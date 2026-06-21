Registrador Hernán Penagos abrió oficialmente las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Este domingo, 21 de junio, inició una jornada decisiva para Colombia con el inicio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Minutos antes de las 8:00 a. m., el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, realizó desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, el acto oficial de apertura de urnas, acompañado por representantes de los poderes públicos y organismos de control, dando inicio formal a la votación para elegir presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

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La apertura de la jornada democrática contó con la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; la vicepresidenta del Consejo de Estado, magistrada María del Pilar Bahamón; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Iván Mauricio Lenis; la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Mary Lucero Novoa; el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Carlos Arturo Ramírez; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz.

Sostuvo que el acto más honesto de transparencia electoral que hace la Registraduría es publicar el mismo día todas las actas electorales de cada una de las mesas de Colombia, permitiendo que ciudadanos, campañas y autoridades verifiquen los resultados de manera abierta y… pic.twitter.com/bODpIuLqZZ — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 21, 2026

En esta segunda vuelta presidencial, 41.421.973 colombianos están habilitados para votar. En el territorio nacional podrán ejercer su derecho al voto 40.007.312 ciudadanos, de los cuales 20.521.149 son mujeres y 19.486.163 son hombres. En el exterior están habilitados 1.414.661 ciudadanos. De estos, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres.

Además, la Registraduría Nacional instaló 13.742 puestos de votación (13.489 en Colombia y 253 en 116 consulados de 67 países), que están conformados por 122.020 mesas, de las cuales 118.350 están ubicadas en Colombia, 1.489 funcionaron en el exterior entre el 15 y el 20 de junio, y 2.181 operan este 21 de junio.

El registrador general del estado civil, Hernán Penagos, realizó su discurso de apertura de urnas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Asimismo, se cuenta con una auditoría externa especializada internacional, a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), presente en 16 puestos de votación de América Latina, Estados Unidos y Europa. A su vez, se instalaron puntos de digitalización de formularios E-14 en seis consulados para agilizar la transmisión de los resultados preliminares.

Con el fin de validar la plena identidad de los electores y prevenir posibles casos de suplantación, la entidad dispuso 38.480 dispositivos de autenticación biométrica dactilar y facial.

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Durante esta jornada democrática, 850.871 ciudadanos prestarán su servicio como jurados de votación (708.259 principales y 142.612 remanentes), quienes fueron debidamente capacitados por la Registraduría para ejercer dicha función.

Durante el acto de instalación de la jornada democrática, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, reiteró que existen plenas garantías para salir a ejercer el derecho al voto e invitó a los colombianos a acudir temprano a las urnas.

“Le pedimos a toda la ciudadanía colombiana que salga a votar temprano, con confianza, tranquilidad y entusiasmo. Vamos a revalidar nuestros principios democráticos y a mostrarle al mundo que esta es una nación que sabe resolver sus diferencias políticas de manera pacífica a través de las elecciones”, afirmó.