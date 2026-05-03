Fuerte choque entre Carlos Carrillo y el jefe de comunicaciones del presidente por nombramiento de Daniel Quintero: “Tirar a la basura”

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, sostuvo un fuerte cruce de mensajes con el jefe de Comunicaciones Estratégicas del presidente, Andrés Hernández, por cuenta de las críticas que ha realizado por la llegada de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, a la Superintendencia Nacional de Salud.

A través de X, el jefe de comunicaciones le recordó a Carrillo una reciente directiva presidencial y le solicitó que sus declaraciones se realicen de “forma interna” y sin causar “controversia” frente a las decisiones del presidente Gustavo Petro.

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“Doctor Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA), lastimosamente debo recordarle la Directiva Presidencial n.° 3 de 2026, le pido por favor que sus comunicaciones y declaraciones sean manejadas de forma interna y no generando algún tipo de controversia sobre las decisiones del señor presidente. Existen canales y comunicación directa para que usted pueda hacer llegar sus inconformidades sin hacer caso omiso a la referida directiva. Gracias”, dijo Hernández.

En respuesta, el director de la UNGRD afirmó que ha hablado con el presidente Petro sobre el nombramiento de Quintero y reiteró sus críticas.

“¿Y cree que no se lo he dicho? Usted también tiene mi número si quiere una comunicación interna. Tolerar a Quintero en el Gobierno es una pésima idea, es tirar a la basura el trabajo que muchos hacemos por distanciar al Gobierno de la corrupción”, sostuvo.

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Las críticas de Carrillo

Recientemente, el presidente Petro le ordenó al nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, iniciar una investigación en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

“Le ordeno, superintendente, que entre al Fomag, invitado por el comité de este gobierno, que hace parte del consejo directivo del Fomag, pero que administra la Fiduprevisora”, manifestó el mandatario desde Medellín.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Foto: Guillermo Torres Reina

La solicitud del mandatario sobre la entidad encargada de administrar y garantizar el pago de prestaciones sociales y servicios de salud para los docentes, es porque “se han robado billones de pesos”.

Petro también le pidió al nuevo superintendente un listado completo “de los funcionarios que han colaborado con ese robo” y que ponga “la denuncia penal contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara ni en Antioquia ni en la mayoría de los departamentos a favor de los maestros y maestras”.

En respuesta a estas peticiones, Carrillo arremetió contra Quintero. “Presidente Gustavo Petro, ya hace meses en el Fomag hay un equipo capaz y honesto nombrado por usted, ese equipo está haciendo denuncias y luchando una guerra contra la corrupción”, manifestó inicialmente.

Y agregó: “Quintero llegará al Fomag a hacer show y a ganar indulgencias con padrenuestros ajenos; nadie en el país va a creer que quien tuvo cuotas en la UNGRD de Olmedo López es un adalid anticorrupción, rodee a los suyos, no a los oportunistas”.