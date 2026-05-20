Primera despedida oficial en Manchester City tras perder la Premier con Arsenal: “Me voy”

Manchester City no logró su objetivo de arrebatarle la Premier League al Arsenal. Después del empate de los dirigidos por Pep Guardiola ante Bournemouth, los gunners celebraron la obtención al hacerse inalcazables en la cima con cuatro puntos de diferencia y una fecha por jugar.

A pesar de batallar mucho por recortar diferencias, el cuadro ciudadano no lo logró. Arsenal se mostró más consistente a lo largo de las 37 fechas que se han jugado, lo que les permitió romper una sequía de 22 años sin triunfar en Inglaterra.

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Un día después de que todo se sentenciara en suelo británico, City dio a conocer de manera oficial la salida de una de sus máximas estrellas durante lo últimos años. Se trata de Bernardo Silva, que se despidió del club con 31 años.

“Es difícil porque nueve años es muchísimo tiempo. Diría que me voy como seguidor del Manchester City”, resumió de su travesía en el elenco azul.

“Cuando llegué de Portugal, era hincha del Benfica, pero ahora puedo decir con certeza que mis sentimientos hacia este club son muy, muy fuertes”, expresó sobre su amor con el City.

Al mismo tiempo Bernardo Silva y Pep Guardiola se podrían ir del Manchester City Foto: Visionhaus/Getty Images

“Apoyaré al Man City durante el resto de mi vida”, prometió tras un paso que marcó a ambas partes.

“También siento una profunda gratitud hacia el club, hacia la gente, hacia todo lo que los aficionados me dieron. Fue simplemente increíble”, compltó

En City sumó 20 títulos

En la página web le reconocieron a Silva su aporte a la historia del City: “Durante su estancia de nueve años en Manchester, Bernardo cosechó la impresionante cifra de 20 trofeos importantes, entre ellos seis títulos de la Premier League, una Liga de Campeones de la UEFA, tres títulos de la FA Cup, cinco Copas de la Liga, tres Community Shields, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA y una Supercopa de Europa. El portugués fue capitán del Club en la conquista de la FA Cup de 2026 contra el Chelsea”.

“El jugador de 31 años, que se despedirá de la afición del Etihad en nuestro último partido contra el Aston Villa este domingo, subraya que este colosal palmarés no habría sido posible sin el apoyo incondicional de las gradas”, confirmaron sobre el evento que marcará el adió del luso.

El fin de una era con Guardiola

A falta de confirmación, toda la prensa británica coincide en la marcha de Pep Guardiola, que dejará al fútbol inglés huérfano de un entrenador bañado en la gloria con 20 trofeos en una década, aunque este martes perdió la Premier League en favor del Arsenal al empatar 1-1 ante el Bournemouth.

El Daily Mail encendió la mecha el lunes por la noche al anunciar la noticia que todo el pueblo citizen temía, y ésta se propagó como la pólvora en la prensa británica y mundial.

Pep Guardiola durante el partido contra Bournemouth en el Vitality Stadium. Foto: AP Photo/Ian Walton

Quien convirtió al equipo de la camiseta celeste en un monstruo todopoderoso, ayudado en su revolución por futbolistas emblemáticos y un acaudalado propietario emiratí, se dispone a abandonar el barco al final de la temporada, tras el último partido de liga del domingo.

Preguntado al respecto, Guardiola ha repetido con insistencia que le quedaba un año de contrato, pero sin la contundencia para poner fin a las especulaciones.

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“Ustedes entienden que la primera persona con la que tengo que hablar es con mi presidente; entre los dos decidimos que, cuando terminemos la temporada, nos sentaremos y hablaremos, es así de sencillo, y después tomaremos una decisión”, agregó el laureado entrenador catalán.

*Con información de AFP.