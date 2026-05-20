Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 20 de mayo: algunos signos vivirán momentos cargados de emocionales intensas

Revisar el horóscopo diario se ha convertido en un hábito para muchas personas, bien sea como una forma de orientación, entretenimiento o incluso para conectarse con sus emociones y expectativas frente a lo que podría ocurrir en el futuro.

Por esta razón, quienes deseen conocer lo que les tienen preparado los astros para este miércoles 20 de mayo podrán consultar las predicciones de Nana Calistar, quien compartió su horóscopo con importantes mensajes y advertencias para cada signo zodiacal.

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Horóscopo de hoy miércoles 20 de mayo de 2026

Aries

“Este día llega con una cachetada de realidad, Aries, porque ya es momento de que entiendas que no puedes seguir tropezándote con la misma piedra y luego hacerte el sorprendido o sorprendida cuando acabas otra vez con el corazón todo parchado y la paciencia hasta el suelo“.

Tauro

“Hoy se mueven muchas piezas importantes en tu vida, Tauro, pero para bien, aunque al inicio sientas que todo anda patas pa’ arriba. Esta vez el universo viene a enseñarte que los cambios no siempre son castigos“.

Géminis

“Vienes con la energía bien acelerada, Géminis, pero también con la cabeza hecha bolas por tantas cosas que traes cargando. Ya bájale un poquito al querer resolver todo en un solo día”.

Cáncer

“Andarás más sensible de lo normal, Cáncer, y cualquier cosa te va a mover emociones que creías ya acomodadas. Vas a traer el corazón como gelatina y la mente llena de recuerdos, sueños y pensamientos que no te van a dejar dormir tranquilo o tranquila".

Leo

“Ya bájale dos rayitas a querer salvarle la vida a todo mundo cuando tú traes un desmadre emocional que ni el agua bendita te acomoda, mi cielo. Este día viene cargado de lecciones para ti y una de las más fuertes será entender que no puedes seguir desgastándote por gente que ni las gracias te da”.

Virgo

“Te va a caer el veinte de muchas cosas que venías ignorando por hacerte el fuerte o la fuerte, Virgo. Ya deja de aparentar que todo está bien cuando por dentro traes un cansancio emocional que ni durmiendo tres días seguidos se te quita“.

Libra

“Esta jornada viene a sacudirte el corazón, la cabeza y hasta las ganas de seguir perdiendo el tiempo con gente que ni sabe lo que quiere en la vida. Ya deja de andar mendigando cariño, atención y amor donde apenas y te dan migajas“.

Escorpión

“Te toca abrir bien los ojos, mi Escorpión, porque traes una vibra muy intensa y cualquier movimiento mal dado podría ponerte de malas, sentimental o con ganas de mandar a medio mundo directito a la fregada“.

Sagitario

“Este día viene con una energía muy poderosa para ti, Sagitario. Después de semanas donde sentías que traías el alma cansada y la cabeza llena de dudas, por fin comenzarás a recuperar la alegría y las ganas de comerte el mundo“.

Capricornio

“Este 20 de mayo te va a traer pruebas emocionales bien fuertes, Capricornio, pero también la oportunidad de demostrarte a ti mismo o misma todo lo que has crecido“.

Acuario

“Este día viene cargado de revelaciones, cambios y uno que otro madrazo emocional que te hará abrir los ojos de golpe, Acuario. Ya es momento de ponerle un alto definitivo a esos amores del pasado que siguen fregando la existencia nomás porque saben que todavía les das entrada aunque sea tantito“.

Piscis

“Este 20 de mayo te va a poner frente a muchas verdades que ya no podrás seguir ignorando, Piscis. Has vivido demasiado tiempo justificando personas, tapando errores ajenos y cargando problemas que ni tuyos son, y la vida ya te está diciendo a gritos que primero vas tú antes que cualquier hijo o hija de vecina”.