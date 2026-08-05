Fiscal Luz Adriana Camargo y presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, asistirán a la posesión de Abelardo De La Espriella

La ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia continuará sumando asistentes de alto nivel. A la lista de invitados nacionales e internacionales se incorporan la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, quienes estarán presentes en el acto previsto para este viernes 7 de agosto en Cali.

Esta sería la delegación de alto nivel de EE. UU. que vendría a la posesión de Abelardo De La Espriella

La presencia de ambos representantes de la Rama Judicial se conoce en la antesala de una jornada que también contará con delegaciones extranjeras y un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de la ceremonia.

Altos funcionarios de la justicia estarán presentes en la ceremonia

La asistencia de Luz Adriana Camargo y Mauricio Lenis representa la participación de dos de las principales autoridades del sistema judicial colombiano en el inicio del nuevo mandato presidencial.

Luz Adriana Camargo y Mauricio Lenis participarán en la posesión de Abelardo De La Espriella. Foto: Corte Suprema de Justicia

Su presencia se suma a la de otras autoridades nacionales que acompañarán el acto oficial de investidura.

La posesión contará con invitados internacionales

Además de los representantes de las instituciones colombianas, la ceremonia contará con la participación de líderes y delegaciones de distintos países.

Entre los asistentes confirmados figura el rey Felipe VI de España, así como varios mandatarios de América Latina, entre ellos Javier Milei, presidente de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; José Raúl Mulino, de Panamá, y Luis Abinader, de República Dominicana.

Felipe VI, Javier Milei y otros líderes latinoamericanos asistirán a la posesión presidencial. Foto: AFP

Desde Estados Unidos también llegará una delegación oficial encabezada por Todd Blanche, fiscal general interino, acompañado por funcionarios relacionados con temas de seguridad y cooperación internacional.

Seguridad reforzada para el evento en Cali

Las autoridades han preparado un esquema especial de seguridad para la posesión presidencial debido a la importancia del evento y a la llegada de delegaciones extranjeras.

El operativo busca garantizar el desarrollo normal de la ceremonia, que reunirá a representantes de diferentes poderes del Estado, jefes de Estado invitados y funcionarios internacionales.

La organización del evento ha cobrado mayor relevancia luego de que las autoridades mantuvieran la atención sobre la situación de orden público en los días previos a la posesión, con el propósito de prevenir cualquier riesgo durante la jornada oficial.