Las playas más impresionantes del planeta: parecen irreales y enamoran a cualquiera al parecer de película

Para quienes sueñan con unas vacaciones rodeadas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes de postal, existen destinos que parecen sacados de otro mundo. Desde el océano indicó hasta el pacífico Sur, varias playas se han convertido en referentes por su belleza natural, sub biodiversidad y las experiencias únicas que ofrecen a los viajeros.

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Uno de los lugares más famosos es el archipiélago de las Maldivas, considerado por muchos como el símbolo de las playas paradisiacas. Sus aguas cambian de tonalidad entre el turquesa y el azul profundo, mientras usa Arrecifes de coral y su vida marina convierte en cada jornada de Snorkel o buceo en una experiencia inolvidable. Las islas Baa y Ari Atoll destacan también entre las más recomendadas.

Otro destino que suele sorprender es Seychelles. Este conjunto de islas combina playas de arena blanca con enormes formaciones de granito qué crean paisajes únicos. Anse Source d’Argent, ubicada en La Digue, es una de las playas más fotografiadas del planeta gracias a sus piscinas naturales y su entorno casi intacto.

Archipiélago Las Maldivas Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En el pacífico sur, Fiyi reúne más de 300 islas donde conviven playas tranquilas para descansar y otras ideales para los amantes de la aventura.

Naviti Island y Taveuni sobresalen por sus aguas transparentes y por la hospitalidad de sus habitantes, quienes conservan una estrecha relación con la naturaleza.

Tailandia también figura entre los destinos favoritos de miles de viajeros. Además de lugares reconocidos como Phi Phi, Krabi y Phuket, existen playas menos concurridas en Koh Samui que ofrecen tranquilidad, aguas cristalinas y la posibilidad de combinar el descanso con la gastronomía y la cultura local.

Nora Bora destaca por el color turquesa de sus aguas. Foto: Getty Images

La Polinesia francesa completa la lista de los grandes paraísos gracias a Bora Bora, Fakarava y Tikehau, islas rodeadas por lagunas de aguas cálidas que invitan al descanso y al buceo.

Belice también sorprende con callos poco masificados donde la segunda barrera de coral más grande del mundo atrae a quienes disfrutan del turismo y los viajes que tengan que ver con la vida marina.

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Por último, las islas Galápagos y Palau destacan por ofrecer playas prácticamente vírgenes, donde la conservación ambiental permite convivir con especies únicas y descubrir escenarios naturales que parecen permanecer intactos a pesar del paso del tiempo y que además cautivan a los viajeros de todo el mundo.