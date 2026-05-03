Abelardo de la Espriella defiende su candidatura: “Cumplimos todos los requisitos, no hay fraude y no van a sacarnos con maniobras sin sustento”

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, que respalda la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazar la petición de revocatoria presentada contra su inscripción, al considerar que no existe fundamento jurídico serio para sacarlo de la contienda electoral.

En un comunicado, la campaña sostuvo que la aspiración presidencial de De la Espriella está “debidamente inscrita” y cumple con la totalidad de los requisitos constitucionales y legales. Además, aseguró que cuenta con certificaciones oficiales de las autoridades competentes, entre ellas la Registraduría Nacional y el Consejo de Estado.

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El pronunciamiento se da en respuesta a una solicitud presentada por Marceliano Julio Fonseca Bolívar y al trámite de revocatoria que cursa ante el CNE. Según Defensores de la Patria, la Registraduría ya certificó que la campaña cumplió con el número mínimo de firmas exigido por la ley y que la inscripción fue aceptada formalmente mediante el formulario E-6P el 12 de marzo de 2026, tras una verificación integral.

El movimiento también citó un boletín de la Registraduría del 11 de febrero de 2026, según el cual, de 22 grupos significativos de ciudadanos, solo en dos casos se detectaron inconsistencias con posibles conductas irregulares, ya trasladadas a la Fiscalía. En los demás procesos, aseguró la campaña, no hubo fraude, sino incidencias técnicas comunes en este tipo de procedimientos.

La colectividad calificó la solicitud de revocatoria como una “maniobra jurídica sin sustento” y una persecución política contra un candidato que, según el comunicado, incomoda al establecimiento. Por ello, pidió al CNE garantizar el debido proceso, la transparencia electoral y la seguridad jurídica.

De la Espriella, por su parte, insistió en que la candidatura seguirá adelante y rechazó lo que considera un intento deliberado de excluirlo del escenario democrático. “Por favor, no coman cuento. Todas las firmas recogidas por ustedes, por el pueblo colombiano, por la gente, fueron verificadas y validadas por la Registraduría Nacional en su momento y con ellas se sustentó mi aval”, aseguró en un video.

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Sostuvo que “los de siempre” siguen jugando sucio, pero que después de diez meses de “guerra sucia”, no han logrado debilitar su candidatura. “Ahora pusieron a un calanchín a presentar una solicitud abiertamente extemporánea y absurda. Y el Consejo Nacional Electoral, en vez de rechazarla de plano, avoca el conocimiento para tener que decidir lo único que pueden decidir: que eso no tiene ni pies ni cabeza a la luz del derecho y la jurisprudencia, porque es un verdadero imposible jurídico”, enfatizó.