Colombiana en España reveló la temerosa experiencia de su primer trabajo: “Había jeringas y objetos extraños”

La historia de una colombiana que se fue a vivir a España volvió a dar de qué hablar al revelar las dificultades que enfrentan muchos migrantes cuando buscan su primer trabajo lejos de casa. Leslie Villamizar, creadora de contenido en Instagram, contó una experiencia que calificó como una de las más impactantes desde que llegó al país europeo, luego de aceptar un trabajo de limpieza que terminó convirtiéndose en una situación llena de incertidumbre e incluso temor.

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La mujer, quien suele compartir en redes sociales cómo se adapta a esta nueva vida, explicó que el trabajo le apareció mientras buscaba empleo en grupos dirigidos a latinos.

“A las 12 de la noche, donde el desempleo y las ganas de hacer dinero no me dejaban dormir, me llegó un mensaje”, dijo. La oferta consistía en hacer labores de limpieza durante varios días por un pago de 50 euros la jornada.

Según contó Leslie, fue al lugar junto a otras dos mujeres migrantes, una de Honduras y otra colombiana. Sin embargo, desde el primer momento sintieron que algo no estaba bien.

“El solo entrar al piso era un hedor, no era algo normal”, mencionó al describir el estado tan malo en el que se encontraba la vivienda.

La sorpresa de Leslie fue más grande cuando comenzaron a revisar el lugar, y dijo: “Era un piso de ocupas (personas que no tienen permiso para vivir en el inmueble ni contrato alguno) que hacían cosas raras porque eran muchísimas camas y en las camas había jeringas, había cosas”.

Aunque dejó claro que sintió mucho miedo, afirmó que las tres decidieron continuar con el trabajo debido a la necesidad de ganar dinero y tener al menos un ingreso luego de llegar a España.

Durante la limpieza también encontraron una escena que las llenó aún más de preocupación: “En la nevera no había comida. Había pacas, de inicio a fin, de marihuana molida, ya triturada para la venta”, agregó.

De acuerdo con su versión, la persona que las contrató les pidió entregar esos paquetes, lo que hizo que aumentara la duda y la preocupación acerca de las actividades que se hacen en el lugar.

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La jornada terminó siendo más larga de lo que tenían pensado, ya que decidieron trabajar durante la noche para terminar cuanto antes. Leslie explicó que las tres mujeres durmieron juntas en un salón porque no se sentían seguras permaneciendo separadas dentro de la vivienda.

Al terminar, Leslie contó que tampoco fue fácil recibir el dinero que se acordó: “Casi no me pagan, tocó pelear para que nos pudiera pagar, y ni siquiera quería pagar completo”, dijo la creadora de contenido, quien dejó en evidencia los riesgos que pueden enfrentar algunos migrantes al buscar una oportunidad laboral.