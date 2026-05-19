María Fernanda Cabal habló sobre su relación con José Félix Lafaurie y soltó particular detalle: “Nos habríamos envenenado”

María Fernanda Cabal continúa posicionándose como una de las figuras con mayor impacto dentro del debate político nacional, debido a las posturas que asumió frente a distintos temas de interés público y a su participación activa en escenarios de discusión. Sus declaraciones suelen generar opiniones divididas y convertirse en tema de conversación en diversos sectores del país.

Margarita Rosa de Francisco reaccionó a mensaje de María Fernanda Cabal de cara a las elecciones 2026: “No joda”

Sin embargo, su presencia no se limita únicamente al ámbito político. A través de redes sociales y plataformas digitales, la congresista también ha llamado la atención por compartir contenidos relacionados con su carrera, sus opiniones personales y algunos momentos de su vida privada, aspectos que mantienen el interés de sus seguidores y detractores.

Recientemente, María Fernanda Cabal concedió un breve diálogo a La FM, donde charló con Eva Rey. La interacción entre ambas se sintió fresca y relajada, al punto de soltar comentarios inesperados.

Según quedó registrado en un clip, a través de una llamada, la periodista española conversó con la senadora y aprovechó para mandarle un saludo a José Félix Lafaurie, el esposo de la congresista. Allí hubo una reacción particular de la invitada a la emisora, generando curiosidad.

María Fernanda Cabal, con su estilo, contó que su esposo estaba de viaje, por lo que no podía entregar este gesto directamente y al instante. La comunicadora no dudó en hablar de estos espacios en las relaciones, recibiendo palabras inesperadas.

La senadora apuntó que esas distancias al año ayudaban a que todo se mantuviera, porque de estar pegados sería otro el resultado dentro del matrimonio.

Eva Rey: “Que vendas muchos libros, te mandamos un besito desde aquí, y otro para Pepe”

María Fernanda Cabal: “Jaja, bueno, un abrazo”

Eva Rey: “¿Por qué te ríes? ¿No se lo vas a dar o qué?”

María Fernanda Cabal: “No, Pepe, creo que anda por China, está por China”

Eva Rey: “Yo quiero un marido al que solo vea dos días al año, yo quiero un marido como el tuyo”

María Fernanda Cabal: “Pues por eso es que hemos sobrevivido, porque nos vemos poco; si nos viéramos mucho, ya nos habríamos envenenado”.