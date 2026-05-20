Erling Haaland no soportó el título de Arsenal en la Premier League: se desahogó en vivo

Erling Haaland dio la cara tras el empate de Manchester City contra Bournemouth (1-1), resultado que indirectamente coronó al Arsenal como campeón de la Premier League 2025/26.

El noruego envió felicitaciones a su compatriota Martin Ødegaard, pero aprovechó para lanzar un llamado de atención a los directivos del conjunto ciudadano y a sus compañeros.

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“Lo intentamos, no fue suficiente. Creo que todo el club debería usar esto como motivación ahora; deberíamos estar enfadados, deberíamos sentir un fuego en el vientre porque no es lo suficientemente bueno“, aseguró Haaland.

El goleador de 25 años considera que “ya han pasado dos años sin un título de la Premier League, se siente como una eternidad. Vamos a hacer todo lo que podamos, todos los que estaremos aquí la próxima temporada, para ganar la liga”.

Erling Haaland, delantero del Manchester City Foto: Getty Images

Un poco más calmado, decidió felicitar a Ødegaard, volante del Arsenal, con quien se reunirá en los próximos días para empezar a preparar el debut en el Mundial 2026.

“Cuando consigues los puntos más altos, mereces ganar la liga, así que felicidades a Martin. Está bien merecido. Merece este trofeo. Será duro verlo levantar el trofeo, pero es fantástico cuando un noruego levanta el título de la Premier League”, apuntó.

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Haaland y Ødegaard son buenos amigos en la selección; sin embargo, esta temporada tuvieron que rivalizar por sus propios intereses. El delantero se quedó con la Carabao Cup y la FA Cup, mientras que al mediocampista le tocó levantar su primera Premier League y tiene todavía por delante la final de la Champions contra el PSG.

En junio unirán fuerzas para hacer historia con Noruega, que integra el grupo I de la Copa del Mundo junto a Francia, Senegal e Irak.

🗣️ Erling Haaland: “When you get the most points, you deserve to win the league, so congrats to Martin [Ødegaard].



“It’s well deserved. He deserves this trophy. It’ll be tough to see him lift the trophy but it’s fantastic when a Norwegian lifts the Premier League trophy.”



🎥… pic.twitter.com/cJiX3VV5YY — DailyAFC (@DailyAFC) May 20, 2026

La próxima temporada sin Guardiola

Luego de esa experiencia mundialista, Erling Haaland regresará al Manchester City para preparar la siguiente temporada, en la que ya no contará con Pep Guardiola como director técnico.

En Inglaterra dan por hecho que el estratega español dará un paso al costado y dirigirá su último partido el próximo domingo ante Aston Villa.

Tras el empate contra Bournemouth le preguntaron sobre su futuro y Guardiola prefirió jugar al misterio, aun cuando la despedida se aproxima en cuestión de días. “Es momento de hablar con mi presidente y después veremos qué pasa”, señaló.

“Cuando termine la temporada, hablaremos y tomaremos una decisión. Ambos decidimos que, cuando termine la temporada, nos sentaremos y hablaremos”, completó.