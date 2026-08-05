“Es muy irresponsable”: alcalde de Cali choca con el presidente Petro luego de que este dijera que en esa ciudad hay “decenas de toneladas de dinamita”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calificó de “muy irresponsable” al presidente Gustavo Petro, luego de que este dijera en una rueda de prensa ofrecida el martes que ha recibido información sobre la llegada a la capital del Valle de “decenas de toneladas de dinamita”.

El pronunciamiento de Petro se dio justo en medio de los preparativos para la inédita posesión de Abelardo De La Espriella, que lo sucederá en el poder a partir de este viernes, 7 de agosto.

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“Tenemos información de decenas de toneladas de explosivos en Cali, Valle del Cauca y otros lugares, y estamos tratando de cogerla, porque si llega a estallar, pues lo que tenemos es terrorismo”, dijo el presidente saliente de los colombianos.

“Pero eso se compagina con una lógica y es el decretar el estado de conmoción interior para, por decretos leyes, acabar las reformas sociales que hizo mi gobierno con mucho esfuerzo en el Congreso de la República”, indicó.

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Petro también dijo que esas decisiones que tomaría el nuevo Gobierno “son las consecuencias de lo que viene; lo que yo he pedido es paz, mucha sabiduría, pero contundencia, porque eso implica que la Constitución debe prevalecer”.

Este miércoles, al ser preguntado por un periodista sobre el pronunciamiento de Petro, el alcalde de Cali le cuestionó.

“Me parece una absoluta irresponsabilidad que el señor presidente saliente se ponga a comunicar supuestas dinamitas por Twitter; si esa información es cierta, tendrá que comunicarla en un consejo de seguridad. Es muy irresponsable, no hemos visto en ningún consejo de seguridad esa información”, dijo Eder.

Además, manifestó que la ciudad está siendo “blindada” para evitar hechos de violencia.

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“Estamos blindando a Cali contra cualquier accionar; invito a la ciudadanía a que estemos con la tranquilidad, que nuestra Fuerza Pública, que las autoridades locales, alcaldías, gobernación, estamos trabajando para blindar la ciudad”.

Por último, invitó a los caleños a disfrutar de la posesión del mandatario entrante.

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“Los invito a que estemos alegres, a que estemos contentos, aprovechemos todos este momento único, nunca ha ocurrido en la historia de Colombia, probablemente no vuelva a ocurrir en nuestras vidas, está viniendo todo el mundo a Cali, vienen diez jefes de Estado, 30 delegaciones internacionales, vuelven los medios del mundo a Cali, después de la COP16, tenemos una ocupación hotelera que hoy está al 80 % y en crecimiento”, indicó.