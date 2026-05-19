Shakira habría tirado ácida pulla a Piqué en canción del Mundial 2026: revivió error que cometió con Cristiano Ronaldo

En medio de la conversación que ha generado el Mundial 2026, uno de los temas que más ha llamado la atención en las redes sociales está relacionado con la música oficial del evento deportivo, dejando a Shakira como protagonista.

Con la canción Dai Dai, la colombiana tiene emocionadas a millones de personas en todo el mundo, quienes están a la espera del inicio de los partidos, que comenzarán el próximo jueves 11 de junio con el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Shakira interpreta 'Dai Dai', e himno del Mundial 2026. Foto: x

En el adelanto publicado en las redes sociales oficiales de la barranquillera se puede escuchar una de las estrofas de la canción, en la que menciona a varios jugadores que ha marcado la historia del deporte:

“Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká”.

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Lo que varios amantes de este deporte notaron fue que, en la recopilación de goles de los futbolistas, Shakira incluyó uno del astro portugués que surgió directamente de un error de su exesposo, Gerard Piqué, y que terminó dejando el marcador empatado 3-3.

Pese a que la artista no se ha pronunciado al respecto, millones de sus seguidores han compartido distintas opiniones en los comentarios de las redes sociales, en su mayoría reaccionando con humor ante la situación.

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“Nunca he visto que trapearan el planeta con una sola persona y menos durante tanto tiempo”; “Él literalmente se retiró del fútbol porque ese deporte le pertenecía más a Shakira”; “Ni lo mencionó y salió salpicado”; “Jajaja tremendo, me encantó” y “La observo, la analizo y la respeto”, son algunas de las palabras que se leen en plataformas como Instagram, X y TikTok.

Eso hizo que muchos recordaran varias de las canciones en las que Shakira se ha referido a lo que fue su relación y a las situaciones complicadas que supo atravesar tras tomar la decisión de tomar caminos separados y retomar su carrera musical con su gira mundial Las mujeres ya no lloran.