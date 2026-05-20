¿Qué necesita Millonarios para clasificar en Copa Sudamericana? Así quedaron las cuentas

Rodrigo Contreras tuvo en sus manos la posibilidad de dejar a Millonarios en el liderato del grupo C de la Copa Sudamericana 2026. El delantero argentino desperdició un cobro desde el tiro penal sobre los minutos finales del compromiso ante São Paulo.

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Aunque el empate (1-1) fue un buen negocio para el conjunto embajador, queda el sabor amargo de no traerse los tres puntos de una cancha tan difícil como el Estadio Morumbí.

Millonarios escaló a la segunda posición de la tabla, pero todavía falta el partido entre O’Higgins y Boston River programado para este miércoles a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).

Sin importar lo que pase en ese compromiso, los azules todavía dependen de sí mismos para clasificar en el segundo lugar del grupo C. Eso significaría disputar un playoff contra uno de los equipos que provienen de la Copa Libertadores.

Ganarle a O’Higgins en Bogotá

Lo único que necesita Millonarios para garantizar su segundo lugar en la tabla es ganarle a O’Higgins en el Estadio El Campín. Ese partido se disputará el próximo 26 de marzo a las 5:00 de la tarde, un horario poco habitual para el fútbol en Bogotá.

Si el equipo de Fabián Bustos logra esa victoria, llegará a 11 puntos e incluso podría superar a São Paulo en la primera casilla, pero eso sí depende de un resultado milagroso por parte de Boston River.

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La expectativa es que el conjunto brasileño gane su último partido en condición de local y deje la vacante del segundo lugar para el duelo de Millonarios vs. O’Higgins.

El punto conseguido ante São Paulo tomará especial relevancia en la sexta jornada, pues de no haberlo obtenido tendrían que hacer cuentas con la diferencia de gol.

Por eso era tan importante el penal de Rodrigo Contreras, quien falló con un remate a las nubes y privó a la hinchada de Millonarios de celebrar un resultado histórico en territorio brasileño.

Rodrigo Contreras mandó el balón a las nubes en el partido de Sao Paulo vs. Millonarios. Foto: AFP

Bustos habló sobre esa opción desperdiciada y respaldó a su dirigido. “Es un luchador. A nadie le gusta tener un error, pero hizo un gran partido. Jugamos contra un equipo fuerte y es uno de los más fuertes de la Sudamericana“, expresó el técnico argentino.

Contreras es el máximo goleador de Millonarios en el semestre y su actuación estelar contra Atlético Nacional en Medellín permitió que clasificaran a la Sudamericana.

Por eso tiene el apoyo del cuerpo técnico. “Contreras es un tipo positivo y fuerte, va a seguir y está comprometido con el grupo“, agregó Bustos.