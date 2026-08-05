Un sombrero y una canción: el detalle del último video de César Gastélum que desató especulaciones tras su asesinato

El asesinato del influencer mexicano César Gastélum ha causado varias reacciones en redes sociales, donde miles de internautas comenzaron a analizar sus últimas publicaciones en busca de posibles pistas que aclararan lo ocurrido.

Él era César Gastélum, ‘streamer’ de Kick, que fue asesinado en plena transmisión en vivo

Uno de los videos que más ha llamado la atención fue compartido apenas tres días antes de su muerte y hoy es lo que más da de qué hablar.

En la grabación, publicada en Instagram y TikTok, Gastélum aparece bailando junto a la creadora de contenido conocida como La Beba, mientras de fondo suena la canción La cita fresita 2, interpretada por Grupo Azteca junto a Luis R COnriquez y Oscar Maydon.

Durante el video, el influencer lleva un sombrero y en varios momentos se lo toca siguiendo el ritmo de la música.

Luego de su asesinato, ocurrido el 4 de agosto en Culiacán, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar tanto la canción como el sombrero con la facción conocida como La Mayiza, debido a referencias que, según distintas interpretaciones compartidas en internet y medios locales, suelen asociarse con ese grupo.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado que Gastélum perteneciera o tuviera vínculos con alguna organización criminal.

César Gastélum fue asesinado a tiros Foto: X/@5amAzul

La atención también se centra en la letra de la canción, que incluye referencias a actividades ilícitas y menciona de forma explícita el uso de un sombrero como parte de la identidad del personaje que cuenta la historia. Ese detalle llevó a que el video fuera objeto de análisis después del crimen.

De acuerdo con los reportes, la noche del ataque Gastélum se encontraba grabando contenido cerca de un establecimiento de comida rápida cuando fue atacado por hombres armados que viajaban en moto. Murió en el lugar luego de recibir el disparo a corta distancia en la cabeza.

Este es el video que compartió el influencer baleado en México, antes de ser asesinado

Además del video viral, en otras publicaciones de TikTok se observa al influencer utilizando sombreros con frecuencia. Incluso, en redes sociales hay otra grabación en la que aparece junto a varias personas mientras se escucha una expresión de apoyo hacia El Mayo, material que igualmente ha sido difundido varias veces tras el homicidio.

Por ahora, las investigaciones continúan y las autoridades no han informado de una posible razón del crimen ni han confirmado las especulaciones surgidas alrededor de sus publicaciones en redes.