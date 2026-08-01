El ‘Valle de Cocora’ escondido en Boyacá que pocos conocen y es un paraíso para el ecoturismo

Boyacá es reconocido como uno de los destinos más atractivos de Colombia, gracias a una combinación de historia, cultura, naturaleza y tradiciones que enamoran a sus visitantes.

Tres pueblos de Boyacá para unos días de vacaciones: termales, cascadas y páramos en la lista de atractivos

Adicionalmente, tiene pueblos de arquitectura colonial, como Villa de Leyva, Monguí y Ráquira, que conservan calles empedradas, plazas llenas de historia y una identidad cultural que los hace únicos y que llaman la atención de propios y extraños.

Uno de sus encantos imperdible es su riqueza natural, pues los turistas se encuentran con montañas, páramos, lagunas, bosques y paisajes rurales que permiten realizar actividades como senderismo, avistamiento de aves y ecoturismo.

Lo anterior sin dejar de lado su gastronomía, festivales, artesanías y la hospitalidad de sus habitantes, que complementan toda la oferta que hace de este departamento uno de los más acogedores del territorio nacional.

Pesca es uno de los destinos para conocer en Boyacá. Foto: Situr Boyacá

‘Valle de Cocora’ en Pesca

Allí hay diversidad de sitios que no muchos conocen pero que tienen unas características muy especiales y vale la pena conocer. Uno de ellos es un escenario natural al que coloquialmente se le apoda el ‘Valle de Cocora’ escondido en Boyacá, debido a la presencia de una muestra importante de palmas de cera, conocidas como el árbol nacional de Colombia.

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Este es un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo, quienes se encuentran con un espacio tranquilo, sin grandes aglomeraciones y con la facilidad de tomar radigrafías. Estas características permiten recorrer sus paisajes a un ritmo pausado y vivir una experiencia más auténtica en un entorno que conserva gran parte de su belleza natural.

Este paraíso natural se encuentra en la vereda El Palmar, en el municipio de Pesca, un destino ubicado a cuatro horas de Bogotá, en donde también es posible disfrutar de otros atractivos.

Encantos naturales en pesca, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Otros sitios de interés

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá, Situr, uno de los encantos en pesca es el Alto de los Viejos, una cima del páramo que está ubicada en la vereda de Butagá, desde donde se divisan los municipios de Tota, Aquitana, Sogamoso, Cuítiva, Toca, Tuta y Tunja y el nevado de Güicán.

Otros lugares para visitar son las aguas termales de Agua Caliente de Nocuatá, las lagunas de Pantano Grande y Siscasí, el Cerro de Las Cruces y las Moyas, entre otros.

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En este municipio boyacense sus habitantes celebran eventos como el Víacrucis del Viernes Santo, en el que gigantescas cruces recorren las calles empedradas del pueblo cargadas por la comunidad y también el Festival del Retorno Pescano, además del evento ‘Boyacá en Pesca’, con los cuales se busca impulsar el turismo y las tradiciones locales.