De la redacción al mundo: La periodista que renunció para recorrer más de 80 países

Los creadores de contenido de viajes desempeñan un papel cada vez más importante en la industria del turismo y en la forma en que las personas planifican sus experiencias.

Su influencia va más allá de compartir fotografías o videos atractivos, informan y ayudan a millones de viajeros a tomar decisiones basadas en experiencias reales.

Liz Castillo, nacida en México, es una de ellas. Durante más de 15 años ha viajado a más de 80 países del mundo, a 50 de ellos sola.

Inicialmente, trabajó como periodista en el periódico El Universal de Ciudad de México. Según contó en una entrevista a CNN, en ese momento, las redes sociales todavía no tenían el impacto de la actualidad, sin embargo ya estaban en expansión y empezaban a generar empleos.

“Eso fue lo que me hizo salirme del periódico y del periodismo más tradicional”, afirmó al reconocido medio.

Castillo actualmente tiene su sitio web Mundukos y presencia en redes sociales como Youtube, Tiktok e Instagram, donde alcanza más de dos millones de seguidores.

“En 2016 inicié el sitio web, tenía la idea de ayudar a otros viajeros, tanto como a mí me han ayudado los blogs de otros”, afirmó en una descripción en el portal.

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Sobre la idea de recorrer el mundo y hacerlo sola, afirma que “así lo quiso el destino”.

“Hace unos 15 años tenía planeado un viaje a Europa con la escuela que se canceló, así que decidí que eso no terminara mi sueño de conocer el viejo continente, tomé mi maleta y organicé el viaje por mi cuenta. No lo pensé mucho, pero gracias a eso tuve una de las mejores experiencias de mi vida, así que seguí viajando y ya he visitado más de 50 países sola. Sin embargo, no siempre viajo sola”, aseguró.

Entre los países que ha visitado se encuentran Alemania, Austria, Polonia y Suecia, en Europa. China, India, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia, en Asia. Y Egipto y Marruecos, en África.

En relación sobre cómo financia sus múltiples viajes, Castillo afirma que trabaja en consultorías, trabajos periodísticos e investigaciones como una nómada digital.

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“Desde hace más de 10 años descubrí el estilo de vida de nómada digital, que básicamente te permite trabajar desde cualquier lugar del mundo, ya que tu trabajo la llevas en tu computadora”, subrayó en su sitio web.