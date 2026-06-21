Este domingo, el país vive una de las más agitadas jornadas de votación en la que se elegirirá al presidente que estará al frente del país desde el 7 de agosto de este año y hasta el 2030. En la apertura de las urnas estuvo presente, desde muy temprano, el presidente Petro dio un agitado discurso en el que aseguró que no reconocería el preconteo.

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Luego de participar en la apertura, el mandatario colombiano Gustavo Petro se dirigió a su mesa de votación y allí pidió su tarjetón y votó.

Tras ejercer su derecho al voto, Gustavo Petro aseguró que la jornada transcurre con normalidad y defendió las garantías democráticas del proceso electoral. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Tras marcar la tarjeta, el líder de izquierda la expuso frente a los medios de comunicación, mostrando que su voto es por el candidato Iván Cepeda, quien representaría la continuidad de su proyecto.

Tras ello, Petro dio nuevas declaraciones, en las que aseguró que, hasta el momento, la jornada se ha desarrollado con total normalidad y tranquilidad.

Además, aseguró que ha garantizado la democracia y que la entrega “viva” y “brillante”, con grados más elevados de la que la recibió, tras encontrar un país “ensangrentado”.

El presidente Gustavo Petro mostró públicamente su voto, habló sobre la jornada electoral y anunció controles para evitar la compra de votos. Foto: Presidencia

Acompañado de sus dos hijas, Sofía y Antonella Petro, anunció, además, una medida para hacerle frente a la compra de votos y la garantía para el voto libre.

Aseguró que por decreto se tomó la decisión de prohibir el uso de celulares y dispositivos dentro del cubículo de votación, por lo que la Policía Nacional está facultada para decomisar celulares de evidenciar estas acciones.

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Las urnas se abrieron hacia las 8 de la mañana y se extenderá la apertura hacia las 4 de la tarde, momento en el que los jurados empezarán el conteo para entregarlo a la Registraduría, que se encargará de totalizar los votos en tiempo récord.

Celulares prohibidos dentro del cubículo de votación. Petro anunció la medida mientras aseguraba que el proceso electoral avanza con tranquilidad en todo el país. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En entrevista con SEMANA, el registrador Hernán Penagos se refirió al preconteo, asegurando que se espera que a las 6 de la tarde ya se tenga conocimiento del ganador.