programas de gobierno opuestos. Mientras el primero quiere darle continuidad a las ideas de Gustavo Petro, el segundo quiere erradicarlas.

Abelardo de la Espriella Iván Cepeda
Segunda vuelta presidencial 2026 en Colombia: compare las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella
5:30 a.m.

Verifique el lugar donde debe ejercer su derecho al voto

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, miles de colombianos continúan verificando el lugar donde deberán ejercer su derecho al voto este domingo, 21 de junio. Las autoridades electorales han insistido en la necesidad de realizar esta consulta con anticipación para evitar contratiempos durante la jornada.

Según la Registraduría Nacional, del total del censo electoral, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 hombres, quienes podrán sufragar en 120.527 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación.
¿No sabe dónde votar? Así puede consultar su puesto para este 21 de junio