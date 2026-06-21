Petro no reconocerá el preconteo y anuncia que esperará el escrutinio de los jueces sobre la votación de este domingo

El país vive una nueva jornada electoral, en la que los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda se disputan en segunda vuelta la Presidencia para los próximos 4 años (2026-2030).

En medio de un escenario extremamente polarizado, entre los dos aspirantes, uno por la derecha y otro por la izquierda, se define quién ocupará la Casa de Nariño.

A las 8:00 a.m., el presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos, en medio de la ceremonia de apertura de las urnas en la Plaza de Bolívar, en donde el registrador Hernán Penagos oficializó el inicio de esta jornada electoral.

Antes de votar, Petro hizo un llamado a respetar la Constitución, la paz y las decisiones de los jueces durante el proceso electoral. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces no como información, pero lo que vincula es el juez”, sentenció el presidente con una declaración que causó revuelo.

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Sus palabras levantaron dudas sobre si reconocerá el resultado electoral, en caso de que gane el opositor Abelardo De La Espriella, esto debido a que si el mandatario no reconoce la victoria, dejaría de cumplir la ley y la tradición de que se comunica con el presidente electo para felicitarlo, sin importar las posiciones que ambos tengan o las diferencias entre ellos.

#ColombiaElige | 🔵 El presidente Gustavo Petro aseguró que aceptará los resultados de la segunda vuelta presidencial cuando sean declarados por los jueces electorales, tras el escrutinio correspondiente.



“En el transcurso hasta que se diga el escrutinio final de los jueces,… pic.twitter.com/m6fcd4qxHd — La FM (@lafm) June 21, 2026

Las palabras de Petro dividieron opiniones. Su declaración sobre los jueces se convirtió en uno de los primeros temas de discusión de la jornada. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“La ciudadanía hoy ejerce autónomamente y libremente ese voto debe ser libre. La posibilidad de construir paz y no violencia. Hasta aquí hemos construido paz. Los hechos de la fuerza pública en el día de ayer, de todas sus armas, demuestran lo contrario de lo que se decía, que íbamos a estar bajo el miedo, las armas, la violencia, y es al contrario, hemos dado el golpe más grande, ministro de Defensa, al narcotráfico, que es lo que hoy causa la violencia de Colombia”, complementó Petro.

El presidente acudió a la jornada electoral acompañado de sus dos hijas, Sofía y Antonella, y señaló que “a toda Colombia después de votar le solicito la máxima tranquilidad y sabiduría como lo debo tenerla y las autoridades aquí presentes”.

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Finalmente, terminó su discurso y acto seguido acudió a las urnas para llevar a cabo su voto. Tras este proceso, Petro mostró su tarjeta electoral con el voto marcado por Iván Cepeda, tal como lo hizo en primera vuelta.

Luego de ejercer su voto, el jefe de Estado reforzó con algunos medios lo dicho en su discurso y señaló que “en el transcurso hasta que se diga el escrutinio final de los jueces, obedecemos a los jueces, después del escrutinio a nadie más” e invitó a los ciudadanos a participar como “testigos digitales” para verificar los formularios E-14.