De La Guajira a San Andrés: las playas colombianas que debe visitar en las vacaciones de mitad de año

Las vacaciones de mitad de año en Colombia ya están muy cerca y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuál será el destino? Las solicitudes y reservas de destinos del Caribe y el Pacífico colombiano empiezan a dispararse, pues las vacaciones escolares están a solo unos pocos días. Colombia.com reunió los destinos de playa que más están sonando para esta temporada.

Los cinco destinos de playa más buscados por los colombianos

En el Caribe, el Tayrona sigue siendo el más visitado. Cabo San Juan es una de las playas más famosas cerca de Santa Marta, ubicada dentro del Parque Nacional Natural, donde se puede practicar senderismo, ecoturismo y camping frente al mar.

Cerca de allí, Playa Cristal enamora con sus aguas transparentes y ambiente tranquilo, mientras que Bahía Concha es la opción ideal para familia y deportes acuáticos, especialmente en junio por su clima seco.

Desde Cartagena, el plan obligado es Barú. Playa Blanca es el destino clásico para quienes visitan la Ciudad Amurallada, a solo una hora en bus o menos en lancha, con posibilidad de pasadas o estadías de varios días.

Playa colombiana Foto: Getty Images

Las Islas del Rosario completan el combo cartagenero con sus aguas color turquesa y planes de esnórquel que las convierten en uno de los favoritos del Caribe colombiano.

Más al norte, La Guajira acapara buena parte de la atención. Palomino es famoso por la conexión entre río y mar en un mismo punto, mientras que Cabo de la Vela atrae con su desierto, el turismo étnico con el pueblo wayuu, el kitesurf y unos atardeceres que quitan el aliento.

Las Dunas del Taora son otro punto guajiro imperdible, donde es posible deslizarse por gigantes dunas de arena hasta llegar a las orillas del mar.

Bahía Chengue es uno de los destinos para visitar en el parque Tayrona. Foto: Parque Tayrona.com/API.

Para quienes prefieren llegar en carro, Coveñas es el destino más popular para viajar desde Bogotá o Medellín por carretera, ideal para familia, deportes acuáticos y con un presupuesto medio.

San Andrés también tiene sus joyas escondidas: Sound Bay es perfecta para un viaje relajado lejos del ruido turístico, y Cocoplum Bay deslumbra con sus aguas cristalinas y acceso caminando al Rocky Cay.

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En el Pacífico, Playa Pianguita es protagonista porque desde junio comienza la temporada de avistamiento de ballenas, convirtiendo el mar en un espectáculo de naturaleza salvaje.

Capurganá, en el Chocó caribeño, cierra la lista combinando selva y mar cristalino con opciones de buceo que pocos destinos del país pueden igualar.