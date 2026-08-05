A la cárcel alias Don Ro, uno de los narcos más poderoso de Quindío. Con su caída se desarticula la peligrosa banda La Herencia

A la cárcel fue enviado Rodolfo Caicedo Ruano, alias Don Ro, presunto integrante de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, en la ciudad de Quindío, Armenia, quien además era buscado con circular azul de interpol. El criminal fue enviado a prisión por solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Rodolfo Caicedo Ruano, alias Don Ro, presunto integrante de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Foto: Fiscalía

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles; estímulo al uso ilícito; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El procesado no aceptó los cargos.

La peligrosidad de Don Ro era clara para las autoridades, se estableció que sería el responsable del control territorial del tráfico de estupefacientes en el barrio Buenos Aires de Armenia, donde presuntamente utilizaba armas de fuego para mantener el dominio de esa actividad criminal.

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Asimismo, permitió identificar el corredor empleado por la organización para transportar estupefacientes desde el Cauca hacia Quindío y Risaralda.

Desde el año pasado los golpes de las autoridades a la banda criminal La Herencia, de la que Don Ro era su cabecilla, ha venido siendo desarticulada desde el año pasado.

Así lo dio a conocer el director de la Policía, general William Rincón, luego de un operativo en el que fueron capturados la mayor parte del peligroso escuadrón criminal de La Herencia.

“En la capital del Quindío, en desarrollo de la ofensiva frontal contra el crimen organizado, capturamos 14 integrantes de este grupo delincuencial conformado, en su mayoría, por miembros de una misma familia, quienes controlaban expendios fijos y móviles de estupefacientes, como la llamada ‘Olla del Pájaro’”, dijo en su momento Rincón.

La acción policial, coordinada con la Fiscalía, permitió establecer que la organización criminal adquiría la droga en los departamentos del Cauca, Valle y Risaralda, llegando a comercializar 8.000 dosis semanales, por 72 millones de pesos.

“Los elementos materiales probatorios indican que el procesado habría pertenecido al grupo delincuencial La Herencia, integraba el cartel de los más buscados del Departamento de Policía Quindío, que ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de pesos y en su contra estaba vigente una Circular Azul de Interpol”, informaron desde la Fiscalía.

La captura fue materializada en una diligencia de allanamiento y registro realizada en la vereda La Graciela, zona rural de Casabianca (Tolima), en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) del Departamento de Policía Quindío, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional, y el Grupo de Guías Caninos del Tolima.