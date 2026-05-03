María Fernanda Cabal creará un nuevo partido de derecha en Colombia y le pide a sus seguidores que le den ideas para el nombre

María Fernanda Cabal, actual senadora de la República por el partido Centro Democrático, presentó en la Feria del Libro de Bogotá su autobiografía, en medio de un diálogo profundo con el director de SEMANA, Yesid Lancheros.

María Fernanda Cabal hizo revelación en vivo sobre Gobierno Petro a pocos días de las elecciones

La congresista abordó las dificultades que tuvo en su actual partido y los “maltratos”, como ella los calificó, desde la colectividad, dejando en el aire la idea de que está dispuesta a iniciar un ciclo y crear un nuevo partido.

“Siento que cuando uno ya no cabe, cuando hay transacciones que ponen tus principios y valores por debajo, cuando no todo vale, estamos listos para fundar un nuevo partido”, señaló la senadora desde la FILBo.

Cabal destacó lo que han hecho en otros países algunos líderes de derecha, como el caso de Javier Milei, en Argentina, donde alcanzó la presidencia; y José Antonio Kast, quien ganó las elecciones en Chile.

La senadora también hizo referencia al líder del partido político VOX Santiago Abascal y a la candidata de Perú Keiko Fujimori. “Ella logró sobrevivir con su partido a pesar de que la robaron en dos ocasiones, la tercera es la vencida”.

Frente al nombre que le pondría a la nueva colectividad, la congresista señaló que serán los colombianos los que le ayuden a escogerlo, ya que tiene que se “un nombre sonoro, un nombre que vibre. Yo amo la palabra libertad”.

“Pensémoslo, ayúdenme con esa lluvia de ideas, que sea un nombre que pegue, porque la comunicación es rey”, manifestó Cabal, al tiempo que señaló que desde la derecha colombiana tiene que empezar a contar más los logros y lo que se hace por el país, colocando de ejemplo a la izquierda.

María Fernanda Cabal hizo una confesión sobre Álvaro Uribe y contó la verdad de su relación: “Tampoco me detengo en eso”

“Usted me oirá, una y mil veces, que esta batalla cultural, por ahora, nos la ha venido ganando la izquierda, porque nosotros nunca contamos todo lo que hemos hecho por el bien del país, porque pensamos que no era necesario, que era normal, pues no, tenemos que empezar a contar”, dijo.

Durante la charla con el director de SEMANA, María Fernanda Cabal también recorrió distintas etapas de su vida y contó algunas anécdotas sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe y el origen de frases que se volvieron tendencia mundial, como el famoso “estudien vagos”.

Cabal también relató una anécdota personal, cuando su madre la obligó a usar zapatos bajos el día de su boda para no acentuar la diferencia de estatura con su esposo, José Félix Lafaurie, y compartió con humor su receta para la estabilidad conyugal: “Para que el matrimonio dure hay que verse poquito, que viaje el uno, que viaje el otro, y le dura a uno toda la vida”