Este domingo los colombianos salieron a elegir su próximo presidente para el periodo 2026-2030. Los candidatos que se enfrentan en la segunda vuelta son Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, quienes depositaron su voto en horas de la mañana.
🔴 EN VIVO | Resultados de las elecciones en Colombia HOY: comienza el preconteo de votos, así van los boletines con el 14,40 % escrutado
Le contamos cómo avanzan las elecciones presidenciales en Colombia este domingo 21 de junio.
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Nuevo boletín
Con el 14,40 % escrutado, así va el conteo:
- Iván Cepeda: 1.280.934 con el 47,84 %
- Abelardo De La Espriella: 1.355.062 con el 50,61 %
5,70 % escrutado
Con el 5,70 % escrutado, así va el conteo:
- Iván Cepeda: 382.066 con el 47,79 %
- Abelardo De La Espriella: 405.378 con el 50,70 %
Nuevo boletín
La entidad reporta el segundo boletín con el 1,82 % de las mesas escrutadas.
- Iván Cepeda: 75.916 con el 48,85 %.
- Abelardo De La Espriella: 77.163 con el 49,65 %.
Segundo Boletín
La entidad reporta el segundo boletín con el 0.53 % de las mesas escrutadas.
- Iván Cepeda: 15.984 con el 49,43 %.
- Abelardo De La Espriella: 15.898 con el 49,16 %.
Primer boletín
El primer boletín de la Registraduría señala que hay 1.556 votos para Iván Cepeda con el 56,76 % y 1.146 para Abelardo de La Espriella con el 41,80 %.
Cierran las urnas en todo el país
A esta hora cierran oficialmente las urnas en Colombia. Los ciudadanos que aún se encuentren en la fila para votar y ya hayan entregado su cédula, podrán acceder a la urna.
MOE reporta 87 denuncias por posibles irregularidades
La MOE indicó que durante la jornada electoral de este 21 de junio, han recibido 87 denuncias de irregularidades en 19 departamentos y 39 municipios del país.
Isabel Zuleta denuncia supuesta compra de votos en Medellín
La congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta denunció la supuesta compra de votos en la Comuna 15 de Medellín. El presidente Gustavo Petro aseguró que el reporte sería llevado a la Fiscalía.
Contratistas de la al alcaldía de Medellín comprando votos, denuncia inmediata a la fiscalía https://t.co/QCJlx31Yv0— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026
Aida Quilcué votó en Bogotá
Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, llegó a votar a su puesto de votación ubicado en el Colegio San Bartolomé, en el centro de Bogotá.
CNE anunció la captura de un hombre por suplantación de identidad
Un sujeto fue capturado en el puesto de votación de Unillanos, en Villavicencio, por supuesta suplantación de identidad de un testigo electoral. El hombre presentó una acreditación que correspondía a otra persona.
La Armada realiza patrullajes marítimos en San Andrés
Unidades del Cuerpo de Guardacostas de San Andrés Islas se encuentran en estos momentos realizando patrullajes de control marítimo e inspección en la zona insular en medio de la jornada de elecciones.
Colombianos pueden pedir el cambio de la tarjeta electoral
La entidad señaló que las tarjetas electorales que tengan alguna marca serán reemplazadas para garantizar la seguridad de los comicios.
🚨 ¡Atención!— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 21, 2026
La tarjeta electoral que presente cualquier marca debe ser reemplazada para tranquilidad del votante.
Dale tu voto de confianza al proceso electoral.
Van 34 capturados en todo el país
La Fiscalía entregó un reporte de las personas que han sido capturadas en medio de la jornada electoral. De esos, 31 fueron detenidos por crímenes como homicidio, secuestro y violencia sexual.
Otros tres ciudadanos fueron capturados por delitos electorales y 114 millones de pesos fueron incautados en Cantagallo, Bolívar.
Observador de la OEA habla de las elecciones
El observador de la OEA, Leonel Fernández, habló sobre los reportes de un supuesto fraude.
“Tenemos 22 expertos que nos asisten en la garantía del sistema electoral acá en Colombia (…) Lo que hemos observado hasta ahora es una participación libre del pueblo colombiano”.
📢 "Somos garantes de la transparencia": Leonel Fernández (OEA) reporta normalidad y una asistencia masiva de votantes superior a la de la primera vuelta en Colombia, vigilada de cerca en el país y el exterior.— Nación Colombia (@NacionColombiaX) June 21, 2026
Con la observación internacional dando un parte de tranquilidad, ¿ya… pic.twitter.com/ONKQIifbC0
Corferias, el punto con mayor presencia de votantes
A esta hora se reporta una gran cantidad de personas en Corferias, el punto de mayor recurrencia este día de comicios. Para evitar demoras, recuerde llevar su documento en físico, no fotocopia ni foto, además de revisar su mesa de votación con anticipación.
El llamado de un ciudadano a votar. Información desde Corferias, en Bogotá, en medio de la segunda vuelta presidencial.https://t.co/vVZStwhhEM pic.twitter.com/cfoag9TQLJ— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
La institución entregó el primer informe de irregularidades
La Procuraduría General de la Nación recibió 521 informes sobre posibles irregularidades electorales provenientes de ciudadanos y funcionarios. Para vigilar la jornada, la entidad desplegó 3.479 servidores en todo el país. Además, el Ministerio Público reportó la inasistencia de 14.000 jurados de votación en 401 municipios colombianos.
Ya llegó el material de reemplazo al municipio de San Jacinto
Tras confirmarse el incendio de una lancha que transportaba el material electoral para el municipio de Caimital, San Jacinto del Cauca, la Registraduría activó el plan de contingencia, transportando todo lo necesario para el desarrollo de las elecciones en dicho lugar vía aérea.
#AEstaHora se reporta total normalidad del proceso electoral en el corregimiento de 📍 Caimital, San Jacinto del Cauca.— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 21, 2026
Activamos un plan de contingencia que permitió el envío oportuno de los kits electorales, garantizando que la ciudadanía ejerza su derecho al voto.… pic.twitter.com/dkpEuVK86l
El exmandatario invitó a los colombianos a dirigirse a las urnas
El expresidente Iván Duque pronunció unas palabras tras ejercer su derecho al voto en la capital del país, señalando que hoy Colombia, más allá de lidiar una contienda entre izquierda y derecha, está en una batalla electoral sobre los que “quieren la continuidad de la impunidad, los que quieren seguir viendo la destrucción de la salud y lo contrario”.
"Se trata de defender nuestra Constitución frente a los que quieren manosearla, debilitarla": dice el expresidente Iván Duque tras ejercer su derecho al voto en medio de la segunda vuelta presidencial en Colombia.https://t.co/vVZStwhhEM pic.twitter.com/ydA3rQKDXQ— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
El registrador confirmó un inconveniente en San Jacinto, Bolívar
Hernán Penagos dio a conocer que se perdió el material electoral que iba para San Jacinto, Bolívar; se quemó mientras era trasladado en una lancha, debido a inconvenientes con dicho vehículo. Por tal razón fue necesario “trasladar por helicóptero un nuevo material para el municipio”.
🔴 Una lancha que transportaba material electoral terminó incinerada sobre el río Cauca. Esta es la información que se conoce al respecto.https://t.co/vVZStwhhEM pic.twitter.com/D3tZpvaOyf— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
Carlos Fernando Galán invitó a votar a los bogotanos
El mandatario local envió un parte de tranquilidad para todos los ciudadanos que no han votado, expresando que la jornada se ha desarrollado bajo la bandera de la paz y la tranquilidad en la capital del país. Señalando además que TransMilenio operará con normalidad para que los ciudadanos puedan trasladarse. A tiempo a sus puntos de votación.
Hasta ahora la jornada electoral se ha desarrollado con normalidad en Bogotá.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 21, 2026
Más allá de incidentes aislados que no comprometen el proceso electoral, millones de bogotanos han salido a votar y han podido hacerlo con tranquilidad. Desde las mesas de votación se ha reportado…
Ciudadanos pasan a pie la frontera para poder votar
Cientos de colombianos han cruzado la frontera evitando los obstáculos que supone el terreno para ejercer su derecho al voto este 21 de junio.
#ColombiaElige | 🔵 Pese a un cierre fronterizo por las trochas ingresa población colombiana que vive en Venezuela con el objetivo de participar en la segunda vuelta de elecciones presenciales.— La FM (@lafm) June 21, 2026
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El candidato Iván Cepeda ejerce su derecho al voto
El aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, llegó a su punto de votación, el Colegio San Lucas en la localidad de Kennedy en Bogotá, donde fue recibido entre elogios, abrazos y apretones de mano.
Tras ejercer su derecho al voto, el candidato pronunció unas palabras a la prensa, señalando que su campaña ha sido “ejemplar, transparente y limpia”, además de hacer un llamado a la paz electoral.
#LaSeñalDeLaDemocracia | “Que triunfe la democracia, vamos por la vida y hemos hecho una campaña ejemplar, transparente y limpia”, finalizó el candidato presidencial Iván Cepeda.— Señal Colombia (@SenalColombia) June 21, 2026
A su vez, el senador electo Inti Asprilla hizo un llamado a la libertad de Beto Coral en Estados… pic.twitter.com/5bnwaxnNiH
Sergio Fajardo envió un mensaje de paz para los colombianos
Sergio Fajardo ejerció su derecho al voto en Medellín, donde compartió unas palabras para todos los ciudadanos. Su mensaje inició resaltando que no se puede caer en el juego de las agresiones, puesto que “respetar es muy difícil y es lo que tiene que hacer Colombia”.
De La Espriella dio las gracias a sus seguidores
El aspirante a la Presidencia por el movimiento Defensores de la Patria compartió un mensaje a todos sus seguidores señalando que su campaña ha sido un viaje de meses escuchando las historias de los colombianos que se le han acercado, donde el estandarte más fuerte al que se ha aferrado es su familia.
Después de meses recorriendo Colombia, abrazando a nuestra gente, escuchando sus historias y sintiendo de cerca sus esperanzas, vuelvo a lo más importante: mi familia.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026
Ellos han sido mi fuerza en los momentos difíciles, mi refugio en medio de la batalla y la razón más profunda… pic.twitter.com/urZb1PJKc6
Expertos analizan en SEMANA el andar político de la segunda vuelta
El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, y la periodista Salud Hernández-Mora estuvieron en SEMANA, analizando las campañas de los candidatos a la presidencia Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Castro.
Losada inicialmente señaló que la gran mayoría de votantes nuevos seleccionará al candidato del Pacto Histórico, afirmando que se debía a un índice de confianza sobre ganar en primera vuelta.
"En la segunda vuelta por lo general sale más gente a votar que en la primera vuelta. Es un hecho decisivo": @JuanKarloslos sobre la elección presidencial de este 21 de junio.https://t.co/JiD5ELx2He pic.twitter.com/k8mmSPnRUT— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
Hernández comentó que la mayoría de los votos de Paloma Valencia votarán para Abelardo De La Espriella, una decisión que podría equiparar lo que obtendría Cepeda de los nuevos votantes.
"Los votos de Paloma Valencia son casi todos para Abelardo (…) La derecha ha demostrado que siempre es democrática": @saludhernandezm en medio de las elecciones de segunda vuelta presidencial.https://t.co/JiD5ELx2He pic.twitter.com/DFrRVWPgKK— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
El excandidato mostró su voto
Roy Barreras fue a votar en horas de la mañana acompañado de su equipo, que lo grabó colocando la ‘X’ en el tarjetón de votación. Después de eso, mostró su elección a las cámaras y afirmó: “Mi voto es por la vida”.
Mi voto por la vida 🫰🏼 pic.twitter.com/V7wgmyOhH8— Roy Barreras (@RoyBarreras) June 21, 2026
El excandidato envió un mensaje de esperanza para sus seguidores
Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, compartió un mensaje para todos los ciudadanos, incentivándolos a ejercer su derecho al voto, resaltando el hecho de que aún se está “a tiempo de salvar el país“. Concluyendo su mensaje con la frase ”firmes por la patria”, indicando que votará por el candidato Abelardo De La Espriella.
Todavía estamos a tiempo de salvar el país.— Miguel Uribe (@migueluribel) June 21, 2026
Todavía estamos a tiempo de construir un mejor futuro.
Salgamos a ejercer nuestro derecho a votar, para que Colombia siga siendo un país libre.
¡Firmes por la Patria! 🇨🇴 pic.twitter.com/flLn6snkVF
Tres lugares de Bogotá están congestionados
Corferias y los centros comerciales Unicentro y Galerías son algunos de los puntos de votación que presentan una mayor afluencia de gente a esta hora, por lo cual es importante tener en cuenta los siguientes ítems:
- Presentar su cédula original en físico o digital, no foto del documento o fotocopia.
- Consultar previamente su mesa de votación para evitar congestión.
- No llevar prendas relacionadas con propaganda política.
Información desde Corferias, en Bogotá, sobre los testigos electorales en esta segunda vuelta presidencial. Así arranca la jornada en el puesto de votación más grande del país.https://t.co/JiD5ELx2He pic.twitter.com/g4mXdyTYKn— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
Información desde el puesto de votación de Unicentro, en Bogotá, en medio de la segunda vuelta presidencial.https://t.co/JiD5ELx2He pic.twitter.com/Hi6gDE5kch— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
Información desde el puesto de votación de Galerías, en Bogotá, en medio de la segunda vuelta presidencial.https://t.co/JiD5ELx2He pic.twitter.com/pbSsIsCJyd— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
La vicepresidenta invitó a los colombianos a acudir a las urnas
La vicepresidenta Francia Márquez compartió unas palabras para todos los colombianos, incentivando a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto bajo las banderas de la “libertad y esperanza”. Además, señalando que “cada voto cuenta y cada voz es importante para construir la Colombia que soñamos”.
La democracia se fortalece con la participación de todos.— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 21, 2026
Invito a todos los colombianos y las colombianas a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto con libertad y esperanza. Cada voto cuenta y cada voz es importante para construir la Colombia que soñamos.
El mandatario local se refirió a la paz electoral en esta jornada
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, pronunció unas palabras tras votar, en donde se refirió a la reciente baja de alias Marlon, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.
Ante la muerte del guerrillero, el mandatario local afirmó que Cali y Colombia vivirán una jornada de paz electoral, en donde “invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho y aceptar los resultados en paz”.
El alcalde Alejandro Eder invitó a los caleños a salir masivamente a votar con respeto y confianza. "La ciudad está lista para ser ejemplo de democracia, convivencia y paz", resaltó. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/N8BtGQwlFQ— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
Andrés Pastrana se pronuncia tras votar
El expresidente Andrés Pastrana envió un mensaje a todos los colombianos, afirmando que “no importa que el presidente Gustavo Petro no reconozca los comicios, algo que es muy seguro que pase”, puesto que el mandatario no tiene la autoridad para modificar la decisión de los ciudadanos.
"Vamos a tener a un Presidente que no va a reconocer el resultado, que no va a reconocer la derrota. El que gane, gana. No nos importa si Petro está de acuerdo o en desacuerdo": expresidente Andrés Pastrana en medio de la segunda vuelta presidencial.https://t.co/JiD5ELx2He pic.twitter.com/6wd6A2JaxJ— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
Las fuerzas armadas están presentes
El Ejército Nacional reiteró la vigilancia en la frontera, articulando esfuerzos con las diferentes instituciones del Estado para el normal desarrollo de los cierres fronterizos.
Tropas de nuestro @COL_EJERCITO mantienen presencia permanente en la zona de frontera, articulando esfuerzos con las diferentes instituciones del Estado para el normal desarrollo de los cierres fronterizos.— Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 21, 2026
Con este despliegue se brindan condiciones de seguridad necesarias para… pic.twitter.com/tXW3QHUqzv
El exmandatario Álvaro Uribe mostró su voto
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ejerció su derecho al voto enviando un mensaje de reflexión ante estos comicios, a los que catalogó como “muy importantes”, mencionando los extremos políticos y destacando por quién votó.
Elección entre libertad y sucursal chavista. pic.twitter.com/SidIVxO6Xw— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 21, 2026
Abelardo De La Espriella votó en Barranquilla
El aspirante a la Presidencia por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, participó en los comicios electorales en el colegio La Enseñanza de la capital del Atlántico.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella llegó hasta el colegio La Enseñanza, en el norte de Barranquilla, para ejercer su derecho al voto. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yFiWxYSYgv— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
Vota José Manuel Restrepo
La fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella llegó a su puesto de votación, donde aseguró que recibirá los resultados electorales junto al ‘Tigre’, en Barranquilla.
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, llegó al puesto de votación en el norte de Bogotá y aseguró que recibirá los resultados en la ciudad de Barranquilla. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7Fpl0duxxI— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
Gran afluencia de personas
Corferias y Unicentro son dos de los puntos que presentan mayor congestión de personas a esta hora; se recomienda asistir con tiempo debido a la gran cantidad de personas en estos y otros puntos de votación en Bototá.
📍Desde las 7:00 a. m. se registran largas filas en Unicentro, uno de los puestos de votación con mayor afluencia de Bogotá. #ColombiaElige pic.twitter.com/kZjwIFBpZf— Noticias RCN (@NoticiasRCN) June 21, 2026
Gustavo Petro ejerce su derecho al voto
El presidente de la República mostró su voto y pronunció unas palabras incentivando a los ciudadanos a votar, argumentando que las fuerzas armadas han hecho un gran trabajo en cuanto a la seguridad electoral para este domingo 21 de junio.
Votantes en el exterior
Madrid, en España, y Miami, en EE. UU., son dos de las ciudades en las que más se han presentado colombianos para ejercer su derecho al voto.
En Weston (Florida) se registra una masiva afluencia de colombianos para votar en la segunda vuelta presidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/I4x9z6PHaB— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
Se abren las urnas
Se pronuncia el presidente
Gustavo Petro emitió un mensaje a todos los colombianos instantes antes de la apertura oficial de los comicios. El mandatario les pidió a los ciudadanos que “salgan a votar como sea”, al asegurar que existen todas las garantías para ejercer este derecho. Asimismo, los instó a superar las dificultades territoriales que puedan representar un obstáculo para hacerlo.
“A los jueces obedeceré, como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez”, afirmó.
“Estamos en manos del pueblo”, manifestó el presidente Gustavo Petro durante la apertura de las urnas en la Plaza de Bolívar. El mandatario invitó a los colombianos a votar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/SYpAB2ziGq— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
Palabras del procurador
Gregorio Eljach envió un mensaje para incentivar la paz electoral.
Habla el alcalde mayor de Bogotá
Suenan los himnos en la Plaza de Bolívar
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se encuentran en la Plaza de Bolívar entonando el himno nacional y el de la capital de la República.
Ejército Nacional dispuso uniformados
Soldados dispuestos para una jornada de paz electoral en todo el país.
🔴🕔📢 #LaPrimeraDelDía | Hoy, miles de soldados ya se encuentran listos en cada rincón de Colombia, custodiando la democracia y protegiendo el derecho de los ciudadanos a elegir.— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 21, 2026
Porque cuando el país vota, nosotros permanecemos vigilantes. Su confianza es nuestra misión; la… pic.twitter.com/0q87FjDS3K
Mensaje de la Procuraduría
La institución invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto promoviendo la paz.
La @PGN_COL invita a los colombianos a participar en la jornada electoral de este 21 de junio, acudir temprano a las urnas y a vivirla como una fiesta democrática 🇨🇴. Sumémonos a la #PazElectoral. Que se respeten los resultados🗳️ pic.twitter.com/fVfzY39NUu— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 21, 2026
Testigos electorales y observadores nacionales e internacionales acreditados
La tabla oficial de las personas acreditadas para vigilar los comicios de manera oficial.
Atentos: Esta es la tabla con números definitivos de testigos electorales y observadores nacionales e internacionales acreditados ante el @CNE_COLOMBIA para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/B3nVQcHG94— Ricardo Ospina (@ricarospina) June 21, 2026
Distribución del material electoral
El despliegue logístico inició a las 3:00 a. m. para asegurar el sufragio de más de 6 millones de personas en 1.083 recintos habilitados. El operativo movilizó 17.162 paquetes de votación hacia 4.297 representantes institucionales. La distribución completó su recorrido con éxito gracias al trabajo de 1.375 operarios, el uso de 407 vehículos de carga y escolta militar continua.
¡La democracia ya está en marcha en 📍 Bogotá!— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 21, 2026
Desde las 3:00 a. m. comenzó el gran operativo logístico para distribuir el material electoral en los 1.083 puestos de votación habilitados en la ciudad y garantizar que más de 6 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al… pic.twitter.com/GihDz8rVjz
Protección y custodia del material electoral
Con el fin de salvaguardar los comicios, la Policía Nacional desplegó desde el amanecer un fuerte dispositivo de vigilancia aérea y terrestre en Bogotá para movilizar los elementos de votación.
Bajo estrictas medidas de seguridad, la Policía Nacional en #Bogotá desde primeras horas activó las caravanas por aire y tierra para garantizar el traslado del material electoral a los puestos de votación. #VotoSeguro— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 21, 2026
Trabajamos para cumplir este compromiso con #Colombia. pic.twitter.com/UW9PnBfWh1
Medidas de la Policía de Tránsito
Para agilizar el tránsito en las elecciones de este domingo, la policía desplegará un operativo nacional con más de 5.000 agentes. La capital tendrá desvíos y restricciones cerca de los centros de votación principales. Se aconseja revisar los caminos autorizados y salir con tiempo para prevenir retrasos.
Las autoridades de tránsito desplegarán más de 5.000 uniformados y realizarán operativos especiales en todo el país para garantizar la movilidad durante la jornada electoral de este domingo. En Bogotá habrá cierres viales y medidas especiales alrededor de algunos puestos de… pic.twitter.com/QnTuLkmGcN— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 21, 2026
Uniformados listos para la jornada electoral
La Policía Nacional de Colombia habilitó a alrededor de 120.000 uniformados “para proteger el pilar de la democracia”. Su compromiso, disciplina y vocación permiten que millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto con tranquilidad y seguridad.
Hoy más de 120mil policías están al servicio de Colombia para proteger el pilar de la democracia. Su compromiso, disciplina y vocación permiten que millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto con tranquilidad y seguridad. #VotoSeguro pic.twitter.com/OxN8B1rrJl— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) June 21, 2026
Se encienden las alarmas ante posible ola de violencia tras los resultados de la segunda vuelta
Luego de las declaraciones de varios líderes del petrismo, el país se prepara para posibles protestas que se podrían tornar violentas.
¿Cuáles son las propuestas de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda en materia de salud?
SEMANA presenta las principales propuestas de los dos candidatos a la Presidencia de Colombia relacionadas con el sistema de salud.
Rodrigo Lara habló de la elección entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
El exsenador explica el fenómeno del Tigre y asegura que los grupos delincuenciales apoyan a Iván Cepeda.
¿Cuáles son las propuestas en educación de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella?
Los candidatos presidenciales tienen diferentes propuestas para la educación en Colombia, planteamientos que quedaron consolidados en sus planes de gobierno y que se aplicarían en el sistema durante el próximo cuatrienio.
¿Qué proponen los candidatos en materia de impuestos y reforma tributaria?
Las propuestas tributarias se han convertido en uno de los temas centrales del debate político de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Estas son las principales propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
¿Cómo votar este domingo?
Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y el único documento válido para sufragar es la cédula, ya sea la amarilla con hologramas o la digital.
Sanciones por violar la ley seca en las elecciones
La ley seca es una medida que garantiza la seguridad ciudadana durante eventos de alta sensibilidad como las elecciones presidenciales. Esta quedó establecida en el Decreto 0612 de 2026, expedido el pasado 16 de junio por el Ministerio del Interior.
¿A qué hora inició la Ley Seca en Colombia?
Con el fin de garantizar que la jornada transcurra en total tranquilidad y orden, las autoridades implementaron la ley seca, una medida que limita la comercialización y el consumo de alcohol en diversos puntos del país. Así funciona:
Sábado 20 de junio
Registraduría presenta detalles técnicos del proceso a observadores internacionales
Diversas misiones de observación electoral, entre ellas UNIORE, IDEA Internacional, Transparencia Electoral, AMEA e IFES, continuaban su preparación para acompañar la segunda vuelta presidencial en Colombia.
A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, las misiones de observación electoral @UNIORE @IDEA_INT_LAC @TransparenciaAL @AMEAmagistradas @IFESAmericas #AWEB entre otras, continúan preparándose para acompañar la jornada democrática en Colombia.— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 20, 2026
En una nueva sesión de… pic.twitter.com/JH1OGJugYK
Durante una sesión de trabajo, la Registraduría Nacional presentó los aspectos técnicos del proceso, mientras los observadores destacaron las garantías y la apertura del país para el seguimiento nacional e internacional de la jornada.
OEA sigue de cerca los preparativos para la jornada electoral del domingo
Desde distintas regiones del país, los observadores verificaron aspectos logísticos como la distribución del material electoral y la adecuación de los puestos de votación que recibirán a más de 40 millones de ciudadanos habilitados para sufragar este domingo.
A pocas horas del inicio de la jornada electoral en el territorio nacional, la #OEAenColombia continúa observando los preparativos para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 en 🇨🇴.— OEA (@OEA_oficial) June 21, 2026
Desde los 26 departamentos y el Distrito Capital, la Misión dio seguimiento al… pic.twitter.com/zP8ohwWUrv
Tolima alista más de 3.500 mesas de votación para la jornada electoral
En el Tolima se confirmó la preparación de la jornada electoral de este domingo, con 514 puestos de votación y 3.526 mesas habilitadas para más de 1,1 millones de ciudadanos. Las autoridades hicieron un llamado a participar con respeto, confianza en las instituciones y compromiso con la democracia.
En📍Tolima, estamos preparados para la jornada electoral de este domingo. Con 514 puestos de votación y 3.526 mesas habilitadas, más de 1,1 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto.— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 20, 2026
Invitamos a todos los colombianos a participar con respeto, confianza en las… pic.twitter.com/b5n8khlUEX
NDI Colombia pide confianza en las instituciones electorales
El director del NDI Colombia, Francisco Herrero, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones, confiar en las instituciones y respetar los resultados que reflejen la voluntad de los colombianos en la jornada de segunda vuelta presidencial.
El director del @NDICol en Colombia, Francisco Herrero, hace un llamado a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones, confiar en las instituciones y respetar los resultados que reflejen la voluntad del pueblo colombiano.— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 20, 2026
📹⤵️ pic.twitter.com/MZyPZQe8f8
IFES destaca garantías y confianza en el proceso electoral colombiano
El director de IFES Americas, Máximo Zaldívar, resaltó la transparencia y las garantías del proceso electoral en Colombia, así como la confianza que lo rodea.
Máximo Zaldívar (@Maxzal2012) nos comparte su visión sobre la transparencia, las garantías y la confianza que rodean el proceso electoral colombiano, destacando la importancia de que los ciudadanos participen con la certeza de que su voto será respetado.— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 20, 2026
📹⤵️ pic.twitter.com/Vdn5BkTD9Q
En su pronunciamiento, destacó la importancia de que los ciudadanos participen con la seguridad de que su voto será respetado durante la jornada de segunda vuelta presidencial.
Autoridades presentan balance logístico ante eurodiputados en el país
El registrador nacional, Hernán Penagos, sostuvo un encuentro con una delegación de eurodiputados que acompaña la segunda vuelta presidencial en Colombia, en el marco de la misión de observación internacional.
En el marco del acompañamiento internacional a la segunda vuelta presidencial, el registrador nacional, Hernán Penagos, se reunió con la delegación de eurodiputados en Colombia integrantes de la @moeuecolombia26, quienes realizarán el seguimiento al proceso electoral en el país.… pic.twitter.com/TLMFcY1YaD— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 20, 2026
Durante la reunión se presentaron las garantías del sistema electoral y la capacidad logística para la jornada del domingo, que incluye más de 122.000 mesas de votación y cerca de 1,4 millones de colombianos habilitados en el exterior.
Autoridades verifican el sistema de escrutinio en varias capitales del país
La Procuraduría General de la Nación realizó la verificación del código hash del software de escrutinio en comisiones escrutadoras de varias capitales del país, incluyendo Bogotá, Medellín y otras ciudades principales.
La revisión confirmó que se trata del mismo código fuente previamente auditado y custodiado para la segunda vuelta presidencial mañana 21 de junio.
Se llevó a cabo por parte de la @PGN_COL la verificación y validación del código de seguridad hash del software de escrutinio instalado en las comisiones escrutadoras de las capitales de 📍 Antioquia, Atlántico, Magdalena, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 20, 2026
Se… pic.twitter.com/8qw4eQGlRz
Gobierno publicó decreto para garantizar el funcionamiento del transporte público
Por medio de un decreto se dictaron las disposiciones para el funcionamiento del transporte público durante la jornada electoral del próximo 21 de junio.
Según el decreto, “los sistemas masivos de transporte y las empresas de transporte público de pasajeros y mixto que tengan rutas y frecuencias u horarios autorizados en las áreas urbanas, veredales e intermunicipales están obligadas a prestar el servicio público de transporte con el 100 % de su capacidad transportadora”.
Distribución de los candidatos en el tarjetón electoral
La Registraduría Nacional del Estado Civil compartió el tarjetón que encontrarán los colombianos el próximo 21 de junio para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
En el primer lugar, a la izquierda, quedó Iván Cepeda junto a su fórmula Aida Quilcué, seguido por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en el centro, y a la derecha el voto en blanco.
Ciudadanos habilitados para votar
La Registraduría confirma que 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar, de los cuales 40.007.312 lo harán en territorio nacional y 1.414.661 lo harán en los puntos habilitados en el exterior.
Procurador Gregorio Eljach se pronunció sobre la jornada electoral
Por medio de un video, el funcionario entregó detalles sobre la jornada electoral que se desarrollará en el país.
“Están dadas las condiciones para que los colombianos hagamos la elección presidencial en completa paz”, señaló el procurador general, Gregorio Eljach.
“Están dadas las condiciones para que los colombianos hagamos la elección presidencial, en completa paz", señaló el procurador general, Gregorio Eljach, al tiempo que descartó cualquier tipo de fraude electoral. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rfVAaw9cuw— Revista Semana (@RevistaSemana) June 20, 2026
MinDefensa señala medidas para la jornada electoral
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que la jornada electoral representa un momento determinante para ratificar la importancia de la Fuerza Pública dentro del sistema democrático colombiano.
“Ante cualquier riesgo de constreñimiento, corrupción al sufragante o afectación a la libertad del voto, los comandantes militares y de Policía, en todos los niveles, tienen la misión de prevenirlo y neutralizarlo oportunamente”, indicó.
Cierres viales en Bogotá
En el sector cercano a la Plaza de Bolívar y a la Alcaldía Mayor de Bogotá se permitirá el cierre de la carrera 8.ª entre las calles 12B y 10 a partir de la 1:00 p. m. del sábado 20 de junio.
Asimismo, la carrera 9.ª entre las calles 12B y 10 permanecerá cerrada desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. del 21 de junio. Sin embargo, el ingreso al puesto de votación estará garantizado por la carrera 9.ª a la altura de la calle 12B.
Control de las autoridades
Las autoridades informaron que el pie de fuerza para la jornada electoral contará con más de 121.000 efectivos de la Policía Nacional en todos los territorios del país.
Todas nuestras capacidades institucionales están desplegadas para proteger la democracia. Con presencia en el territorio, prevención, control e investigación, trabajamos para garantizar una jornada electoral segura y tranquila. #VotoSeguro pic.twitter.com/U4yami3P8X— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) June 20, 2026
Cierre de fronteras
Por medio del decreto 0631, el Gobierno nacional modificó el horario de cierre temporal de las fronteras terrestres y fluviales por la segunda vuelta presidencial.
El cierre temporal empezó a regir desde las 6:00 de la mañana de este sábado y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio.
#ElGranReto2026 | El Gobierno Nacional modificó el horario de cierre temporal de las fronteras terrestres y fluviales por la segunda vuelta presidencial. La medida comenzó a regir desde las 6:00 de la mañana de este sábado y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22… pic.twitter.com/LMDza0bIf2— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 20, 2026
Normativas de seguridad
Los votantes podrán acceder a los lugares de votación en compañía de menores de edad y mascotas; sin embargo, las autoridades recomiendan mantener las normas de seguridad para evitar contratiempos.
Denuncia de irregularidades
Por medio de la línea de emergencia 123 y los canales de control de la Registraduría, los ciudadanos podrán denunciar cualquier anomalía que se presente a lo largo de la jornada.
Ley seca para la jornada electoral
La ley seca regirá en Colombia desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio de 2026, según las disposiciones establecidas por el Gobierno nacional para la segunda vuelta presidencial.
Beneficios de su certificado electoral
Con el certificado electoral, que se entrega al momento de ejercer el derecho al voto, podrá acceder a diversos beneficios, entre los cuales se encuentra medio día libre, que deberá ser consensuado con su empleador, y descuentos en diversos trámites.
¿Cómo ejercer su derecho al voto?
Al momento de llegar a su puesto de votación, deberá ubicar la mesa en la cual deberá ejercer su derecho al voto. Al llegar al mismo, le solicitarán su documento de identidad y le será entregado el tarjetón para cumplir con la jornada electoral.
Cuando juega Colombia, las diferencias pasan a segundo plano.— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 18, 2026
El 21 de junio tendremos otra oportunidad de demostrar quiénes somos como país 🗳️.
No porque pensemos igual. Sino porque respetamos las reglas, los resultados y la democracia.
Porque una democracia fuerte se… pic.twitter.com/yTgVVD7VhK
Prohibiciones para los ciudadanos en la segunda vuelta electoral
Las personas que asistan a los puestos de votación tienen prohibido realizar campaña por alguno de los dos candidatos en los puestos de votación. Además, no deberán utilizar sus dispositivos móviles al momento de ejercer su derecho al voto.
Horarios de votación para la segunda vuelta electoral
Desde las hasta las 4:00 p. m., los ciudadanos que están habilitados para votar podrán acercarse a los puestos de votación para ejercer su derecho al voto.
¿A qué hora se conocerá el nombre del presidente electo este 21 de junio?
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, habló con el Debate de SEMANA y respondió frente a la inquietud que tienen muchos colombianos. El funcionario dio una hora exacta para tener más del 70 % del preconteo de los votos.
Propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella
SEMANA presenta las principales propuestas de los dos candidatos que competirán por la Casa de Nariño en materia de seguridad, salud y corrupción. Los dos tienen programas de gobierno opuestos. Mientras el primero quiere darle continuidad a las ideas de Gustavo Petro, el segundo quiere erradicarlas.
Verifique el lugar donde debe ejercer su derecho al voto
A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, miles de colombianos continúan verificando el lugar donde deberán ejercer su derecho al voto este domingo, 21 de junio. Las autoridades electorales han insistido en la necesidad de realizar esta consulta con anticipación para evitar contratiempos durante la jornada.